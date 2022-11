Một lĩnh vực chiếm gần 50% tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 11 tháng năm 2022

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong 11 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 474,1 triệu USD, bằng gần 70% với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, có 101 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 395,81 triệu USD, tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ. Vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới 10 tháng năm 2022 tăng mạnh so với cùng kỳ do có 05 dự án lớn mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là dự án Công ty cổ phần giải pháp năng lượng Vines sang Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan với tổng vốn đầu tư mỗi dự án hơn 34,68 triệu USD.

Có 22 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm hơn 78,3 triệu USD, bằng 18,1% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư điều chỉnh giảm mạnh do trong 10 tháng năm 2021 có nhiều dự án lớn điều chỉnh tăng vốn: dự án của Vingroup tại Hoa Kỳ điều chỉnh tăng 300 triệu USD; dự án Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cao su Đông Dương tại Campuchia tăng 76 triệu USD và 1 dự án của Vinfast tại Đức tăng 32 triệu USD.

Xét theo lĩnh vực đầu tư, báo cáo cho biết, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 14 ngành. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 13 dự án đầu tư mới và 4 lượt điều chỉnh vốn, tổng vốn đăng ký gần 236,4 triệu USD, chiếm 49,9% tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 1 dự án mới và 1 lượt điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư 42,8 triệu USD, chiếm 9%; tiếp theo là các ngành khai khoáng; bán buôn, bán lẻ; …

Theo khu vực nhận đầu tư, có 27 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 11 tháng năm 2022. Dẫn đầu là Singapore với 20 dự án đầu tư mới và 3 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 79,5 triệu USD, chiếm 16,8% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là Lào với tổng vốn đầu tư trên 70 triệu USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan…

Lũy kế đến ngày 20/11/2022, Việt Nam đã có 1.604 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam trên 21,68 tỷ USD. Trong đó, có 139 dự án của các doanh nghiệp có vốn nhà nước, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài gần 11,6 tỷ USD, chiếm 53,5% tổng vốn đầu tư cả nước. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (32,1%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,9%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,6%); Campuchia (13,6); Venezuela (8,4%).