Ngày 21/9/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Theo ông Phan Lê Thành Long, Tổng Giám đốc VIOD, việc một số doanh nghiệp niêm yết của Việt Nam được đưa vào rổ chỉ số toàn cầu đã nâng thị trường chứng khoán lên một vị thế mới. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là các doanh nghiệp phải tận dụng được cơ hội nâng hạng để tiếp cận thị trường vốn toàn cầu.

Muốn làm được điều đó, doanh nghiệp trước hết phải chứng minh năng lực của mình, tức chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán phải được cải thiện.

“Điều kiện tiên quyết đầu tiên mà các nhà đầu tư toàn cầu, các nhà đầu tư tổ chức lớn sẽ đánh giá đó chính là chất lượng quản trị công ty”, ông Long chia sẻ.

Chất lượng quản trị của các doanh nghiệp sẽ giúp chứng minh với các nhà đầu tư tổ chức trên toàn cầu rằng thị trường chứng khoán Việt Nam là thị trường đáng để đầu tư, là nơi họ nên phân bổ vốn.

Ngày 8/9/2026, Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị “Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán”, với sự tham gia của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc các doanh nghiệp niêm yết – những người đưa ra các quyết định trọng yếu trong doanh nghiệp.

Theo ông Long, về dài hạn, quản trị công ty chính là nền tảng cơ bản nhất để doanh nghiệp có được niềm tin của nhà đầu tư. Câu chuyện tiếp cận thị trường vốn toàn cầu cần được nhìn rộng hơn phạm vi thị trường cổ phiếu.

Khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, tương đương 40% GDP, là quy mô vốn đầu tư Việt Nam cần huy động trong 5 năm 2026–2030, trong đó riêng năm 2026 khoảng 5,1 triệu tỷ đồng. Theo tính toán của Bộ Tài chính, ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng khoảng 20%, phần còn lại phải đến từ doanh nghiệp, người dân, thị trường vốn và các nguồn vốn trong, ngoài nước.

Trong khi nguồn vốn tín dụng ngân hàng đang chịu áp lực lớn, ông Long cho rằng dư địa thu hút vốn ngoại qua thị trường cổ phiếu cũng có giới hạn.

Ông dẫn chứng, sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, rổ chỉ số của FTSE Russell lựa chọn 27 doanh nghiệp Việt Nam. Dư địa sở hữu dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp cũng có hạn.

Theo Tổng Giám đốc VIOD, nguồn vốn đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2026–2030 sẽ là vốn nợ, trong đó có vốn trái phiếu.

Các quỹ trái phiếu nằm trong nhóm quỹ đầu tư có quy mô lớn nhất thế giới. Khi những quỹ này đánh giá cơ hội đầu tư, xếp hạng tín nhiệm quốc gia và xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn.

Hiện nay, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn trên thế giới như S&P, Moody’s, Fitch và các tổ chức trong nước đều đưa các tiêu chí quản trị công ty, môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào quá trình đánh giá doanh nghiệp.

Đó cũng là lý do VIOD lựa chọn chủ đề cho Diễn đàn Thường niên lần thứ 9 (AF9): “Gia tăng giá trị doanh nghiệp trên thị trường vốn: Xếp hạng tín nhiệm và Quản trị công ty”.

Việt Nam tham gia đánh giá Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ACGS) từ năm 2012. Tại kỳ đánh giá năm 2024, điểm bình quân của các doanh nghiệp Việt Nam đạt 60,2 trên thang điểm 130, thấp nhất trong 6 quốc gia tham gia đánh giá.

Theo ông Phan Lê Thành Long, một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến điểm số của Việt Nam nằm ở điều kiện lựa chọn doanh nghiệp. Theo quy định của ACGS, mỗi quốc gia lựa chọn 100 doanh nghiệp để đánh giá, với điều kiện cơ bản là phải công bố thông tin bằng tiếng Anh.

Năm 2024, Việt Nam chỉ có 69 doanh nghiệp đáp ứng điều kiện này, trong đó có những doanh nghiệp quy mô nhỏ, chất lượng quản trị còn hạn chế, kéo điểm bình quân xuống.

Ngày 18/9/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2024/TT-BTC, quy định lộ trình bắt buộc công bố thông tin bằng tiếng Anh. Quy định này tạo điều kiện để Việt Nam lựa chọn được 126 doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào năm 2026, từ đó sàng lọc 100 doanh nghiệp để đánh giá chính thức.

Tại buổi gặp gỡ báo chí trước thềm AF9 ngày 18/11/2026, ông Long cho biết nhóm 20 doanh nghiệp Việt Nam có điểm quản trị cao nhất (ACGS20), với tổng vốn hóa hơn 1,6 triệu tỷ đồng, đạt điểm bình quân 81,1/130. Trong khi đó, 80 doanh nghiệp còn lại đạt bình quân 56,4 điểm, thấp hơn nhóm dẫn đầu 24,7 điểm.

Để xuất hiện trong ASEAN Asset Class – danh mục tài sản đầu tư có giá trị của khu vực ASEAN được các nhà đầu tư quốc tế sử dụng để tham chiếu, doanh nghiệp cần đạt tối thiểu 97,5/130 điểm.

Nếu như năm 2024 Việt Nam không có doanh nghiệp nào đạt ngưỡng này, VIOD dự kiến sẽ có 3 doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn tại kỳ đánh giá năm 2026.

Vậy doanh nghiệp Việt Nam thường mất điểm ở đâu khi được đánh giá theo chuẩn mực quốc tế?

Theo ông Long, ACGS được xây dựng dựa trên bốn nhóm tiêu chí: Quyền và đối xử công bằng giữa các cổ đông; phát triển bền vững và khả năng chống chịu; công bố thông tin và tính minh bạch; trách nhiệm và tính hữu hiệu của HĐQT.

Các doanh nghiệp Việt Nam có xu hướng tuân thủ tốt những quy định về công bố thông tin và đảm bảo quyền cổ đông.

“Thế nhưng chúng ta yếu ở các tiêu chí như cấu trúc của HĐQT và vai trò, năng lực của HĐQT. Chúng ta cần phải cải thiện đáp ứng các chuẩn của quốc tế. Rồi chúng ta mới bắt đầu tiếp cận nhiều hơn vào các tiêu chí về phát triển bền vững”, ông Long nhận xét.

Khoảng cách giữa quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế được ông Long minh họa qua những ví dụ cụ thể. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Việt Nam cần được gửi trước 21 ngày, trong khi tiêu chí của ACGS là 28 ngày. Thời hạn trả cổ tức theo pháp luật Việt Nam là 6 tháng, trong khi ACGS đặt ra tiêu chí 30 ngày kể từ khi chốt quyền.

VIOD triển khai sáng kiến VNCG50 nhằm tạo cầu nối giữa hai hệ thống tiêu chuẩn, sử dụng cơ chế điểm thưởng để khuyến khích doanh nghiệp thực hiện những thông lệ quản trị tốt hơn mức pháp luật quy định.

Ngày 3/2/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026, tiệm cận chuẩn mực G20/OECD.

“Các doanh nghiệp lớn sẽ có xu hướng đầu tư tốt hơn, nhưng bây giờ các doanh nghiệp nhỏ cũng bắt đầu có sự thay đổi”, ông Long chia sẻ về quá trình doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực quản trị quốc tế.

Một trong những chuyển biến mà ông Phan Lê Thành Long ghi nhận ở các doanh nghiệp Việt Nam là sự thay đổi trong nhận thức về vai trò của HĐQT.

Thời gian qua, VIOD đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo và cấp chứng nhận về quản trị công ty cho các thành viên HĐQT của doanh nghiệp niêm yết.

“Thành viên HĐQT là một nghề – tức là một nghề làm quản trị chuyên nghiệp, chứ không phải là một vị trí mà các cổ đông đề cử vào”, ông Long nhấn mạnh.

Các doanh nghiệp đang quan tâm nhiều hơn đến việc thiết kế cấu trúc HĐQT. Những ủy ban chuyên trách theo chuẩn quốc tế như Ủy ban Kiểm toán, Ủy ban Lương thưởng và Ủy ban Bổ nhiệm trước đây còn thiếu, nay đã bắt đầu được doanh nghiệp quan tâm xây dựng.

Theo ông Long, các doanh nghiệp đang dịch chuyển về mô hình quản trị, sau đó sẽ đi vào thực chất, tác động đến bản chất quản trị bên trong doanh nghiệp.

Trước câu hỏi về thực tế tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch HĐQT vẫn là người nắm quyền và gần như đưa ra mọi quyết định, ông Long cho rằng vấn đề này thuộc về văn hóa quản trị công ty.

“HĐQT thực chất là hoạt động dưới một hội đồng, các thành viên hoạt động với nhau và ra quyết định dựa trên nghị quyết, với sự tham gia đặc biệt của các thành viên độc lập hoặc những chuyên gia độc lập bên ngoài đóng vai trò phản biện, giám sát”, ông Long chia sẻ.

Tổng Giám đốc VIOD ghi nhận những doanh nghiệp có cơ cấu sở hữu phân tán, không tập trung vào một cá nhân hay một gia đình, đang thực hành tốt các vấn đề về quản trị công ty. Họ coi đây là cơ hội để phát triển và tạo giá trị cho cổ đông, bao gồm chính những cổ đông lớn đang là thành viên HĐQT.

Một chuyển biến khác được ghi nhận trong năm 2026 là sự đầu tư mạnh mẽ vào các tiêu chí phát triển bền vững. Đã có 37 doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng Báo cáo Phát triển bền vững, trong khi trước đây chỉ có một số ít doanh nghiệp.

Theo Tổng Giám đốc VIOD, khối ngân hàng đang đi đầu trong việc đầu tư cho các tiêu chí ESG nhằm phục vụ hoạt động xếp hạng tín nhiệm và phát hành trái phiếu quốc tế.

Phần lớn ngân hàng hiện nay đều có xếp hạng tín nhiệm trong nước và quốc tế, gắn với hoạt động phát hành trái phiếu và nhận tiền gửi.

Các doanh nghiệp lớn có kế hoạch huy động vốn qua kênh trái phiếu cũng tìm hiểu rất kỹ các tiêu chí đánh giá của những tổ chức xếp hạng tín nhiệm, trong đó quản trị công ty là một cấu phần đặc biệt quan trọng.

“Bởi thực tế là quản trị tốt thì mới trả lời được câu hỏi là doanh nghiệp đi vay thì có khả năng trả được nợ hay không.”, ông Long nói.

Về phía cơ quan quản lý, Tổng Giám đốc VIOD cho rằng vai trò chính là xây dựng hành lang pháp lý, hỗ trợ và định hướng doanh nghiệp thực hành quản trị theo chuẩn quốc tế. VIOD cũng phối hợp với các cơ quan quản lý tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp, hướng tới nâng cao vị thế quản trị công ty của Việt Nam trong khu vực ASEAN.

“Các cơ quan quản lý sẽ có vai trò hỗ trợ và định hướng. Nhưng bản thân chính các doanh nghiệp phải tự vận động, vì doanh nghiệp phải thấy được lợi ích từ việc nâng cao chất lượng quản trị thì mới có thể tự làm tốt được”, ông Long nhấn mạnh.