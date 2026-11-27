Ngày 26/11/2026, ngân hàng MSB đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 963 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100:25. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1 quyền mua; cứ 100 quyền sẽ được mua thêm 25 cổ phiếu mới. Giá phát hành được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận quyền mua là 9/12/2026. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 14/12/2026 đến ngày 5/1/2027. Quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng trong khoảng thời gian từ ngày 14/12/2026 đến ngày 29/12/2026.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận cho MSB phương án tăng vốn điều lệ lên tối đa 46.800 tỷ đồng. Với phương án vừa được công bố thông tin, MSB dự kiến phát hành tổng cộng 963 triệu cổ phiếu, tương ứng 25% số cổ phiếu đang lưu hành. Dự kiến sau khi hoàn tất tăng vốn tối đa, ngân hàng MSB sẽ nằm trong nhóm 10 ngân hàng TMCP đang niêm yết có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Việc tăng vốn điều lệ lần thứ hai trong năm 2026 nằm trong định hướng chiến lược của MSB nhằm củng cố năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính toàn diện.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý III/2026, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 2.017 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt gần 5.440 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, với thu nhập lãi thuần 9 tháng đạt gần 9.621 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ; đồng thời, chi phí hoạt động được kiểm soát với tốc độ tăng thấp hơn tổng thu nhập hoạt động.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt gần 440.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 233.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2025. Kết quả này tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, tạo nguồn lực để ngân hàng duy trì đà tăng trưởng và triển khai các định hướng đầu tư, phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, MSB hiện là ngân hàng niêm yết thuộc nhóm dẫn đầu về mức tăng giá cổ phiếu, tính từ cuối năm 2025 đến nay.