Thị trường khổng lồ "thức giấc"

Theo CNBC, ngành ô tô Ấn Độ đang hướng tới năm kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay. Liên đoàn các đại lý ô tô Ấn Độ (FADA) dự báo các nhà sản xuất có thể bán hơn 30 triệu phương tiện trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027.

Sức tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh nhiều thị trường ô tô lớn trên thế giới, từ Trung Quốc đến Mỹ, đang chứng kiến doanh số chững lại hoặc suy giảm.

Dữ liệu của FADA cho thấy, trong giai đoạn tháng 4-10/2026, tổng lượng phương tiện bán lẻ tại Ấn Độ đạt 18,7 triệu chiếc, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh số ô tô con, máy kéo và xe thương mại đều ghi nhận mức tăng trưởng trên 15%.

Động lực cho thị trường đến từ khả năng kết nối giao thông ngày càng được cải thiện, các chính sách giảm thuế và sự phổ biến của những hình thức vay mua xe. Người tiêu dùng Ấn Độ cũng ngày càng sẵn sàng sử dụng tín dụng để sở hữu ô tô thay vì chờ tích lũy đủ tiền.

Ông Amar Sheth, Phó chủ tịch FADA, nhận định tâm lý người tiêu dùng đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây nhiều người dù có tiền vẫn chưa muốn mua ô tô thì hiện nay, ngay cả khi chưa đủ khả năng tài chính, họ vẫn sẵn sàng vay để mua xe.

Không chỉ phản ánh sức mua nội địa, triển vọng thị trường còn thúc đẩy các hãng xe quốc tế tăng cường đầu tư sản xuất tại Ấn Độ.

Theo dữ liệu từ đơn vị nghiên cứu ngành ô tô Mobility Global, các hãng Nhật Bản như Maruti Suzuki và Toyota dự kiến nâng công suất lần lượt thêm 1,2 triệu và 200.000 xe. Hyundai của Hàn Quốc cũng lên kế hoạch bổ sung công suất 150.000 xe. Các doanh nghiệp nội địa như Tata Motors, Mahindra & Mahindra và JSW cũng công bố kế hoạch mở rộng sản xuất.

Ông Puneet Gupta, Giám đốc phụ trách Ấn Độ và ASEAN của Mobility Global, cho rằng Ấn Độ hiện là thị trường ô tô lớn duy nhất còn duy trì tăng trưởng trong khi nhiều thị trường khác như Pháp, Đức và Hàn Quốc đang đi ngang hoặc suy giảm.

Theo ông, thị trường ô tô Trung Quốc từng bước vào giai đoạn tăng trưởng đột phá từ năm 2007, khi GDP bình quân đầu người vượt 2.500 USD. Ấn Độ hiện cũng đang tiến đến một giai đoạn tương tự.

Triển vọng của ngành ô tô Ấn Độ đặc biệt đáng chú ý đối với VinFast, hãng xe điện Việt Nam thuộc hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo thông tin được Autocar Professional công bố trong tháng 11/2026, VinFast hiện có 4 mẫu xe điện tại Ấn Độ, gồm VF 6, VF 7, MPV 7 và Limo Green. Lượng đăng ký xe hằng tháng của hãng đã tăng từ khoảng 300 chiếc trong giai đoạn đầu lên khoảng 2.500-3.000 chiếc.

Ấn Độ trở thành điểm sáng của kinh tế toàn cầu

Đằng sau sự bùng nổ của thị trường ô tô là sức bật đáng chú ý của toàn bộ nền kinh tế Ấn Độ. Theo CNBC, GDP nước này tăng 7,8% trong quý kết thúc vào tháng 6/2026, vượt dự báo của giới phân tích, trong khi tăng trưởng tại nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới đang chậm lại.

Một tín hiệu tích cực khác đến từ dòng vốn đầu tư nước ngoài. Sau phần lớn thời gian rút vốn khỏi thị trường Ấn Độ, các nhà đầu tư nước ngoài đang quay trở lại với quy mô lớn. Diễn biến này phản ánh sự cải thiện trong niềm tin vào triển vọng kinh tế và sức hấp dẫn của thị trường tài chính nước này.

Sức tiêu dùng nội địa là một trong những động lực quan trọng. Từ tháng 9/2025, Chính phủ Ấn Độ triển khai hàng loạt biện pháp cắt giảm thuế nhằm kích thích chi tiêu. Cùng với đó, chi phí năng lượng tăng cao trong năm 2026 phần nào được Chính phủ chia sẻ với người dân, trong khi nhiều doanh nghiệp có bảng cân đối kế toán lành mạnh chưa vội chuyển toàn bộ chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng.

Bà Gaura Sengupta, chuyên gia kinh tế trưởng tại IDFC First Bank, cho biết tăng trưởng tiền lương vẫn tích cực, thị trường lao động duy trì ổn định và thị trường chứng khoán chưa điều chỉnh mạnh. Những yếu tố này giúp duy trì hiệu ứng tài sản, qua đó hỗ trợ sức mua của người dân. Khả năng tiếp cận tín dụng thuận lợi cũng góp phần thúc đẩy tiêu dùng.

Đáng chú ý, ngành ô tô đang trở thành một trong những thước đo quan trọng phản ánh sức khỏe tiêu dùng của nền kinh tế. Theo số liệu Chính phủ Ấn Độ được CNBC dẫn lại, ngành này đóng góp 7,1% GDP cả nước, chiếm 49% GDP ngành sản xuất, đóng góp 15% nguồn thu thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), đồng thời hỗ trợ khoảng 30 triệu việc làm.

Không chỉ người tiêu dùng, các nhà sản xuất cũng ngày càng tự tin mở rộng đầu tư. Bất chấp những cú sốc từ bên ngoài, nhu cầu nội địa duy trì ổn định đang khuyến khích doanh nghiệp bổ sung công suất, mở rộng hoạt động sản xuất và đón đầu một thị trường ngày càng lớn.

Tuy nhiên, triển vọng không hoàn toàn không có rủi ro. Các chuyên gia cảnh báo việc ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ gần đây cùng những đợt tăng giá xe có thể khiến đà tăng doanh số ô tô chậm lại trong những tháng cuối năm tài chính. Nhu cầu tại khu vực nông thôn cũng có thể suy yếu hơn so với thành thị.

Dù vậy, ông Diwakar Murugan, chuyên gia phân tích ô tô cấp cao tại Omdia, cho rằng doanh số bán lẻ toàn thị trường Ấn Độ có thể khép lại năm tài chính 2026-2027 với mức tăng trưởng cao một chữ số. Theo ông, kỷ lục doanh số năm nay không đơn thuần là một đợt tăng trưởng nhất thời mà phản ánh sự thay đổi mang tính cấu trúc của thị trường.

Với quy mô dân số hơn 1,4 tỷ người, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và sức mua ngày càng cải thiện, Ấn Độ đang trở thành một trong những thị trường tiêu dùng hấp dẫn nhất thế giới. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp quốc gia Nam Á tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư và các tập đoàn quốc tế trong cuộc đua mở rộng thị phần.

Nguồn: Tổng hợp