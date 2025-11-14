Nguyên nhân lợi nhuận MB giảm trong quý 3

Kết thúc quý 3/2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đạt lợi nhuận trước thuế đạt 7.250 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 7.308 tỷ đồng cùng kỳ 2024. Dù kết quả 9 tháng vẫn ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, đạt 23.139 tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ), bức tranh riêng quý 3 cho thấy hoạt động kinh doanh của MB đối mặt với nhiều áp lực hơn, đến từ chi phí hoạt động và chi phí dự phòng gia tăng.

Nhìn vào hoạt động kinh doanh quý 3, thu nhập lãi thuần đạt 12.991 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2024. MB duy trì tăng trưởng tốt nhờ dư nợ tăng mạnh và biên lãi vay (NIM) giữ ở mức tương đối ổn định. Ngoài ra, dịch vụ tiếp tục là điểm sáng, với lãi thuần đạt 1.327 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ.

Tuy vậy, các mảng còn lại ghi nhận sự phân hóa rõ rệt. Kinh doanh ngoại hối giảm từ 661 tỷ xuống 425 tỷ. Đáng chú ý hơn, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm mạnh từ 226 tỷ xuống còn 172 tỷ, còn mua bán chứng khoán đầu tư tiếp tục lỗ 528 tỷ, cao hơn nhiều so mức 172 tỷ của cùng kỳ.

Bù lại, hoạt động khác mang về lãi 1.198 tỷ đồng, tăng mạnh 76%, góp phần giữ lợi nhuận quý 3 không giảm sâu hơn. Tuy nhiên, đây là khoản thu nhập khó duy trì ổn định trong dài hạn.

Chỉ tiêu Quý 3/2025 Quý 3/2024 9T 2025 9T 2024 Thu nhập lãi thuần 12.991 10.417 37.055 30.014 Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 1.327 888 4.478 3.817 Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 425 661 1.497 1.516 Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 172 226 588 1.638 Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư -528 -172 768 391 Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động khác 1.198 678 3.741 2.078 Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 12 7 40 31 Chi phí hoạt động -4.545 -3.756 -13.452 -11.761 Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng -3.802 -1.640 -11.574 -6.353 Tổng lợi nhuận trước thuế 7.250 7.308 23.139 20.737

Hai yếu tố chính kéo lợi nhuận MB trong quý 3 giảm tốc là: Chi phí hoạt động tăng từ 3.756 tỷ đồng lên 4.545 tỷ đồng, tương đương mức tăng 21%. Và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 3/2025 là 3.802 tỷ đồng, tăng 132% so với mức 1.640 tỷ đồng của cùng kỳ - Đây là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất, “ăn mòn” phần lớn phần tăng trưởng từ thu nhập lãi thuần.

Dù lợi nhuận quý 3 gần như đi ngang, kết quả 9 tháng vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 12%, cho thấy nền tảng kinh doanh cốt lõi của MB vẫn vững. Tuy nhiên, xu hướng đi lên của nợ xấu và chi phí dự phòng sẽ tạo áp lực lên lợi nhuận trong quý cuối năm.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản MB đạt 1,328 triệu tỷ đồng, tăng hơn 200 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2024 (+17,7%). Động lực lớn nhất vẫn đến từ tăng trưởng tín dụng: cho vay khách hàng đạt 931.499 tỷ đồng, tăng mạnh 20% so với mức 776.658 tỷ đồng cuối 2024.

Tuy nhiên, sự mở rộng tín dụng nhanh cũng kéo theo áp lực lên chất lượng tài sản. Nợ xấu (NPL) tăng từ 12.585 tỷ đồng lên 17.422 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 38%. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay tăng từ 1,60% lên 1,90%.

Điểm đáng chú ý là tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm mạnh từ 92% xuống 79%. Điều này cho thấy mức độ trích lập dự phòng chưa theo kịp tốc độ gia tăng của nợ xấu, tạo áp lực lớn lên chi phí dự phòng — yếu tố được xem là nguyên nhân chính kéo giảm lợi nhuận quý 3.

Chỉ tiêu 30/09/2025 31/12/2024 Tổng tài sản có 1.328.560 1.128.801 Cho vay khách hàng 931.499 776.658 Dự phòng cho vay khách hàng 13.800 11.610 Tiền gửi khách hàng 788.030 714.155 Các khoản nợ Chính phủ & NHNN 23.156 8.156 Tiền gửi và vay TCTD khác 154.325 110.170 Phát hành giấy tờ có giá 171.611 128.964 Nợ xấu (NPL) 17.422 12.585 Tỷ lệ nợ xấu / Dư nợ cho vay 1,90% 1,60% Tỷ lệ bao phủ nợ xấu 79% 92%

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 788.030 tỷ đồng, tăng hơn 73.800 tỷ đồng so với cuối năm 2024 (+10%). Bên cạnh đó, MB cũng gia tăng huy động qua kênh thị trường 2, với tiền gửi và vay TCTD khác tăng từ 110.170 tỷ đồng lên 154.325 tỷ đồng, cùng với phát hành giấy tờ có giá tăng hơn 40 nghìn tỷ đồng.

Việc cơ cấu nguồn vốn mở rộng sang nhiều kênh cho thấy nhu cầu bổ sung thanh khoản của MB trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh. Tuy nhiên, các kênh này đi kèm chi phí vốn cao hơn, gây áp lực lên biên lợi nhuận trong hoạt động tín dụng.

Tin Vũ