UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 5559/QĐ-UBND ngày 23/11/2026, chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời trên hồ thủy điện Srêpốk 3.

Dự án do Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3 – mã chứng khoán: PGV) và CTCP Thiết bị Kỹ thuật số thực hiện, nằm trên địa bàn xã Đắk Wil (tỉnh Lâm Đồng) và xã Ea Wer (tỉnh Đắk Lắk).

Nhà máy có tổng diện tích khoảng 88 ha, trong đó 81 ha mặt nước dành cho hệ thống pin mặt trời, phao neo và cáp điện đấu nối, tương đương diện tích hơn 110 sân bóng đá tiêu chuẩn 105 x 68 m. Khoảng 7 ha còn lại dành cho trạm biến áp, thiết bị chuyển đổi điện, hệ thống lưu trữ năng lượng và hành lang tuyến đường dây.

Hồ Thủy điện Srêpốk 3.

Dự án có công suất thiết kế 100 MWac/124,126 MWp, kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) công suất 10 MW, dung lượng 20 MWh.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 2.311 tỷ đồng, trong đó vốn góp của hai nhà đầu tư chiếm 20%, tương đương hơn 462 tỷ đồng. Phần còn lại, hơn 1.849 tỷ đồng, được huy động từ các tổ chức tín dụng.

EVNGENCO3 góp gần 296 tỷ đồng, chiếm 64% vốn góp, trong khi CTCP Thiết bị Kỹ thuật số góp hơn 166 tỷ đồng, chiếm 36%.

Theo tiến độ đăng ký, các nhà đầu tư dự kiến hoàn thiện thủ tục đất đai, môi trường và xây dựng trong quý II/2027, đưa nhà máy vào vận hành trong quý III/2028. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu việc sử dụng mặt nước hồ chứa để sản xuất điện mặt trời không được ảnh hưởng đến an toàn đập, chất lượng nguồn nước cũng như nhiệm vụ phòng chống lũ, cấp nước và phát điện của công trình thủy điện hiện hữu.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải điều chỉnh tuyến đường dây 220 kV để bảo đảm an toàn với đường dây 500 kV Krông Búk – Tây Ninh 1 trước khi triển khai xây dựng tuyến đường dây.