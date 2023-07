Một loại công nghệ giúp Trung Quốc xây dựng đập thủy điện lớn nhất thế giới, Mỹ nhiều lần “đòi mua” nhưng đều bị thẳng thừng từ chối

Trên thực tế, cơ sở hạ tầng của Trung Quốc được cả thế giới biết đến với nhiều công trình lớn. Trong đó, công nghệ in 3D được Trung Quốc sử dụng trong việc xây dựng các công trình hạ tầng lớn cũng đã vươn lên hàng đầu thế giới, thậm chí Mỹ đã nhiều lần “đòi mua” nhưng Trung Quốc đều thẳng thừng từ chối. Trung Quốc kiên quyết giữ công nghệ này trong tay và vẫn đang nghiên cứu sâu để phát triển hơn nữa.

Hiện nay, Trung Quốc đang lên kế hoạch sử dụng công nghệ in 3D kết hợp trí tuệ nhân tạo để xây dựng một con đập thủy điện Dương Khúc trên cao nguyên Thanh Hải thuộc khu vực Tây Tạng, Trung Quốc. Sau khi hoàn thành, con đập thủy điện này sẽ trở thành con đập thủy điện ứng dụng công nghệ in 3D lớn nhất thế giới.

Bên cạnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ in 3D, Trung Quốc sẽ sử dụng máy đào, xe tải, máy ủi, máy rải và xe lu không người lái để xây dựng từng mảnh cho con đập thủy điện này. Con đập thủy điện này được khởi công vào cuối năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

Sau khi hoàn thành, đập thủy điện này sẽ có thể truyền tải gần 5 tỷ KW/h điện cho Hà Nam mỗi năm. Cụ thể, một đường dây điện cao thế dài 1.500 km dành riêng cho việc cung cấp năng lượng xanh. Nhà nghiên cứu chính của dự án, ông Liu Tianyun cho biết, việc xây dựng con đập về cơ bản giống với bản in 3D đã có trước đó. Việc ứng dụng công nghệ vào xây dựng con đập sẽ loại bỏ các công việc nặng nhọc và nguy hiểm.

Về công nghệ in 3D, công nghệ này ban đầu được sử dụng để sản xuất linh kiện từ vật liệu quý. Việc in 3D tạo ra ít chất thải hơn so với phương pháp cắt và nghiền. Nhưng sau đó, một số kiến trúc sư bắt đầu sử dụng công nghệ này trong việc xây dựng các tòa nhà có quy mô nhỏ.

Do đó, việc ứng dụng công nghệ in 3D vào xây dựng siêu đập thủy điện sẽ là một thách thức lớn. Sau khi hoàn thành, công trình này hứa hẹn để lại dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới.

Về trí tuệ nhân tạo, trước đây công trình thủy điện lớn thứ 2 trên thế giới Bạch Hạc Than (Baihetan) đã sử dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình xây dựng và chỉ mất 4 năm để hoàn thành. Trên thực tế, máy móc sử dụng trí tuệ nhân tạo có hiệu suất tốt hơn con người. Đặc biệt, trong một số tình huống cực kỳ nguy hiểm, máy móc có thể làm tốt hơn con người và tránh gây tai nạn trong quá trình thi công.

Điển hình như, máy xúc không người lái được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo có thể xác định các nguyên vật liệu được lưu trữ trong kho, sau đó vận chuyển những nguyên vật liệu này vào đội xe điện không người lái, sau đó những nguyên vậy liệu này được sử dụng trong quá trình thi công các công trình.

Toàn bộ quá trình sử dụng máy móc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vừa giúp giảm lao động, vùa giúp năng suất được cải thiện. Đặc biệt, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp những nguyên vật liệu được gửi đến đúng nơi vào đúng thời điểm. Từ đó, phương pháp xây dựng ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ đảm bảo tiến độ của dự án mà còn tránh được sai sót của con người và đảm bảo độ vững chắc của các công trình.

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng đập thủy điện lớn thứ hai thế giới, các kỹ sư người Trung Quốc đã sử dụng công nghệ định vị vệ tinh để đảm bảo độ chính xác của công tác thi công. Hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu do Trung Quốc phát triển đang hoạt động ở độ cao 20.000 km phía trên Trái Đất, theo dõi quá trình đổ xi măng và sẵn sàng báo động ngay cả chuyển động khác thường nhỏ nhất của thiết bị dùng để đổ 8 triệu tấn xi măng vào đập cao 289 m.

Vì đây là công trình lớn nên độ chính xác cao rất cần thiết nhằm đảm bảo đập cong này có thể chịu được áp suất nước lên tới 16,5 triệu tấn. Phần đỉnh hình vòm của đập nước kéo dài hơn 700 m. Con đập cũng được thiết kế để chịu động đất do nằm ở một trong những khu vực địa chấn của Trung Quốc.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo góp ích lớn cho quá trình xây dựng các siêu công trình, tuy nhiên, cũng có một số công việc mà trí tuệ nhân tạo không thể thay thế, chẳng hạn như công việc khai thác đá, đào đất từ các vùng núi, những việc này vẫn cần con người thực hiện.