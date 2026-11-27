Nhà máy Panasonic Appliances Việt Nam (PAPVN) tại Hưng Yên là cơ sở sản xuất máy giặt của Panasonic tại Việt Nam, với hai dòng sản phẩm chính là máy giặt lồng ngang và máy giặt lồng đứng.

Trong khuôn khổ chương trình tham quan nhà máy, Panasonic đã giới thiệu quy trình sản xuất cùng hai dòng máy giặt ra mắt năm 2026 gồm D-series (lồng ngang) và FJ (lồng đứng).

Dòng D-series được trang bị các công nghệ hỗ trợ diệt khuẩn Blue Ag+, xử lý vết bẩn StainMaster+, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu chu trình giặt và tự động làm sạch gioăng cửa. Trong khi đó, dòng FJ sử dụng công nghệ TD Inverter kết hợp động cơ DMM nhằm tiết kiệm điện năng, cùng các công nghệ nâng cao hiệu quả giặt sạch.

Tại nhà máy, Panasonic ứng dụng công nghệ tự động hóa trong nhiều công đoạn sản xuất, từ dập thân máy, lắp ráp động cơ vào lồng giặt đến lắp ráp cụm điều khiển. Hệ thống thiết bị bao gồm máy dập và uốn tự động, máy hàn, máy kiểm tra, máy gắp, lật và đóng đai tự động.

Quy trình kiểm soát chất lượng được triển khai qua ba giai đoạn, gồm kiểm tra linh kiện đầu vào, kiểm soát chất lượng trên dây chuyền và kiểm tra thành phẩm trước khi xuất xưởng.

Toàn bộ các lô linh kiện đầu vào đều được kiểm tra về ngoại quan, kích thước, chức năng và hàm lượng chất cấm theo tiêu chuẩn RoHS. Trên dây chuyền lắp ráp, các hạng mục quan trọng như rò rỉ nước, vết nứt, độ rung, tiếng ồn và dòng điện rò đều được kiểm tra. Nhà máy sử dụng tia laser để kiểm tra độ rung, phòng cách âm để đo tiếng ồn và camera để đối chiếu tem nhãn với mẫu chuẩn.

Theo Panasonic, tại khu vực nghiên cứu và thử nghiệm, máy giặt trải qua 688 quy trình kiểm tra trước khi đưa ra thị trường. Các bài thử nghiệm bao gồm thả rơi từ độ cao 38,5 cm theo 4 hướng, vận hành trong điều kiện nhiệt độ 40°C với độ ẩm 95% và môi trường lạnh -5°C.

Sản phẩm cũng được thử nghiệm độ bền qua 2.500-5.000 chu kỳ, tương đương khoảng 7 năm sử dụng. Panasonic còn gửi máy giặt sang Nhật Bản để các chuyên gia đánh giá 20 hạng mục chất lượng.

Trước khi xuất xưởng, tất cả các lô thành phẩm đều được kiểm tra thông qua phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên, kết hợp thử nghiệm độ bền liên tục trong hai ngày. Nếu phát hiện sản phẩm không đạt yêu cầu, nhà máy sẽ dừng xuất hàng để xử lý.

Bên cạnh đầu tư thiết bị, PAPVN bố trí phòng đào tạo riêng cho công nhân mới, chuẩn hóa thao tác sản xuất và khuyến khích người lao động đề xuất các sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Trong hoạt động sản xuất, doanh nghiệp cũng triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và giảm thiểu chất thải.