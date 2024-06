Một khu vực ven TP. HCM được các doanh nghiệp bất động sản đua nhau về đầu tư dự án lớn nhưng giá đất nền vẫn mềm

Theo đánh giá của Batdongsan.com.vn, trong 5 năm qua, giá bất động sản Long An tăng trưởng khá nhiều nhưng vẫn được xem là ổn định và ít “ảo” hơn so với các khu vực lân cận. Tuy nhiên sự xuất hiện của dòng sản phẩm cao cấp, hạng sang đẩy biểu giá trung bình của thị trường này tăng từ 10-15% mỗi năm.

So với các tỉnh thành lân cận TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, giá nhà đất bán tại Long An đang nằm ở mức thấp. Theo một khảo sát của Batdongsan.com.vn, giá đất ở Long An chỉ rơi vào mức 8-12 triệu đồng/m2. Giá đất ở các khu thị trấn, thị xã rơi vào mức 18-55 triệu đồng/m2, giá bán biệt thự dao động trung bình từ 3-15 tỷ đồng/căn. Long An cũng dần xuất hiện dòng sản phẩm siêu sang với giá bán từ 30-40 tỷ đồng/căn nhưng số lượng hạn chế.

Đánh giá về thị trường bất động sản Long An, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho rằng, nhà đất Long An bao năm nay vẫn luôn đánh “trúng” nhu cầu của nhóm mua ở thực và đầu tư với dòng tài chính vừa phải. Đây lại đang là nhóm chiếm sức mua chủ lực của thị trường bất động sản giai đoạn này.

Đất nền Long An có ưu thế giá “mềm” hơn so với các thị trường quanh TP.HCM, dao động ở khoảng giá từ 800 triệu đến 2 tỷ đồng, căn hộ chỉ trên dưới 1 tỷ đồng/căn, phù hợp mua để ở và đầu tư cho thuê do nơi đây đang có rất nhiều khu công nghiệp lớn triển khai. Ngay cả giá nhà liền thổ Long An cũng chỉ từ 3 – 5 tỷ đồng/căn; các biệt thự hạng siêu sang, view sông dao động từ 15 – 40 tỷ đồng/căn… bằng một nửa so với giá loại hình này ở Bình Dương, Đồng Nai.

Biên độ tăng giá bất động sản Long An dựa trên sự tăng trưởng về nhu cầu mua và thay đổi hạ tầng, kinh tế địa phương. Chính vì vậy theo nhiều chuyên gia, tình thế đang “đảo chiều” và khả năng cao giá bất động sản Long An sẽ có sự biến động mạnh hơn trong thời gian tới.

Trong khi các đô thị vệ tinh khác của TP.HCM là Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn loay hoay với câu chuyện khơi dòng pháp lý cho các dự án đang vướng mắc, thị trường bất động sản Long An trở thành điểm nóng nhà đất phía Nam trong nửa đầu năm 2024 nhờ hàng loạt chủ đầu tư đổ về triển khai dự án mới tại đây.

Tiềm năng tăng giá nhà đất Long An còn đến từ sự phát triển công nghiệp địa phương. Long An hiện có 28 khu công nghiệp với khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư sản xuất, trong đó có 6 quốc gia đang đứng đầu danh sách về tổng vốn đầu tư (FDI) là Anh, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Xét về hạ tầng, các khu đô thị tại Long An đang hình thành nhanh chóng nhờ hàng loạt công trình giao thông được đẩy mạnh tiến độ đầu tư, giúp gia tăng khả năng kết nối liên vùng và phát triển kinh tế – xã hội. Có thể kể đến như cao tốc Bến Lức – Long Thành; mở rộng quốc lộ 1 đoạn TPHCM – Long An, quốc lộ 50; nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, khép kín đường Vành đai 2, Vành đai 3…

Bên cạnh đó, tỉnh Long An cũng đang nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Tân Sơn Nhất – Tân An để hợp cùng tuyến cao tốc Thủ Đức – Mộc Bài và cao tốc Bến Lức – Long Thành hình thành vành đai giao thông ôm trọn xung quanh TP.HCM. Hệ thống giao thông sau khi hoàn thành chắc chắn sẽ kích hoạt sự ra đời của các khu đô thị vệ tinh theo Quy hoạch phát triển vùng đô thị TP.HCM.

Dữ liệu nghiên cứu thị trường từ Batdongsan.com.vn công bố trước đó cho thấy, thị trường nhà đất Long An đã ghi nhận một số tín hiệu tích cực về sức cầu nhờ “sóng” từ hạ tầng và động thái của các ông lớn.



Cụ thể, trong tháng 3/2024 vừa qua, lượng tin rao bán nhà đất Long An ghi nhận tăng 91% so với tháng trước. Nhu cầu tìm kiếm bất động sản Long An cũng tăng 88%. Trong đó, những khu vực đang có lượt tìm mua bất động sản tăng trưởng mạnh nhất Long An tháng vừa qua gồm huyện Đức Hòa, Cần Giuộc, Châu Thành, Bến Lức và Cần Đước.

Lượt tìm kiếm nhà đất Đức Hòa tăng 101%, huyện Cần Đước tăng 96%, huyện Châu Thành tăng 99% và huyện Cần Giuộc tăng 97%. Bên cạnh đó, nhu cầu tìm kiếm nhà đất các huyện còn lại như huyện Bến Lức, Thủ Thừa, TP. Tân An cũng tăng lần lượt từ 67-80% so với tháng 2 trước đó.

Cũng trong tháng 3, thị trường nhà đất Long An ghi nhận xu hướng hồi phục mạnh mẽ của hai phân khúc đất nền dự án và căn hộ Long An. Đây hiện đang là hai phân khúc dẫn đầu về nhu cầu tìm mua bất động sản Long An, xếp sau là loại hình biệt thự liền kề và đất nền phân lô.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, lượt tìm mua đất nền Long An tăng 109%, còn nhu cầu tìm kiếm chung cư Long An cũng tăng đến 110% so với tháng trước. Hiện tại, căn hộ là sản phẩm được quan tâm nhiều tại Long An, chỉ sau đất nền. Đất nền thổ cư rao bán trong dân có lượt tìm mua tăng 84% và biệt thự liền kề tăng 82% trong tháng vừa qua.

Trong khi Cần Giuộc, Châu Đức đang ghi nhận sự quan tâm mạnh với phân khúc đất nền, nhu cầu tìm kiếm căn hộ và biệt thự vẫn tập trung vào khu vực Bến Lức và Đức Hòa. Tháng vừa qua, giá đất nền Long An tiếp tục duy trì ổn định. Sản phẩm được chào bán nhiều trên thị trường dao động trong khoảng từ 12-23 triệu đồng/m2. Trong khi căn hộ vẫn giữ nguyên mức giá từ 21-24 triệu đồng/m2.

Thời gian qua, bất động sản Long An được chú ý khi hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn như Vinhomes, Ecopark, Eurowindow,... về đây đầu tư dự án bất động sản lớn.