Một ngân hàng có tổng tài sản tăng gần 15% trong 6 tháng đầu năm

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 25,79 tỷ đồng, tăng 4,42% so với cùng kỳ, trong đó, riêng quý 2 đóng góp 17,5 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2024, tổng tài sản của ngân hàng đạt 97.062 tỷ đồng, tăng mạnh tới 14,67% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, quy mô tín dụng đạt 49.728 tỷ đồng, tăng trưởng 4,24% so với cùng kỳ năm 2023.

Tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 6 của BaoViet Bank đạt 58.888 tỷ đồng, tăng trưởng 7,71% so với đầu năm, tỷ lệ cho vay so với huy động trong ngưỡng an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Thu nhập lãi thuần tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động dịch vụ ghi nhận mức tăng mạnh sau 6 tháng nhờ nguồn thu khai thác từ tệp khách hàng Tập đoàn Bảo Việt. Thu nhập hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng ghi nhận mức 64,11 tỷ đồng, tăng 117%.

Tổng thu nhập hoạt động 6 tháng đầu năm của ngân hàng ghi nhận 1.034 tỷ đồng. Chi phí hoạt động 6 tháng tăng 22% so với cùng kỳ do ngân hàng tiếp tục tập trung đầu tư cho các dự án công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, việc bổ sung quỹ lương, củng cố thu nhập, quyền lợi cho người lao động cũng góp phần làm tăng chi phí hoạt động ngân hàng trong 6 tháng qua.