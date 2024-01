Một mặt hàng của Nga được Trung Quốc nhập khẩu hơn 560 triệu tấn, phục vụ nhu cầu “cấp bách”

Mặt hàng đặc biệt này chính là dầu thô. Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, trong năm 2023, Trung Quốc đã mua vào gần 564 triệu tấn dầu thô, tương đương với 11,28 triệu thùng dầu mỗi ngày. Con số này tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo phân tích của các chuyên gia, sở dĩ Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dầu thô là do nền kinh tế của nước này bắt đầu mở cửa, nhu cầu đi lại tăng mạnh sau đại dịch Covid-19.

Theo Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, nhu cầu đi lại bùng nổ ở cả đường hàng không và đường sắt cao tốc, sau khi Trung Quốc dỡ bỏ phong tỏa. Trong 11 tháng đầu năm 2023, lưu lượng hành khách đi tàu cao tốc gia tăng tới 43,6%. Tương tự, Cục Hàng không Dân dụng cho biết, có 4.782 chuyến bay quốc tế diễn ra mỗi tuần trong năm 2023 ở Trung Quốc, giúp khôi phục được bằng mức 62,8% so với thời điểm trước dịch Covid-19.

Trung Quốc nhập khẩu hàng trăm triệu tấn dầu thô từ Nga trong năm 2023. Ảnh: RT

Thế nhưng, riêng nhu cầu về dầu diesel còn tương đối yếu so với dầu nhiên liệu. Nguyên nhân là do lĩnh vực xây dựng bị chậm lại và triển vọng về sản xuất không chắc chắn. Nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc hiện nay cao hơn nhiều so với 3 năm trước, chủ yếu là do được hỗ trợ nhờ nguồn cung ngày càng gia tăng từ nước Nga.

Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Trung Quốc. Hải quan Trung Quốc cho biết, mỗi ngày Trung Quốc nhập khẩu từ Nga gần 2,2 triệu thùng. Trong 11 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu dầu Nga tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022.

Thực tế trong 11 tháng đầu năm 2023, sản lượng dầu trong nước của quốc gia tỷ dân chỉ tăng nhẹ là 1,8% so với cùng kỳ năm 2022. Trung Quốc đang tiếp tục bổ sung thêm dầu thô vào kho dự trữ, với ước tính là 670.000 thùng mỗi ngày trong 11 tháng đầu năm 2023. Con số này giảm nhẹ so với mức 740.000 thùng mỗi ngày trong năm 2022.

Bên cạnh đó, việc xuất khẩu dầu đã qua chế biến của Trung Quốc trong năm 2023 đạt khoảng 2,69 triệu tấn, tương đương với khoảng 1,37 triệu thùng mỗi ngày, tăng khoảng 16,7% so với năm 2022. Đây cũng là mức tăng kỷ lục kể từ năm 2019.

Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dầu Nga trong năm 2024

Nga tăng cường xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm từ dầu sang các thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ... Ảnh: Shutterstock

Theo dự báo của Tập đoàn dầu khí Sinopec của Trung Quốc, nhu cầu dầu của quốc gia này sẽ đạt đỉnh vào trước năm 2027 với mức khoảng 800 triệu tấn mỗi năm, tương đương khoảng 16 triệu thùng/ngày. Sau đó, mức tiêu thụ dầu tại Trung Quốc sẽ giảm nhanh chóng còn ở mức 280 triệu tấn mỗi năm vào năm 2060, nhờ việc tiến hành áp dụng rộng rãi các phương tiện chạy bằng điện.

Ngoài ra, Công ty nghiên cứu và tư vấn lĩnh vực năng lượng, khoáng sản Wood Mackenzie cũng đưa ra dự báo rằng, nhu cầu dầu trên toàn cầu sẽ đạt 103,5 triệu thùng/ngày trong năm 2024, tăng thêm 2 triệu thùng/ngày so với năm 2023. Trong số đó, riêng Trung Quốc đã chiếm tới hơn 25% mức tăng, tương đương với thêm 530.000 thùng mỗi ngày.

Nhiều nhà kinh tế học dự báo rằng, trong năm 2024, nhu cầu về nhiên liệu máy bay và những sản phẩm ngành hóa dầu để dùng trong sản xuất thiết bị cho pin mặt trời và xe điện tăng cao ở Trung Quốc. Điều này sẽ tiếp tục thúc đầy nhu cầu nhập khẩu dầu thô ở quốc gia này trong năm nay.

Sau Trung Quốc, Ấn Độ cũng là quốc gia nhập khẩu nhiều dầu của Nga trong năm 2023. Ảnh: AFP

Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới, trở thành một huyết mạch kinh tế quan trọng cho nhà xuất khẩu năng lượng Nga. Trên thực tế, Nga cũng tăng cường mua hàng hóa của Trung Quốc, từ ô tô đến điện thoại thông minh, sau khi các thương hiệu từ châu Âu và Mỹ rời khỏi thị trường nước này.

Trong một bài phát biểu ngày 27/12/2023, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, khoảng 45 – 50% số dầu và các sản phẩm từ dầu xuất khẩu của Nga trong năm 2023 là sang thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, Nga còn xuất khẩu dầu sang Ấn Độ. Trước đó, Nga gần như không bán dầu sang Ấn Độ. Tuy nhiên, sau 2 năm gần đây, nguồn cung sang quốc gia này đã tương đương 40%.

Bài viết tham khảo nguồn: Reuters, RT, The strategist