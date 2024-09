Một loạt chi nhánh Haidilao kín khách ăn đêm vì lý do không ngờ

Vừa mới đây, một tài khoản Threads đã bày tỏ sự bất ngờ khi đặt lịch ăn vào khung giờ đêm tại một chi nhánh Haidilao nhưng nhận được câu trả lời đã kín chỗ vì có tới 200 khách đã đặt hết bàn. Điều này khiến các cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên và tò mò về lý do bởi không chỉ 1 chi nhánh mà có rất nhiều chi nhánh Haidilao cũng tương tự như vậy.

Một thực khách rất bất ngờ khi có tới 200 vị khách đã đặt sẵn bàn cho ngày 19/10 (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, rất nhiều chi nhánh Haidilao tại TP.HCM cũng đông khách như vậy vào một số ngày nhất định, đặc biệt là khung giờ đêm như Haidilao Landmark 81, Haidilao Vincom Đồng Khởi, Haidilao Estalla...

Điển hình như vào tối qua (28/9), tại chi nhánh Haidilao Vincom Đồng Khởi, dù đã là khung giờ đêm nhưng tại đây vẫn đông nghịt khách. Không những kín bàn mà không khí còn vô cùng sôi động.

Haidilao Vincom Đồng Khởi đông nghịt khách trong tối 28/9 (Nguồn: Haidilao Vietnam)

Thì ra, đây chính là các khán giả đi tham dự đêm concert của chương trình "Anh trai say hi" về nên đã cùng nhau đến Haidilao để ăn uống.

Ngày 19/10 tới đây cũng là thời điểm diễn ra cocert của 2 chương trình là "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi". Bởi vậy không quá lạ khi vào ngày này, một vài chi nhánh Haidilao nằm gần các địa điểm biểu diễn cũng kín chỗ do khách đặt bàn từ trước.

Một chi nhánh Haidilao vô cùng nhộn nhịp trong tối 28/9 vừa qua (Nguồn: Haidilao Vietnam)

Cũng theo chia sẻ của một số bạn trẻ tại TP.HCM, không chỉ riêng 2 show "anh trai" mà trước đó, khi có các buổi biểu diễn, các đêm concert của nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước, các khán giả cũng rủ nhau đi ăn Haidilao sau khi xem xong.

Cũng từ câu chuyện trên, lại có những người thắc mắc vì sao các fan, các khán giả lại có lựa chọn này, hay phải chăng đây là văn hoá hậu concert? Câu trả lời thật ra rất đơn giản.

Ý kiến thắc mắc về điều này (Ảnh chụp màn hình)

Theo chia sẻ của các bạn trẻ, sau một buổi tối tham dự các đêm nhạc, các concert thì khán giả cũng đã rất mệt và đói. Tuy nhiên, khung giờ muộn lại không có nhiều lựa chọn hàng quán dành cho các nhóm đi đông, thế nên Haidilao chính là lựa chọn phù hợp nhất. Các yếu tố khiến Haidilao trở thành lựa chọn cho thời điểm này là vì mở 24/24, dịch vụ tốt, nhân viên lại rất dễ thương... Khi có những đêm nhạc và khách đặt là các khán giả đi xem về, tại Haidilao còn set up không gian và mở nhạc phù hợp cho các vị khách tiếp tục vừa ăn uống, vừa thoải mái giải trí mà không lo ảnh hưởng tới những người dân sống trong khu vực đó.

Bên cạnh đó, một vài lý do khác được các khán giả chia sẻ như nhà ở xa địa điểm tổ chức, ngại về đêm nguy hiểm nên đến Haidilao để ăn uống, nghỉ ngơi cho an toàn. Hay nhiều người còn lựa chọn nơi này để cùng gặp gỡ những khán giả có chung niềm yêu thích, chung đam mê...

