Một năm “năng suất” của các ngân hàng Việt: Dồn sức đầu tư loạt sản phẩm, giải pháp tài chính cho hộ kinh doanh

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chuyển mình mạnh mẽ với sự bùng nổ của công nghệ số và thay đổi nhanh chóng trong hành vi tiêu dùng, sáng tạo là yếu tố then chốt để tạo ra sự khác biệt và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Chính vì vậy, các ngân hàng, tổ chức tín dụng phải liên tục đổi mới, tìm kiếm những giải pháp mới và thông minh để vừa phục vụ cho sự phát triển của ngân hàng, vừa đáp ứng nhu cầu ngày một đa dạng của nhiều đối tượng khách hàng.

Năm 2025 ghi nhận sự bùng nổ của hàng loạt sản phẩm và giải pháp tài chính sáng tạo, từ việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình hiện đại, đến tối ưu hóa dòng tiền cá nhân hay đơn giản hóa quy trình thanh toán bằng công nghệ giọng nói. Các giải pháp mới không chỉ giúp người dùng quản lý tài chính thuận tiện, an toàn và hiệu quả hơn, mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho hệ thống ngân hàng trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh việc khai thác nhóm khách hàng trẻ, các ngân hàng giờ đây còn chú trọng phục vụ đối tượng hộ kinh doanh, doanh nghiệp SMEs.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ đối với hộ kinh doanh khi hàng loạt chính sách mới được triển khai: Nghị quyết 68 khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; Nghị định 70 yêu cầu bắt buộc phát hành hóa đơn điện tử; và từ ngày 1/1/2026, toàn bộ hộ nộp thuế theo phương pháp khoán phải chuyển sang kê khai.

Với hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh cá thể, ước tính đóng góp khoảng 30% GDP và tạo việc làm cho hàng chục triệu lao động, nhóm hộ kinh doanh đang đứng trước áp lực chuyển đổi mạnh mẽ để thích ứng với quy định mới. Tuy nhiên, phần lớn vẫn vận hành thủ công, thiếu công cụ quản lý dòng tiền, kế toán hay hóa đơn điện tử. Nắm bắt nhu cầu đó, các ngân hàng đang bước vào cuộc đua cung cấp giải pháp tài chính trọn gói cho hộ kinh doanh.

Các nền tảng nổi bật trên thị trường như Shop Thịnh Vượng (VPBank), Digistore (BVBank), TPBank Biz (TPBank), mSeller (MB), My Shop (Kienlongbank),...hướng tới tích hợp nhiều tính năng như thông báo giao dịch bằng giọng nói; theo dõi doanh thu, chi phí; quản lý dòng tiền theo thời gian thực; hỗ trợ thanh toán đa phương thức (POS, SoftPOS, QR); tạo và lưu trữ hóa đơn điện tử ngay sau khi thanh toán; nộp thuế; sinh lời tự động;...Tất cả thao tác này được thực hiện trên một ứng dụng duy nhất.

Song song với đó, nhiều gói vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh với mức lãi suất ưu đãi được triển khai, nhằm giúp các hộ kinh doanh tiếp cận vốn dễ dàng hơn. Các ngân hàng còn “mạnh tay” miễn phí duy trì tài khoản, chuyển tiền trong nước, tặng tài khoản số đẹp hoặc triển khai nhiều chương trình ưu đãi khác để thu hút khách hàng mở tài khoản doanh nghiệp, sử dụng phần mềm quản lý bán hàng.

Theo các ngân hàng, những gói giải pháp này giúp hộ kinh doanh tiết kiệm tới 70% thời gian và 30 - 50% chi phí vận hành, đồng thời xây dựng hồ sơ tín dụng minh bạch để quá trình phê duyệt hồ sơ vay, mở thẻ tín dụng trở nên nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Từ đầu năm 2025, thị trường loa thanh toán (loa thông báo chuyển khoản) tại Việt Nam bước vào giai đoạn bùng nổ với sự tham gia của ngân hàng, ví điện tử và các startup công nghệ, tạo ra cuộc cạnh tranh gay gắt cả về chất lượng lẫn giá cả.

Loa báo tiền cơ bản là một thiết bị nhỏ kết nối mạng qua wifi hoặc 4G/5G, tích hợp cùng phần mềm quản lý của ngân hàng hoặc ví điện tử. Khi giao dịch thành công, loa sẽ phát âm thanh thông báo chính xác số tiền, giúp người bán xác nhận giao dịch nhanh chóng và hạn chế rủi ro lừa đảo bằng ảnh chụp màn hình giả mạo. Người dùng hiện có nhiều lựa chọn từ các ngân hàng như MB, Techcombank, BIDV, VietinBank, các ví điện tử như MoMo, VNPay, 9Pay, hoặc nhà cung cấp thiết bị bán hàng. Mô hình kinh doanh cũng rất đa dạng, từ mua gói dịch vụ theo tháng đến miễn phí thiết bị kèm điều kiện về doanh thu hoặc số lượng giao dịch. Thị trường hiện tập trung cạnh tranh ở phí dịch vụ, phí duy trì, trong khi các doanh nghiệp nỗ lực thu hút khách hàng bằng tiện ích, tốc độ và độ chính xác trong thông báo giao dịch.

Bên cạnh loa vật lý, các ngân hàng như Vietcombank,VietinBank, BIDV, Agribank, MB,... còn đua nhau triển khai tính năng Voice OTT – thông báo biến động số dư bằng âm thanh, tích hợp trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng số, hướng tới cá nhân và cửa hàng kinh doanh nhỏ muốn tiết kiệm chi phí, không cần đầu tư thiết bị rời. Khách hàng có thể nhận thông báo ngay trên điện thoại, kết nối loa Bluetooth để phát âm thanh lớn hơn nếu cần, và tính năng này được cung cấp hoàn toàn miễn phí.

Voice OTT không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn khuyến khích tiểu thương, người bán hàng online mở tài khoản tại ngân hàng và sử dụng làm tài khoản chính, giúp ngân hàng tăng số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA), từ đó giảm chi phí vốn và cải thiện lợi nhuận.

Từ đầu năm 2024, Techcombank là ngân hàng tiên phong hướng tới việc tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi của khách hàng, với tính năng “Sinh lời tự động” trên ứng dụng Techcombank Mobile, cho phép số dư trong tài khoản thanh toán tự động sinh lời theo ngày với lãi suất khoảng 4%, đồng thời khách hàng vẫn có thể chi tiêu, chuyển khoản bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên cho tới năm 2025, cuộc đua “tài khoản sinh lời” giữa các ngân hàng mới thực sự trở nên sôi động

Theo sau thành công của Techcombank, nhiều ngân hàng nhanh chóng bắt “trend”, điển hình như MSB với tài khoản “Sinh lời không ngừng”; LPBank giới thiệu “Sinh lời Lộc Phát”; VIB ra mắt “Tài khoản siêu lợi suất” còn VPBank triển khai “Super Sinh lời”. Bên cạnh chức năng cơ bản là sinh lời từ tài khoản thanh toán với lãi suất khoảng 4%, các ngân hàng còn bổ sung thêm nhiều tính năng như trả lãi hằng ngày, chuyển nhượng linh hoạt,...nhằm tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm.

Hiện, “Sinh lời tự động” của Techcombank thu hút hơn 4 triệu người dùng, tài khoản “Siêu lợi suất” của VIB thu hút nửa triệu lượt kích hoạt chỉ sau 4 tháng ra mắt, MSB cũng ghi nhận hàng chục nghìn lượt kích hoạt, cho thấy mức độ quan tâm, ưa chuộng của người dùng đối với giải pháp tài chính này là không hề nhỏ.

Từ góc độ khách hàng, các giải pháp sinh lời tự động mang lại 3 lợi ích chính: an toàn, linh hoạt và sinh lời tối ưu, vượt xa lãi suất tài khoản không kỳ hạn. Đặc biệt, đối với cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, đây là cách vừa duy trì dòng tiền lớn vừa sinh lời mà không cần gửi tiết kiệm có kỳ hạn.

Đồng thời, các tính năng này giúp ngân hàng tăng tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA), nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực cho nền kinh tế, khi dòng tiền nhàn rỗi được vận hành thông minh, tăng tổng cầu và thúc đẩy luân chuyển vốn.

Các ngân hàng hiện nay không còn chạy theo những chương trình khuyến mại ngắn hạn mà đang chuyển hướng sang xây dựng hệ sinh thái thẻ toàn diện. Chiến lược này không chỉ giúp ngân hàng mở rộng nhanh nhóm khách hàng trẻ mà còn duy trì chất lượng tín dụng và tăng trưởng bền vững nhờ hiểu sâu hành vi chi tiêu và khả năng chi trả của từng phân khúc.

Các sản phẩm thẻ tín dụng thế hệ mới trên thị trường hiện nay đều hướng đến ba trụ cột chính: chi tiêu thông minh, trải nghiệm du lịch – giải trí và chăm sóc bản thân toàn diện. Ở mảng chi tiêu, các thẻ tích hợp hoàn tiền cao cho giao dịch trực tuyến, ăn uống hay mua sắm tại siêu thị, đồng thời hỗ trợ trả góp 0% tại hàng nghìn điểm bán lẻ. Trong lĩnh vực du lịch, nhiều ngân hàng đã nâng cấp đặc quyền thẻ như tích điểm thưởng bay, bảo hiểm du lịch toàn cầu, quyền vào phòng chờ thương gia, hoàn tiền đến 10% cho chi tiêu vé máy bay và khách sạn, cùng hàng loạt ưu đãi khi đặt dịch vụ qua các nền tảng như Traveloka, Agoda hay Vietnam Airlines. Với nhóm khách hàng chú trọng sức khỏe và phong cách sống, thẻ liên kết với các chuỗi phòng gym, spa, trung tâm dinh dưỡng mang lại ưu đãi luyện tập, chăm sóc sắc đẹp và trả góp lãi suất 0% cho dịch vụ bảo hiểm nhân thọ.

Bên cạnh đó, ngân hàng số hóa toàn bộ quy trình phát hành và quản lý thẻ, cho phép mở thẻ trực tuyến trong vài phút. Nhiều đơn vị còn đầu tư mạnh cho AI để khai thác dữ liệu tiêu dùng, từ đó cá nhân hóa ưu đãi, tự động đề xuất chương trình phù hợp với thói quen chi tiêu của từng khách hàng.