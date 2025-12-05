Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quảng Trị chặn đứng lô 500 máy đào tiền ảo nhập lậu

05-12-2025 - 10:57 AM | Tài chính - ngân hàng

Lô hàng gồm 500 máy đào tiền điện tử, trị giá khoảng 10 tỉ đồng được vận chuyển trái phép qua biên giới tỉnh Quảng Trị

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị ngày 5-12 cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Lao Bảo phát hiện và thu giữ một lô hàng lớn gồm 500 máy đào tiền điện tử đã qua sử dụng được vận chuyển trái phép qua biên giới.

500 máy đào tiền điện tử vừa bị chặn lại ở biên giới Quảng Trị - Ảnh 1.

500 máy đào tiền điện tử vừa bị chặn lại ở biên giới Quảng Trị - Ảnh 2.

500 máy đào tiền điện tử bị chặn lại ở biên giới Quảng Trị. Ảnh: Trần Khôi

Trước đó, tại địa bàn thôn Tây Chín (xã Lao Bảo), Phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh Quảng Trị đấu tranh, bắt giữ 2 xe ô tô, gồm 1 xe tải BKS 74G-001.xx và 1 xe cẩu không BKS, đang bốc dỡ các bao tải màu trắng.

Qua kiểm tra, có tổng cộng 23 bao tải bên trong chứa 500 máy đào tiền điện tử đã qua sử dụng nhãn hiệu Bitman và 495 sợi dây cáp điện màu đen, trị giá khoảng 10 tỉ đồng.

Quá trình điều tra xác định số hàng hóa này được đưa từ Lào về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Đ.Nghĩa

Người lao động

