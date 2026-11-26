Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền tại Phòng Bầu dục, ông Trump thừa nhận các lựa chọn quân sự của mình có thể bị hạn chế khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1. Tuy nhiên, ông hy vọng phe đối lập sẽ không chấm dứt cuộc xung đột này một cách quá sớm.

“Họ sẽ biến một chiến thắng trọn vẹn thành một thất bại. Ý tôi là, nếu họ làm vậy… Hãy nhìn xem, hải quân của Iran đã bị loại bỏ, không quân cũng vậy, hệ thống phòng không và mọi thứ khác đều đã mất sạch. Nếu đảng Dân chủ làm thế, chẳng khác nào biến một chiến thắng thành một thất bại”, ông Trump khẳng định.

“Tôi không hiểu sao họ có thể làm điều đó, vì xét về mặt chính trị, bởi vì chúng ta đang nắm chắc phần thắng. Chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến này bất cứ lúc nào chúng ta muốn”.

Khi được hỏi liệu khoảng thời gian để ông có thể tự do thực hiện các cuộc tấn công có đang dần thu hẹp lại hay không, ông Trump đáp: “Dù sao thì, ít nhất là cho đến cuối tháng 1, chúng ta vẫn có đủ kinh phí”.



Tổng thống Mỹ tuyên bố bắt đầu chiến dịch tấn công Iran vào cuối tháng 2, và ban đầu dự đoán sẽ chỉ kéo dài “khoảng bốn tuần”. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán với Tehran đã rơi vào bế tắc, dẫn đến một lệnh ngừng bắn vào tháng 4, tiếp đó là một bản ghi nhớ vào tháng 6. Tuy nhiên, văn bản này đã đổ vỡ chỉ vài tuần sau đó khi Iran tấn công các tàu thương mại.

Dù ông Trump từng tuyên bố trong tháng này, rằng cuộc chiến “thực tế đã kết thúc”, ông vẫn dự định duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran nhằm gây sức ép buộc nước này phải đạt được một thỏa thuận hạt nhân.

“Tôi không muốn họ sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi chưa bao giờ ủng hộ hay phản đối việc thay đổi chế độ ở Iran. Đó chưa bao giờ là tiêu chí đối với tôi”, ông nói. “Cuộc chiến này bắt đầu từ năm 1979. Không phải tôi khơi mào nó, nhưng tôi là vị tổng thống duy nhất sẵn sàng đứng ra giải quyết vấn đề này”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Trump đã bật cười khi được hỏi về phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, rằng các nhà đàm phán Mỹ muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Mátxcơva và Kiev trước tháng 1/2027.

“Ai nói vậy?”, Tổng thống Trump hỏi, vừa cười vừa đưa mắt nhìn một trợ lý cấp cao đang có mặt trong phòng. “Ông ấy muốn tôi làm gì cơ?”

Ông Trump cho rằng cuộc xung đột kéo dài là vì “cần phải có hai bên mới tạo nên một điệu nhảy”, ám chỉ rằng cả hai phía đều phải cùng tham gia mới có thể giải quyết vấn đề.

“Tôi không bị ràng buộc bởi mốc thời gian nào cả. Tôi chỉ muốn thấy mọi chuyện kết thúc thôi. Bạn biết đấy, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta cả”, Tổng thống Trump nói. “Tôi rất muốn mọi việc được giải quyết ngay hôm nay, nhưng cần phải có sự đồng thuận từ cả hai phía. Vì vậy, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

“Có lúc Tổng thống Nga Vladimir Putin tỏ ra sẵn sàng, trong khi Tổng thống Zelensky thì chưa. Lại có lúc ông Zelensky rất muốn kết thúc mọi chuyện, nhưng ông Putin thì chưa sẵn sàng. Điều đó còn tùy thuộc vào từng thời điểm”, Tổng thống Mỹ Trump nói thêm.