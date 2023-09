Một loại nông sản Việt đang được Nhật Bản chi mạnh tay mua trong 8 tháng đầu năm, là mặt hàng Việt Nam xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 8/2023, Việt Nam xuất khẩu được 221,27 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 103,26 triệu USD, tăng 52,4% về lượng và tăng 43,7% về trị giá so với tháng 7/2023; So với tháng 8/2022 tăng 7% về lượng và tăng 6,6% về trị giá.

Giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn ở mức 466,7 USD/tấn, giảm 5,7% so với tháng 7/2023 và giảm 0,4% so với tháng 8/2022. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,86 triệu tấn, trị giá 768,76 triệu USD, giảm 12,4% về lượng và giảm 18% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.



Trong 8 tháng đầu năm 2023, mặc dù lượng sắn xuất khẩu giảm, nhưng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang một thị trường vẫn tăng trưởng tốt cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2022 như Đài Loan, Malaysia,... Đáng chú ý, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất.

Cụ thể, xuất khẩu sang Nhật Bản trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt 2.407 tấn, tương đương 1,24 triệu USD, tăng tới 333,7% về lượng và tăng 269,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm sang thị trường này đạt 515,3 USD/tấn, giảm 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái (605,5 USD/tấn).

Bên cạnh đó, trong tháng 8/2023, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam, chiếm 95,91% tổng lượng sắn xuất khẩu của cả nước với 212,23 nghìn tấn, trị giá 98,04 triệu USD, tăng 56,1% về lượng và tăng 47,2% về trị giá so với tháng 7/2023.

So với tháng 8/2022, xuất khẩu tăng 9,6% về lượng và tăng 7,9% về trị giá. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 1,69 triệu tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 687,24 triệu USD, giảm 13,4% về lượng và giảm 19,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam hiện nay là nước xuất khẩu sắn đứng thứ 2 trên thế giới chỉ sau Thái Lan với hơn 120 nhà máy chế biến tinh bột sắn quy mô công nghiệp, tổng công suất thiết kế 11,3 triệu tấn củ tươi/năm. Tính đến nay, diện tích trồng sắn cả nước khoảng 530.000 ha/năm.



Thời gian tới, dự báo nhu cầu mua sắn và tinh bột sắn từ các nhà nhập khẩu vẫn cao do các nước tăng cường dự trữ lương thực, ngũ cốc cho tiêu dùng và sản xuất thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, nguồn cung suy giảm trong bối cảnh diện tích một số tỉnh trồng sắn bị nhiễm bệnh khảm lá, ảnh hưởng đến năng suất sắn vụ mới năm 2023, nên xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn của Việt Nam sẽ khó tăng mạnh.