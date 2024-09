Một ngân hàng đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án tung tin đồn thất thiệt

Ngày 14-9, Ngân hàng Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) cho biết đã gửi công văn đề nghị Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội khởi tố vụ án tung tin đồn thất thiệt liên quan hoạt động của PGBank trên địa bàn. Theo PGBank, hành vi này ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngân hàng và thiệt hại tiền gửi của người dân trên địa bàn.

PGBank cho hay một số tin đồn không chính xác đã xuất hiện, gây hoang mang đối với một số khách hàng của ngân hàng trên địa bàn huyện Gia Lâm. PGBank đã báo cáo sự việc với Ngân hàng Nhà nước để được chỉ đạo và phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý.

Ngân hàng này đang làm việc với cơ quan công an liên quan đề nghị tiếp nhận vụ việc để điều tra, truy tìm các đối tượng đưa thông tin sai lệch gây mất trật tự an toàn xã hội và ảnh hưởng đến lợi ích của người gửi tiền. "Sự việc này đang được xử lý nghiêm túc để bảo đảm môi trường tài chính an toàn và minh bạch" - đại diện PGBank thông tin.

Một số tin đồn không chính xác, gây hoang mang cho khách hàng PGBank tại huyện Gia Lâm

PGBank tiền thân là Ngân hàng Nông thôn Đồng Tháp Mười, được thành lập năm 1993. Đến năm 2007, PGBank lần đầu tiên đổi tên thành Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex.

Tháng 12-2023, PGBank bước vào giai đoạn mới bằng việc thay đổi nhận diện thương hiệu cùng tên gọi mới là Ngân hàng Thịnh vượng và Phát triển.