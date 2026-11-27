Theo Báo Quảng Ninh, chiều 26/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công đã có buổi làm việc với Tập đoàn FPT và Công ty SkyDrive (Nhật Bản) về phát triển các ứng dụng kinh tế tầm thấp. Hai doanh nghiệp đề xuất thử nghiệm phương tiện bay điện cất, hạ cánh thẳng đứng (eVTOL), qua đó nghiên cứu khả năng cung cấp dịch vụ taxi bay tại Quảng Ninh.

Phương tiện được giới thiệu là mẫu SD-05 do SkyDrive phát triển, có sức chứa 3 người, bao gồm một phi công và hai hành khách, tốc độ tối đa khoảng 100 km/h. Công ty Nhật Bản đang trong quá trình hoàn thiện chứng nhận để tiến tới vận hành thương mại vào năm 2028.

Bên cạnh taxi bay, FPT đề xuất sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để giám sát tàu thuyền, giao thông, môi trường và hỗ trợ cứu hộ tại vịnh Hạ Long, cũng như phát hiện cháy rừng, đánh giá thiệt hại do thiên tai.

Giải pháp của FPT cho phép tích hợp hạ tầng camera và cảm biến sẵn có, cung cấp dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực cho cơ quan quản lý. Tập đoàn kiến nghị triển khai từng bước, bắt đầu bằng trình diễn công nghệ, sau đó thí điểm và mở rộng phạm vi hoạt động.

Về phía Quảng Ninh, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu khả năng khai thác kinh tế tầm thấp trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là logistics, du lịch, y tế và vận chuyển hàng hóa đến các đảo, khu vực xa trung tâm hoặc có địa hình phức tạp.

Quảng Ninh dự kiến tổ chức thử nghiệm UAV và eVTOL vào giữa năm 2027. Chính quyền địa phương sẽ phối hợp với FPT và các doanh nghiệp xây dựng phương án triển khai, đáp ứng các quy định về an toàn hàng không, quốc phòng và an ninh.