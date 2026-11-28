Một chàng trai người Đức đang khiến cộng đồng mạng thích thú với loạt video có chung một cách mở đầu hài hước: "Xin lỗi mẹ, con chưa thể về Đức được...". Thay vì kể về nỗi nhớ nhà hay những khó khăn khi sống xa quê, anh chàng lại đưa ra hàng loạt lý do khiến bản thân muốn ở lại Việt Nam lâu hơn. Khi thì vì cuộc sống miền Tây quá đỗi dễ chịu, lúc lại vì còn quá nhiều nét văn hóa cần khám phá, thậm chí chỉ đơn giản là ở Đức không có cà phê muối. Nhân vật đang được nhắc đến là Christian Weisenegger, thường được biết đến với tên Chris Wzg, chủ tài khoản TikTok PhởnaticĐức (@phnaticc4).

@phnaticc4

Trên trang cá nhân, Chris giới thiệu bản thân bằng dòng mô tả: "Explore the beauty of Vietnam with me" (Cùng tôi khám phá vẻ đẹp Việt Nam). Tài khoản TikTok của anh hiện có khoảng 169.300 người theo dõi và hơn 7,1 triệu lượt thích. Điều khiến người xem thích thú là cách anh biến những trải nghiệm rất đời thường thành một series hài hước, trong đó mỗi chuyến đi lại là một lý do mới để "xin lỗi mẹ" vì chưa muốn trở về quê nhà.

Trong một video, Chris nằm thư thái trên chiếc võng xanh dưới mái nhà lá đơn sơ, xung quanh là những vật dụng quen thuộc của một không gian sinh hoạt miền Tây. Phía sau anh là tiếng karaoke, tiếng người trò chuyện rôm rả. Dòng chữ trên video viết: "Xin lỗi mẹ, chắc con chưa thể về Đức được... vì con vừa nhận ra cuộc sống khó mà tuyệt hơn thế này nữa". Chẳng cần resort sang trọng hay những dịch vụ nghỉ dưỡng đắt tiền, với chàng trai người Đức, một buổi chiều được nằm võng, nghe người dân ca hát và tận hưởng nhịp sống bình dị cũng đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

Đây cũng là một trong những video từng giúp Chris được đông đảo khán giả Việt Nam chú ý. Bài đăng ghi lại khoảnh khắc anh ngủ trên võng giữa tiếng karaoke từng thu hút hơn 3,3 triệu lượt xem trên Tiktok. Trong phần chia sẻ, anh hài hước miêu tả cảm giác được ngủ võng trong lúc các chú hát karaoke, các cô trò chuyện xung quanh là một khoảnh khắc khiến anh cảm thấy mọi thứ thật đúng như mong muốn.

@phnaticc4

Khi thì làm ngư dân miền Tây, lúc lại mặc cổ phục khám phá văn hóa Huế

Không chỉ thích thú với những sinh hoạt đời thường, Chris còn dành nhiều thời gian đi khắp các vùng miền để tìm hiểu văn hóa và cuộc sống địa phương. Trong một video khác, anh chàng hài hước viết: "Mẹ: Con không lo khi sống ở Việt Nam à? Tôi: Chèo thuyền ở miền Tây". Hình ảnh Chris mặc trang phục giản dị, quấn khăn, đeo kính râm, tự tay cầm mái chèo trên chiếc thuyền nhỏ giữa những rặng dừa xanh khiến người xem bật cười. Từ một chàng trai Đức đến Việt Nam, anh nhanh chóng nhập cuộc với những hoạt động quen thuộc của người dân vùng sông nước.

Có lúc, Chris lại tự nhận mình đã trở thành ngư dân Việt Nam. Trong video ghi lại cảnh anh ngồi trên chiếc thuyền thúng giữa vùng biển, dòng chữ xuất hiện trên màn hình: "Xin lỗi mẹ nha, con chưa thể về Đức được đâu. Giờ con thành ngư dân ở Việt Nam mất rồi". Một video khác ghi lại cảnh anh ở một làng chài nhỏ, kèm lời nhắn: "Xin lỗi mẹ nha, con không có bằng đại học, nhưng mà cuộc sống ở cái làng chài nhỏ này vui quá trời luôn". Cách nói đùa có phần phóng đại nhưng lại khiến người xem cảm nhận được sự hào hứng của anh trước những trải nghiệm mới.

@phnaticc4

Đặc biệt, hành trình khám phá Việt Nam của Chris còn đưa anh đến Huế. Trong video được đăng tải gần đây, chàng trai người Đức xuất hiện trong bộ cổ phục màu đỏ nổi bật, đứng giữa không gian kiến trúc cung đình với những chi tiết chạm khắc, trang trí cầu kỳ. Anh tạo dáng, giới thiệu trang phục và tận hưởng trải nghiệm tìm hiểu văn hóa cố đô. Dòng chữ trên video tiếp tục là lời nhắn gửi đến mẹ: "Xin lỗi mẹ, con chưa về Đức được. Còn nhiều văn hóa phải khám phá quá!".

@phnaticc4

Hình ảnh một chàng trai ngoại quốc khoác lên mình trang phục truyền thống, đứng giữa không gian di sản Huế tạo nên sự tương phản thú vị, đồng thời cho thấy sự tò mò và hào hứng của anh khi tiếp cận văn hóa Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, Chris còn muốn trực tiếp trải nghiệm, thử những điều mới mẻ để hiểu hơn về từng vùng đất.

Ẩm thực cũng là một trong những lý do khiến anh chàng chưa muốn rời Việt Nam. Trong một video khác, Chris cùng bạn thưởng thức cà phê muối, một thức uống đặc trưng gắn với Huế. Anh hài hước viết: "Bố mẹ ơi, con chắc không về Đức nữa đâu vì ở đó không có cà phê muối". Cách thể hiện dí dỏm này nhanh chóng tạo được sự đồng cảm, bởi với nhiều người, đôi khi tình yêu dành cho một vùng đất lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ, chẳng hạn một món ăn ngon hay một thức uống hợp khẩu vị.

@phnaticc4

Từ một lần ăn bún bò đến quyết định gắn bó với Việt Nam

Ít ai biết hành trình làm nội dung về Việt Nam của Chris bắt đầu khá tự nhiên. Anh đã yêu thích ẩm thực Việt Nam từ nhiều năm trước và có cơ hội tìm hiểu văn hóa thông qua những người bạn Việt Nam tại Đức. Một ngày, anh đơn giản chỉ quay lại cảnh mình thưởng thức đồ ăn và nhận ra mọi người rất thích xem cách anh thực sự tận hưởng những món ăn ấy. Video đầu tiên giúp anh lan tỏa rộng rãi cũng chính là khoảnh khắc ăn một tô bún bò.

Trước đó, trong bài viết cá nhân đăng trên Vietnam Times tháng 9/2026, Chris kể rằng anh lần đầu đến Việt Nam vào năm 2024, ban đầu chỉ nghĩ đây sẽ là một điểm dừng chân trong hành trình khám phá Đông Nam Á. Thế nhưng, sau đó anh quay lại Việt Nam thêm ba lần trong vòng một năm. Đến chuyến đi thứ ba, anh nhận ra mình không còn muốn đặt vé máy bay chiều về nữa, bởi Việt Nam đã dần trở thành ngôi nhà của mình.

@phnaticc4

Hiện Chris sinh sống tại TP.HCM và thường xuyên di chuyển đến nhiều tỉnh thành để khám phá đặc sản, cảnh quan, văn hóa địa phương. Trong những chia sẻ, anh cho biết bản thân cảm thấy gắn bó với các giá trị và lối sống ở Việt Nam hơn những gì từng trải nghiệm tại Đức. Ban đầu, bố mẹ anh khá bất ngờ và lo lắng vì Việt Nam là một đất nước xa lạ, khác biệt về ngôn ngữ và môi trường sống. Tuy nhiên, họ hiểu con trai luôn có con đường và lựa chọn riêng nên dần tin tưởng quyết định của anh.

Không chỉ dừng lại ở những video ăn uống, du lịch, Chris còn tham gia các hoạt động thiện nguyện tại nhiều địa phương. Anh từng cùng bạn bè đến thăm một mái ấm ở khu vực phía Nam, tặng quà và vui chơi với các em nhỏ. Trong bài viết trên Vietnam Times, anh cũng kể về những lần được người dân địa phương giúp đỡ khi đi đường, từ một cuộc gặp gỡ tình cờ ở Bến Tre đến lần gặp người tốt bụng sửa xe giúp mình giữa cung đường núi Hà Giang.

@phnaticc4

Có lẽ bởi vậy, những video "Xin lỗi mẹ, con chưa về được" của Chris không đơn thuần là những đoạn clip hài hước về một chàng trai ngoại quốc mê Việt Nam. Phía sau những câu nói đùa là sự yêu thích dành cho con người, văn hóa, ẩm thực và nhịp sống bình dị của từng vùng đất. Khi thì anh muốn ở lại vì tiếng karaoke và chiếc võng giữa miền Tây, lúc lại vì một bộ cổ phục ở Huế hay ly cà phê muối không thể tìm thấy ở quê nhà.

Với Chris, Việt Nam dường như không còn chỉ là một điểm đến trên bản đồ du lịch. Đó là nơi anh tìm thấy những mối quan hệ mới, những trải nghiệm đáng nhớ và cảm giác được chào đón. Còn với người xem, có lẽ điều đáng yêu nhất là qua góc nhìn của chàng trai Đức này, những điều vốn rất quen thuộc với người Việt như một buổi hát karaoke, chuyến chèo thuyền hay ly cà phê muối lại trở nên đặc biệt và đáng để khám phá đến vậy.