Sự kiện có sự góp mặt của 7 nghệ sĩ gồm: Mỹ Tâm, Lam Trường, Đan Trường, Noo Phước Thịnh, Quốc Thiên, Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh. Dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ được kỳ vọng mang đến không gian âm nhạc đa dạng, kết hợp những ca khúc quen thuộc, các bản tình ca giàu cảm xúc cùng những tiết mục sôi động. Trong đó, Vicky Nhung và Chu Thúy Quỳnh dự kiến có màn kết hợp trên sân khấu. Theo ban tổ chức, danh sách ca khúc được giữ lại nhằm tạo bất ngờ cho khách tham dự.

Tại sự kiện ban tổ chức dự kiến bố trí các khu vực đón tiếp, check-in, chụp ảnh và trải nghiệm, tạo không gian giao lưu, lưu giữ kỷ niệm cho người tham dự.

Chia sẻ về sự kiện, bà Lê Vân Anh, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị LBE (Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ LVA), cho biết ban tổ chức đã dành nhiều tâm huyết để chuẩn bị một đêm nhạc xứng đáng với sự tin yêu của khách hàng trong suốt 5 năm qua. Doanh nghiệp kỳ vọng mang đến những trải nghiệm âm nhạc thăng hoa như món quà tri ân đến khách hàng và đối tác.

Bà Lê Vân Anh - Phó chủ tịch HĐQT

Thông qua đại nhạc hội kỷ niệm 5 năm, thương hiệu Vacure:treat mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ với khách hàng, đối tác, cam kết nâng cao chất lượng phục vụ trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Vacure:treat là thương hiệu mỹ phẩm cao cấp có xuất xứ từ Hàn Quốc, gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2021 và hiện được phân phối bởi công ty cổ phần thương mại và dịch vụ LVA. Thương hiệu có các dòng sản phẩm làm sạch, cấp ẩm, phục hồi, dưỡng sáng và hỗ trợ cải thiện vấn đề sắc tố, dấu hiệu lão hóa, đáp ứng nhiều nhu cầu chăm sóc da của phụ nữ Việt.

Thông tin tham khảo: website lva.com.vn