Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập CIS, Tổng Thư ký CIS Sergey Lebedev ngày 26/11 cho biết việc chuyển sang sử dụng đồng nội tệ trong thương mại giữa các nước thành viên đã chứng minh hiệu quả trong việc vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây.

"Chúng tôi đang tìm ra những phương thức giao thương, đặc biệt là chuyển sang sử dụng đồng nội tệ. Đây là một giải pháp rất tốt", ông Lebedev cho biết khi đề cập đến những nỗ lực của phương Tây nhằm cản trở hợp tác giữa các quốc gia CIS.

Theo ông Lebedev, hiện 95% giao dịch thương mại giữa Nga và Belarus được thực hiện bằng đồng rúp Nga và rúp Belarus. Tỷ lệ sử dụng đồng nội tệ trong thương mại giữa Nga và Kazakhstan cũng đã lên tới 70%.

"Chúng tôi đã xử lý tình hình rất thành công và tôi cho rằng đây là một giải pháp tốt", ông nhấn mạnh.

Đáng chú ý, CIS hiện không có kế hoạch phát hành đồng tiền chung. Theo ông Lebedev, sau khi đánh giá những tác động tiềm tàng của việc đưa vào sử dụng một đồng tiền mới, các chuyên gia quyết định tiếp tục sử dụng đồng tiền hiện hành của từng quốc gia.

"Hiện không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc đưa vào sử dụng một đồng tiền mới. Chúng tôi đang giải quyết vấn đề thông qua thanh toán bằng các đồng nội tệ hiện có", Tổng Thư ký CIS cho biết.

Thay vì tạo ra một đồng tiền đủ sức cạnh tranh trực tiếp với USD, các quốc gia CIS đang từng bước giảm sự phụ thuộc vào đồng bạc xanh bằng cách mở rộng thanh toán song phương bằng nội tệ, qua đó hạn chế tác động của các biện pháp trừng phạt tài chính từ phương Tây.

Theo TASS