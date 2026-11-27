Sáng 27/11, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của hệ thống phòng tập CITIGYM, thu hút sự chú ý của đông đảo hội viên.

Trên nhóm Facebook Hội những người tập gym CITIGYM, nhiều thành viên liên tục cập nhật tình hình tại các chi nhánh. Theo những hình ảnh và chia sẻ được đăng tải, một số cơ sở trong hệ thống rơi vào tình trạng cửa đóng kín, khiến khách hàng không thể vào tập luyện như thường lệ.

Tình hình các cơ sở CITIGYM vào sáng ngày 27/11/2026 - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, tại chi nhánh Trường Chinh, một số hội viên cho biết họ phải cùng nhau trao đổi, đàm phán "căng thẳng" với quản lý và nhân viên tại cơ sở mới được vào bên trong tập luyện.

Những thông tin này nhanh chóng làm dấy lên nhiều câu hỏi về hoạt động thực tế của CITIGYM, đặc biệt khi trước đó hệ thống liên tục có những thay đổi về mạng lưới câu lạc bộ, từ thông báo đóng cửa, tạm ngưng hoạt động đến điều chỉnh kế hoạch duy trì một số cơ sở.

Video nhiều hội viên chờ đợi bên ngoài một cơ sở CITIGYM - Nguồn video: Yoran

Đáng chú ý, theo ghi nhận trong sáng 27/11, số tổng đài chăm sóc khách hàng của CITIGYM (1900 633 638) hiện không thể liên lạc được. Điều này khiến việc tìm kiếm thông tin và giải đáp thắc mắc về tình hình hoạt động của các chi nhánh trở nên khó khăn hơn đối với hội viên.

CITIGYM Bến Vân Đồn đóng cửa sáng 27/11/2026 - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 23/11, CITIGYM từng đưa ra thông báo liên quan đến hoạt động của câu lạc bộ Điện Biên Phủ.

Cụ thể, thương hiệu cho biết cơ sở này vẫn hoạt động bình thường và phục vụ hội viên theo lịch vận hành hiện tại. CITIGYM đồng thời khẳng định những thông tin chưa được xác nhận đang lan truyền bên ngoài không phải thông báo chính thức của hệ thống.

Về thông tin tìm kiếm đối tác khai thác không gian tầng trệt tại cơ sở Điện Biên Phủ, CITIGYM giải thích đây là định hướng phát triển thêm dịch vụ, tiện ích phục vụ hội viên, không đồng nghĩa với kế hoạch trả mặt bằng hay ngừng hoạt động câu lạc bộ.

Doanh nghiệp cho biết các thông tin chính thức sẽ được cập nhật trên những kênh truyền thông của hệ thống khi có xác nhận.

Tuy nhiên, thông báo này chưa giải đáp hết những thắc mắc đang xuất hiện trên các hội nhóm hội viên, nhất là trước những phản ánh mới liên quan đến tình trạng đóng cửa tại một số địa điểm.

Trên thực tế, việc CITIGYM điều chỉnh hoạt động đã diễn ra trong nhiều tháng qua. Giữa tháng 9, hệ thống từng thông báo ngừng hoạt động hai cơ sở Vạn Hạnh Mall và Điện Biên Phủ từ ngày 1/10 để thực hiện kế hoạch di dời, tái cấu trúc và phân bổ lại nguồn lực.

Cơ sở Trường Chinh hiện đã mở lại - Ảnh chụp màn hình

Sau khi tiếp nhận ý kiến từ khách hàng, cuối tháng 9, CITIGYM thay đổi kế hoạch, quyết định tiếp tục duy trì hoạt động tại cả hai địa điểm này.

Dù vậy, đến ngày 10/11, cơ sở Vạn Hạnh Mall chính thức ngừng hoạt động sau 8 năm vận hành. Một ngày sau, chi nhánh Lê Văn Việt cũng được thông báo tạm ngưng để sắp xếp lại hoạt động.

Đến ngày 16/11, CITIGYM tiếp tục thông báo ngừng hoạt động hai cơ sở Lê Văn Việt và Quang Trung. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống đã có nhiều lần điều chỉnh mạng lưới phòng tập, khiến không ít hội viên phải thay đổi địa điểm tập luyện.

CITIGYM hiện còn những cơ sở nào?

Theo thông tin được CITIGYM công bố ngày 17/11, hệ thống tiếp tục duy trì hoạt động tại 6 câu lạc bộ, gồm Thành Thái, Trường Chinh, Phổ Quang, Bến Vân Đồn, Sunrise và Điện Biên Phủ.

Trong đó, 5 câu lạc bộ Thành Thái, Trường Chinh, Phổ Quang, Bến Vân Đồn và Sunrise hoạt động tại các mặt bằng thuộc chủ đầu tư. Riêng cơ sở Điện Biên Phủ cũng nằm trong danh sách được doanh nghiệp xác nhận tiếp tục vận hành.

Từ tháng 11/2026, CITIGYM chính thức ngừng hoạt động tại 03 cơ sở Vạn Hạnh Mall, Lê Văn Việt và Quang Trung - Ảnh: TXN

CITIGYM cho biết việc duy trì 6 câu lạc bộ là một phần trong kế hoạch sắp xếp lại mạng lưới, tập trung vào các mặt bằng thuộc chủ đầu tư nhằm tối ưu chi phí vận hành và tinh gọn hệ thống.

Song song với việc điều chỉnh mạng lưới, doanh nghiệp định hướng phát triển mô hình Fitness - Wellness - Lifestyle, đồng thời nghiên cứu mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tại các dự án thuộc NovaGroup.