Một loại hải sản của Việt Nam "bơi" sang Trung Quốc đắt hàng không tưởng: xuất khẩu tăng đột biến hơn 4 lần, mang về hàng chục triệu USD

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), 2 tháng đầu năm nay, Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc và Singapore đều tăng đột phá nhập khẩu cua sống từ Việt Nam, góp phần quan trọng đưa tổng kim ngạch xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2023, đạt 11,3 triệu USD.

Cụ thể, xuất khẩu cua bùn sống (cua xanh) và ghẹ sống sang Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng gấp 2,2 lần đạt trên 1,6 triệu USD trong 2 tháng qua, chiếm 14% tổng xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam.

Trung Quốc lục địa là thị trường tiêu thụ chính sản phẩm cua ghẹ sống của Việt Nam, chiếm 82% giá trị xuất khẩu đi các thị trường, với kim ngạch tăng mạnh nhất, gấp gần 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trên 9,2 tỷ USD, chủ yếu là cua bùn sống.

Mặc dù kim ngạch còn khiêm tốn nhưng Singapore cũng có nhu cầu nhập khẩu cua sống của Việt Nam tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và là thị trường lớn thứ 3 sau Trung Quốc và Hong Kong (TQ).

Riêng trong tháng 2, xuất khẩu cua sống của Việt Nam đạt gần 10 triệu USD, có thể do trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc và các nước châu Á, nhu cầu sản phẩm sống tăng.

Người Trung Quốc ưa chuộng cua ghẹ Việt vì chất lượng vượt trội. Hàng đảm bảo không nhiễm kháng sinh và vi khuẩn gây bệnh. Ngoài Trung Quốc thì Mỹ, Nhật cũng thích cua ghẹ từ Việt Nam.

Cua bùn là loài nuôi phổ biến ở một số nước châu Á như Bangladesh, Ấn Độ, Thái Lan, Philippine, Việt Nam... Cua bùn có nhu cầu và giá cả cao trên thị trường quốc tế. Thịt cua rất ngon và nhiều nước trên thế giới nhập khẩu số lượng lớn cua để tiêu thụ mỗi năm. Cua bùn là một trong những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, được nhiều người dân Cà Mau nuôi xen canh với tôm, cá.

Tổng nhập khẩu cua ghẹ và các loài giáp xác khác của Việt Nam đạt 33,7 triệu USD trong 2 tháng đầu năm, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu cua đạt 24,6 triệu USD, tăng gấp 2 lần, xuất khẩu ghẹ đạt 8,8 triệu USD, tăng 53%, còn lại là các loài giáp xác khác. Riêng sản phẩm cua ghẹ sống xuất khẩu đã chiếm 1/3 giá trị với 11,3 triệu USD.

Ngoài ra, Việt Nam còn xuất khẩu cua ghẹ đông lạnh, cua ghẹ chế biến như cua đồng xay, ghẹ thanh trùng đóng lon, đùi ghẹ, thịt cua tuyết, thịt chân cua tuyết…sang các thị trường điển hình như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, có hơn 100 doanh nghiệp trên cả nước tham gia xuất khẩu nhóm sản phẩm này. Trong đó, 3 công ty xuất khẩu nhiều nhất là Trung Son Long An Co., Ltd, Trung Son Hung Yen Foodstuff Corp. và Trinity Vietnam.