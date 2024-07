Ảnh minh họa

Theo Reuters, 2/3 số nhà máy năng lượng mặt trời và điện gió đang được xây dựng trên toàn thế giới đều nằm ở Trung Quốc. Một báo cáo từ Tổ chức Giám sát Năng lượng Toàn cầu (GEM) có trụ sở tại Mỹ cho thấy, Trung Quốc đang xây dựng 339 GW năng lượng gió và mặt trời, tương đương 64% tổng sản lượng toàn cầu. Con số này gấp hơn 8 lần các dự án của nước đứng thứ 2 thế giới là Mỹ.

Bắc Kinh cũng đang trên đà đạt được mục tiêu của năm 2030 là lắp đặt 1.200 GW năng lượng gió và mặt trời vào tháng này - sớm hơn 6 năm so với kế hoạch, tổ chức tư vấn Climate Energy Finance có trụ sở tại Sydney cho biết vào tuần trước.

Nhà phân tích nghiên cứu Aiqun Yu của GEM cho biết sự bùng nổ về năng lượng tái tạo vẫn là một thách thức đối với lưới điện tập trung vào than của Trung Quốc và cần phát triển nhanh hơn các đường dây truyền tải.

Theo phân tích do Lauri thực hiện, Trung Quốc đã tạo ra 53% điện từ than trong tháng 5 - mức thấp kỷ lục, trong khi 44% đến từ các nguồn nhiên liệu sạch - mức cao kỷ lục. Những con số này cho thấy lượng khí thải carbon của nước này có thể đã đạt đỉnh vào năm ngoái nếu xu hướng này tiếp tục. Myllyvirta, thành viên cao cấp tại Viện Chính sách Xã hội Châu Á. Thị phần của than đã giảm so với 60% vào tháng 5 năm 2023.

Cơ cấu các loại năng lượng trong tổng sản lượng điện tại Trung Quốc trong tháng 5 như sau: Năng lượng mặt trời đã đóng góp 12%, năng lượng gió chiếm 11% khi Trung Quốc bổ sung một lượng lớn công suất mới. Thủy điện ở mức 15%, hạt nhân ở mức 5% và sinh khối ở mức 2%.

Các loại năng lượng tái tạo ngày càng tăng đã khiến lượng khí thải carbon dioxide từ ngành điện, chiếm khoảng 40% tổng lượng khí thải của Trung Quốc, giảm 3,6% trong tháng 5.

Myllyvirta viết: “Nếu việc triển khai gió và năng lượng mặt trời với tốc độ nhanh như hiện nay tiếp tục thì lượng CO2 của Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục giảm, khiến năm 2023 trở thành năm cao điểm về lượng khí thải của đất nước”. Phân tích của ông cho thấy sản lượng điện mặt trời đã tăng kỷ lục 78% so với cùng kỳ vào tháng 5 lên 94 TWh.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy mức tăng 29% chưa bao gồm các tấm pin mặt trời trên mái nhà.

Cũng theo báo cáo, sản lượng điện gió tăng 5% trong năm lên 83 TWh do công suất tăng 21% được bù đắp bằng mức sử dụng thấp hơn do điều kiện gió thay đổi. Sản lượng thủy điện tăng 39% so với năm ngoái, khi thủy điện bị hạn hán.

Sản xuất điện từ khí đốt giảm 16% và sản xuất điện từ than giảm 3,7%, ngay cả khi tổng nhu cầu điện tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

