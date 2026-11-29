Cá thu là một trong những loại hải sản phổ biến, có giá trị dinh dưỡng cao và được nhiều chuyên gia khuyến khích bổ sung vào chế độ ăn uống. Ít người biết rằng, một số loại cá thu có hàm lượng omega-3 cao hơn cả cá hồi - loại cá vốn nổi tiếng với nguồn axit béo có lợi cho sức khỏe.

Theo Healthline, 100 g cá thu có thể chứa khoảng 4,5–5,5 g omega-3, trong khi cùng lượng cá hồi cung cấp khoảng 2–4 g. Hàm lượng này cũng cao hơn nhiều loại cá khác như cá trích (2,1g), cá mòi (1,4g) và cá cơm (0,4g).

Omega-3 là nhóm axit béo không no thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp, do đó cần được bổ sung thông qua thực phẩm. Dưỡng chất này có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, hoạt động của não bộ và thị lực.

Không chỉ giàu omega-3, cá thu còn cung cấp nhiều vitamin B12, vitamin D và selen. Cleveland Clinic, trung tâm y tế nổi tiếng của Mỹ, từng đăng tải bài viết giới thiệu 3 loại cá có giá trị dinh dưỡng cao, trong đó có cá thu. Chuyên gia dinh dưỡng Julia Zumpano khuyến nghị bổ sung loại cá này vào chế độ ăn. Chuyên gia dinh dưỡng Suzanne Fisher cũng xếp cá thu vào nhóm 3 loại cá tốt nhất cho sức khỏe tim mạch. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe đáng chú ý của cá thu.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị mỗi người nên ăn ít nhất 2 khẩu phần cá mỗi tuần, ưu tiên các loại cá béo như cá thu. Hàm lượng omega-3 dồi dào trong loại cá này có thể giúp giảm triglyceride trong máu, hỗ trợ điều hòa huyết áp và góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Bên cạnh đó, cá thu còn chứa selen cùng nhiều khoáng chất như magie, kali và kẽm. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ thể, trong đó có hệ tim mạch.

Việc thường xuyên bổ sung cá béo vào chế độ ăn có thể góp phần cải thiện một số yếu tố nguy cơ tim mạch, hạn chế tình trạng tích tụ mảng xơ vữa trong động mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Cá thu giàu protein, ít carbohydrate và chứa nhiều chất béo không bão hòa. Nhờ đó, đây là thực phẩm phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn cân bằng của người mắc bệnh tiểu đường.

Protein giúp kéo dài cảm giác no, trong khi việc thay thế các thực phẩm giàu chất béo bão hòa bằng cá béo có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe chuyển hóa.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh ghi nhận lượng đường trong máu có sự thay đổi tích cực sau bữa ăn có các loại cá béo như cá hồi, cá mòi, cá trích, cá cơm và cá thu.

Đặc biệt, người mắc tiểu đường thường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ cao hơn bình thường. Vì vậy, bổ sung các nguồn chất béo lành mạnh như omega-3 từ cá vào chế độ ăn là một lựa chọn đáng cân nhắc. Tuy nhiên, cá thu không có tác dụng thay thế thuốc điều trị hay các biện pháp kiểm soát đường huyết.

Hỗ trợ xương chắc khỏe

Cá thu cung cấp vitamin D – dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình hấp thu và chuyển hóa canxi, phốt pho, qua đó hỗ trợ duy trì hệ xương chắc khỏe.

Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy phụ nữ sau mãn kinh có nồng độ vitamin D trong máu thấp có nguy cơ mất xương và gãy xương cao hơn so với những người có đủ lượng vitamin này.

Ngoài vitamin D, cá thu còn chứa đồng và selen. Đây là những vi chất tham gia vào nhiều quá trình sinh học, góp phần duy trì sức khỏe và cấu trúc xương.

Tốt cho não bộ và hệ thần kinh

Omega-3 trong cá thu, đặc biệt là DHA, là thành phần quan trọng cấu tạo nên màng tế bào thần kinh, đóng vai trò trong quá trình phát triển và duy trì chức năng não bộ.

Việc bổ sung omega-3 từ thực phẩm, trong đó có các loại cá béo, được nhiều nghiên cứu quan tâm về mối liên hệ với sức khỏe nhận thức và tinh thần.

Cá thu cũng là nguồn cung cấp vitamin B12 dồi dào. Một khẩu phần cá thu có thể cung cấp lượng vitamin B12 cao hơn nhiều lần nhu cầu khuyến nghị hằng ngày, tùy loại cá và cách chế biến. Đây là vitamin cần thiết cho quá trình hình thành hồng cầu, duy trì chức năng thần kinh và tổng hợp DNA.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nhờ hàm lượng protein và chất béo lành mạnh cao, cá thu có thể giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế nhu cầu ăn vặt và hỗ trợ kiểm soát tổng lượng calo nạp vào cơ thể.

Một số nghiên cứu cho thấy protein và chất béo có khả năng tác động đến các hormone điều chỉnh cảm giác đói, trong đó có ghrelin. Bên cạnh đó, chế độ ăn giàu protein còn có thể làm tăng mức năng lượng cơ thể tiêu hao trong quá trình tiêu hóa và chuyển hóa thức ăn.

Vì vậy, cá thu có thể trở thành một lựa chọn phù hợp trong thực đơn kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, đây vẫn là thực phẩm giàu năng lượng nên cần chú ý khẩu phần và cách chế biến, ưu tiên hấp, nướng hoặc áp chảo thay vì chiên ngập dầu.

Những lưu ý khi ăn cá thu

Mặc dù có giá trị dinh dưỡng cao, không phải tất cả các loại cá thu đều có hàm lượng thủy ngân thấp. Một số loài như cá thu vua (king mackerel) có thể tích lũy thủy ngân ở mức cao, do đó cần tránh, đặc biệt với phụ nữ mang thai, đang cho con bú và trẻ nhỏ.

Ngoài ra, một số người có thể bị dị ứng với cá thu. Các biểu hiện thường gặp gồm đỏ bừng da, buồn nôn, đau đầu, ngứa hoặc sưng tấy. Nếu xuất hiện triệu chứng sau khi ăn, cần ngừng sử dụng và theo dõi phản ứng của cơ thể. Trường hợp khó thở hoặc sưng vùng họng, cần được cấp cứu ngay.

Để tận dụng lợi ích dinh dưỡng của cá thu, người tiêu dùng nên lựa chọn cá tươi, có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng cách và chế biến chín kỹ.