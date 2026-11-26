Đúng ngày 27/11, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội – Hanoi Global Culinary Festival (Hanoi Firebeat World Festival) sẽ chính thức diễn ra. Lễ hội bắt đầu từ ngày 27 - 29/11/2026 nhằm chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kết nối và giao lưu văn hóa toàn cầu. Lễ hội được Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, công trình có quy mô top 10 thế giới) tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhằm góp phần tôn vinh, quảng bá văn hóa Thủ Đô, đồng thời thúc đẩy kết nối và giao lưu văn hóa quốc tế.

Với chủ đề "Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu", lễ hội được kỳ vọng mang đến không gian trải nghiệm ẩm thực đa dạng, đại nhạc hội sôi động và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nổi bật.

Bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức "Thắp lửa Firebeat".

Chia sẻ với PV, bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), cho biết: “Nằm trong chuỗi sự kiện chào đón Tháng Văn hóa Hà Nội vào mùa thu tháng 11, lễ hội cũng tạo cơ hội kích cầu tiêu dùng, giúp các nhà hàng, khách sạn và doanh nghiệp ngành F&B tăng trưởng doanh thu dịp cuối năm. Về mặt con số, chúng tôi đặt mục tiêu tham vọng sẽ đón ít nhất 150.000 lượt khách chi tiêu trong suốt 3 ngày diễn ra lễ hội”.

Theo bà Phạm Thị Hiền, kỳ vọng lớn nhất của Ban Tổ chức lễ hội là kết nối và quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến nhưng cũng rất năng động, sáng tạo đến với bạn bè quốc tế. Đồng thời, lễ hội là dịp tôn vinh và giới thiệu nét tinh hoa ẩm thực Việt Nam ra thế giới.

Lần đầu tiên mô hình đoàn tàu 70 tấn xuất hiện tại lễ hội ở Hà Nội

Toa Đồng Xuân với thiết kế 2 tầng độc đáo sẽ hiện diện tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội. Ảnh phối cảnh.



Đặc biệt, khi tham gia Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội, người dân Hà Nội và du khách sẽ có cơ hội được tham gia trải nghiệm đoàn tàu ẩm thực 70 tấn.

Bà Phạm Thị Hiền cho biết đây là lần đầu tiên mô hình đoàn tàu 70 tấn xuất hiện tại lễ hội và VEC.

“Chúng tôi đưa mô hình đoàn tàu 70 tấn (tượng trưng cho tuyến tàu Chợ Đồng Xuân/Phố Cổ) vào phân khu vị Hà Nội. Tại đây, thực khách có thể thưởng thức các món ăn nức tiếng như phở, cốm, món nướng ngay tại không gian đoàn tàu”, bà Phạm Thị Hiền cho biết.

Ngoài ra, đại diện Ban Tổ chức cho biết, ngoài mô hình đoàn tàu nặng 70 tấn, người dân và du khách có thể lần đầu ngắm toàn cảnh thành phố về đêm trên khinh khí cầu neo đậu tại chỗ, vừa thưởng thức món ăn vừa nghe các đầu bếp quốc tế kể câu chuyện văn hóa ẩm thực. Hoạt động này diễn ra 2 tiếng mỗi lượt (gồm 2 khung giờ sáng và 2 khung giờ tối), do đó du khách cần đăng ký trước qua website vì số lượng có hạn.

Chef Don David - Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) khu vực Châu Á và Đông Âu sẽ cùng các đầu bếp quốc tế đưa món ngon năm châu đến Firebeat 2026.

Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) thông tin thêm, lễ hội quy tụ 30 đầu bếp quốc tế đến từ hai hiệp hội ẩm thực hàng đầu thế giới là Les Toques Blanches và World Chefs Championship (WBC). Cùng với đó, còn có 70 đầu bếp và nghệ nhân đến từ Hiệp hội Đầu bếp Hà Nội, mang tới những hương vị ẩm thực bản địa đặc sắc.

“Đặc biệt, tại ngày khai mạc (27/11), chúng tôi sẽ tổ chức Lễ rước lửa, tượng trưng cho việc quy tụ ngọn lửa ẩm thực từ 5 châu về mái nhà Hà Nội, mang tinh thần tương tự như lễ rước đuốc Olympic”, đại diện VEC chia sẻ.

Firebeat 2026 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

(Ảnh: MH/BTC)