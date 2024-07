Một mặt hàng Việt Nam sản xuất, chế biến và cung ứng lớn hàng đầu thế giới, Anh tích cực gom hàng

Việt Nam là quốc gia sản xuất, chế biến và cung ứng điều nhân lớn hàng đầu thế giới. Sản lượng và năng suất điều tăng trưởng tích cực trong những gần đây.



Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 5/2024, Việt Nam xuất khẩu hạt điều đạt 67,71 nghìn tấn, trị giá 370,34 triệu USD, tăng 1,0% về lượng và tăng 3,3% về trị giá so với tháng 4/2024, tăng 18,1% về lượng và tăng 9,0% về trị giá so với tháng 5/2023. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu hạt điều đạt 285,1 nghìn tấn, trị giá 1,53 tỷ USD, tăng 29,5% về lượng và tăng 18,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 5/2024, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.469 USD/ tấn, tăng 2,2% so với tháng 4/2024, nhưng giảm 7,7% so với tháng 5/2023. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.387 USD/tấn, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hạt điều của Việt Nam được nhiều quốc gia trên thế giới ưa chuộng, trong đó có Vương Quốc Anh. Trong cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Anh, hạt điều luôn là một trong những ngành hàng chủ lực.

Vương quốc Anh không canh tác hạt điều, do vậy toàn bộ sản phẩm phục vụ chế biến, tiêu thụ trong nước hoặc tái xuất đều là hàng nhập khẩu. Trong cuốn "Cẩm nang xuất khẩu hạt điều sang thị trường Vương quốc Anh", Bộ Công Thương cho biết, tại Vương quốc Anh, tiêu thụ hạt điều lớn nhất thuộc phân khúc các loại hạt, chủ yếu là hạt rang muối.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 5 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hạt điều sang thị trường này đạt hơn 8,1 triệu tấn với trị giá hơn 40,1 triệu USD, tăng 13% về lượng và tăng 5,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là thị trường đứng thứ 6 trong số các thị trường xuất khẩu hạt điều của Việt Nam.

Còn theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế, trong quý 1/2024, Anh nhập khẩu hạt điều từ thế giới đạt 6,06 nghìn tấn, trị giá gần 33,48 triệu USD, tăng 20,4% về lượng và tăng 14,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý 1/2024, Anh nhập khẩu hạt điều chủ yếu từ Việt Nam, đạt trên 5,55 nghìn tấn, trị giá gần 30,47 triệu USD, tăng 23,9% về lượng và tăng 19,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Anh từ thế giới tăng từ 89,06% trong quý 1/2023 lên 91,63% trong quý 1/2024.

Theo Statista, phân khúc các loại hạt tại Vương quốc Anh dự kiến dự kiến đạt tăng trưởng hàng năm vào khoảng 4,99% cho toàn bộ giai đoạn 2023 - 2028. Đây là cơ hội tốt cho Việt Nam mở rộng hoạt động xuất khẩu sang thị trường này.

Khi xuất khẩu hạt điều sang thị trường này, một số chuyên gia cho rằng, các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực cạnh tranh, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh liên kết chuỗi từ sản xuất/chế biến đến xuất khẩu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần lựa chọn phân khúc thị trường và kênh phân phối phù hợp với sản phẩm và qui mô của doanh nghiệp; chú trọng tìm hiểu thị hiếu, đặc trưng thị trường.

Hiện, Việt Nam là nước sản xuất điều lớn thứ 4 trên thế giới, sau Ấn Độ, Bờ Biển Ngà, Campuchia. Trong năm 2024, ngành điều đặt ra mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nhân điều đạt 3,7 tỷ USD; sản lượng điều trong nước đạt 372.000 tấn, đóng góp vào mục tiêu xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp đạt 54 - 55 tỷ USD.