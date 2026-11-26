Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat), chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,99% so với tháng trước, cao nhất trong 1 năm. Tính theo năm, lạm phát đạt 6,87%, tăng từ mức 6,35% ghi nhận trong tháng 9.

Diễn biến giá cả có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm hàng hóa và dịch vụ. Giá thực phẩm tăng 1,05% so với tháng trước và 5,05% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá hàng hóa phi thực phẩm giảm 0,17% trong tháng nhưng vẫn cao hơn 5,6% so với một năm trước.

Áp lực lớn nhất đến từ dịch vụ. Giá nhóm này tăng 2,24% chỉ trong tháng 10 và 10,86% so với cùng kỳ năm ngoái, cao gần gấp đôi tốc độ tăng giá của nhiều nhóm hàng hóa. Chi phí dịch vụ tiện ích cũng tăng khoảng 13%, góp phần khiến lạm phát dịch vụ duy trì ở mức cao. Trong khi giá hàng hóa nói chung tăng khoảng 5,3%, giá dịch vụ đã tăng gần 10,9%.

Các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga kéo dài thời gian qua đã gây sức ép lên năng lực lọc dầu. Trong bối cảnh đó, giá xăng bán lẻ tăng khoảng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Sau một giai đoạn hạ nhiệt ngắn trong tháng 10, giá nhiên liệu bán lẻ theo tuần lại tăng trong tháng 11.

Tác động từ những cuộc tập kích cũng được Ngân hàng Trung ương Nga theo dõi. Thống đốc Elvira Nabiullina cho biết ảnh hưởng của các sự cố đối với năng lực sản xuất kéo dài hơn dự kiến, tạo thêm sức ép lên triển vọng giá cả.

Không chỉ số liệu lạm phát thực tế, kỳ vọng của người dân Nga về giá cả cũng tăng trở lại. Trong tháng 11, kỳ vọng lạm phát của các hộ gia đình lên 13,5%. Chỉ số này cao gần gấp đôi mức lạm phát chính thức tháng 10 và cho thấy người tiêu dùng vẫn cảm nhận sức ép đáng kể từ chi phí sinh hoạt.

Kỳ vọng lạm phát cao là vấn đề đặc biệt được Ngân hàng Trung ương Nga quan tâm bởi tâm lý cho rằng giá cả sẽ tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng tới quyết định chi tiêu, tiết kiệm và yêu cầu tiền lương của người dân, từ đó khiến áp lực lạm phát kéo dài.

Trước những diễn biến này, Ngân hàng Trung ương Nga đã giữ lãi suất chủ chốt ở mức 14% trong tháng 10, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn một năm cơ quan này tạm dừng chu kỳ hạ lãi suất.

Quyết định này phản ánh bài toán khó của giới hoạch định chính sách. Lãi suất cao giúp kiềm chế nhu cầu và áp lực giá cả, nhưng đồng thời làm tăng chi phí vay vốn đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng, qua đó có thể tiếp tục gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu lạm phát của Ngân hàng Trung ương Nga hiện ở mức 4%. Tuy nhiên, với tốc độ tăng giá hiện nay, lạm phát đang trên đường vượt mục tiêu này năm thứ bảy liên tiếp.

Bà Nabiullina cho rằng tác động từ những gián đoạn liên quan đến các cuộc tập kích UAV dai dẳng hơn dự kiến, khiến quá trình đưa lạm phát trở lại mục tiêu trở nên khó khăn.

Các nhà phân tích tại Alfa Bank dự báo Ngân hàng Trung ương Nga có thể giữ lãi suất chủ chốt ở mức 14% ít nhất đến hết quý I/2027.

Điều này đồng nghĩa nền kinh tế Nga có thể bước sang năm mới trong môi trường tiền tệ tiếp tục thắt chặt. Trong khi giá hàng hóa có dấu hiệu ổn định hơn, sức ép từ dịch vụ, nhiên liệu và kỳ vọng lạm phát cao đang khiến quá trình đưa mức tăng giá trở lại mục tiêu 4% trở nên khó khăn hơn.