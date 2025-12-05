Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một loạt ngân hàng bất ngờ dừng gói ưu đãi cho vay mua nhà với người trẻ

05-12-2025 - 10:58 AM | Tài chính - ngân hàng

Một số ngân hàng dừng gói ưu đãi cho người trẻ vay mua nhà, nhiều ngân hàng khác vẫn cho vay với lãi suất nhích lên.

Agribank vừa thông báo dừng triển khai một số chương trình, chính sách cho vay ưu đãi đối với khách hàng cá nhân, trong đó có chương trình cho vay ưu đãi mua nhà dành cho khách hàng trẻ tuổi. Ngân hàng này cũng dừng chương trình ưu đãi vay vốn phục vụ nhu cầu mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xây dựng, sửa chữa, cải tạo, hoàn thiện nhà ở.

Riêng với chương trình cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội dành cho người trẻ dưới 35 tuổi, Agribank vẫn đang triển khai, với lãi suất cho vay thấp hơn 2 điểm % lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank trong 5 năm đầu vay vốn (kể từ ngày giải ngân đầu tiên). Lãi suất cho vay đang áp dụng là khoảng 6,1%/năm.

Một cán bộ tín dụng của BIDV cũng thông tin chương trình cho vay ưu đãi với người trẻ mua nhà ở thương mại của ngân hàng này đang tạm ngừng. Trước đó, khách hàng cá nhân đến 35 tuổi có nhu cầu mua/thuê mua nhà ở trên toàn quốc được BIDV hỗ trợ lãi suất 5,5%/năm cố định trong vòng 3 năm, thời gian cho vay lên đến 40 năm và đặc biệt không phải trả gốc trong vòng 5 năm áp dụng trên số tiền tối đa 5 tỉ đồng mỗi khách hàng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, một số ngân hàng thương mại khác cho biết vẫn triển khai tiếp chương trình ưu đãi vay mua nhà cho khách hàng, nhưng lãi vay có nhích lên.

Cụ thể, cán bộ tín dụng ở Vietcombank tại TP HCM thông tin, gói ưu đãi cho người trẻ vay mua nhà tại ngân hàng này vẫn đang triển khai nhưng lãi suất nhích lên 6,3%/năm trong thời gian đầu, thay vì mức lãi suất dưới 6% trước đó.

Đại diện một ngân hàng thương mại nhà nước thông tin các gói tín dụng ưu đãi cho người trẻ vay mua nhà tại ngân hàng này vẫn triển khai, chỉ là lãi suất không còn ưu đãi như trước.

Một số ngân hàng thông báo dừng triển khai gói cho vay giá rẻ với người trẻ mua nhà trước hạn, trong bối cảnh lãi suất huy động nhích lên gần đây

Tại nhiều ngân hàng thương mại khác như BVBank, SHB, HDBank, cán bộ tín dụng thông tin vẫn đang triển khai các gói tín dụng ưu đãi cho vay mua nhà. Tuy nhiên, mức lãi suất sẽ áp dụng với từng loại bất động sản, và thay đổi trong thời giai đoạn.

Gói vay lãi suất thấp cho người trẻ tạm dừng trước hạn trong bối cảnh tín dụng các ngân hàng tăng nhanh và áp lực lãi suất đầu vào trong xu hướng đi lên. Một số người đang vay mua nhà cũng thông tin đã nhận được thông báo từ ngân hàng về việc điều chỉnh tăng lãi suất.

Tin cực vui cho người mua nhà tại Hà Nội: Sẽ có thêm 12 tòa nhà ở xã hội do Him Lam thực hiện

Theo Thái Phương

Người lao động

