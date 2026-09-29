Một ngân hàng huy động lãi suất lên tới 9,6%/năm cho số tiền từ 5 triệu đồng

Theo biểu lãi suất hiện tại, Cake by VPBank niêm yết 7,2%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 6-9 tháng và 7,4%/năm đối với kỳ hạn 10-24 tháng, áp dụng khi nhận lãi cuối kỳ.

Trong thời gian từ 22/9 đến 31/10/2026, Cake by VPBank triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm cộng thêm lãi suất cho tiền gửi, trong đó mức cộng cao nhất là 2,2%/năm.

Khách hàng mới được cộng thêm 2,2%/năm

Một trong những chương trình đáng chú ý là “Bạn Mới Tiết Kiệm, Cộng Thêm Lãi Khủng +2,2%/Năm”, dành cho khách hàng cá nhân lần đầu thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn tại Cake by VPBank.

Chương trình áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 6-13 tháng, với giá trị từ 5 triệu đồng trở lên. Khách hàng phải đáp ứng các điều kiện theo thể lệ, trong đó chưa từng mở sổ tiết kiệm tại Cake by VPBank qua các kênh hoặc ứng dụng của ngân hàng.

Khoản thưởng được tính theo công thức số tiền gửi × 2,2%/365 × số ngày gửi thực tế và được cộng trực tiếp vào biểu lãi suất niêm yết, chi trả theo kỳ nhận lãi của khách hàng.

Như vậy, với kỳ hạn 10-13 tháng đang có lãi suất niêm yết 7,4%/năm, khách hàng đủ điều kiện có mức lãi suất tương đương 9,6%/năm.

Khách hàng gia hạn sổ cũng được cộng 2,2%/năm

Cake by VPBank đồng thời triển khai chương trình “Cộng Ngay 2,2%/Năm Khi Gia Hạn Sổ Tiết Kiệm” dành cho khách hàng gia hạn sổ tiết kiệm.

Chương trình áp dụng với tiền gửi kỳ hạn 6-13 tháng, giá trị từ 5 triệu đồng trở lên. Phần thưởng cũng được tính dựa trên số tiền gửi và số ngày gửi thực tế. Tuy nhiên, khác với chương trình dành cho khách hàng mới, khoản thưởng của chương trình gia hạn được chi trả vào tài khoản thanh toán CAKE sau khi khoản tiền gửi hợp lệ được mở thành công.

Gửi số tiền càng lớn, mức cộng càng cao

Một chương trình khác là “Bạn Thân Tiết Kiệm, Thưởng Thêm Lãi Khủng Đến 2,2%/Năm”. Chương trình áp dụng cho khách hàng thực hiện giao dịch tiền gửi thành công trên ứng dụng CAKE BANK và nhận được thông báo trực tiếp trên ứng dụng.

Điểm đáng chú ý là mức ưu đãi được phân theo quy mô khoản tiền gửi:

Giá trị tiền gửi Mức cộng thêm Từ 5 triệu đến dưới 50 triệu đồng 1,6%/năm Từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng 1,8%/năm Từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng 2,0%/năm Từ 500 triệu đồng trở lên 2,2%/năm

Như vậy, khách hàng gửi từ 500 triệu đồng trở lên có thể nhận mức cộng tối đa 2,2%/năm. Với tiền gửi kỳ hạn 10-24 tháng, mức niêm yết 7,4%/năm cộng ưu đãi tương đương 9,6%/năm.

Các chương trình đều có thời gian triển khai từ 22/9 đến 31/10/2026 và có thể kết thúc sớm khi ngân sách khuyến mại được sử dụng hết. Riêng chương trình “Bạn Thân Tiết Kiệm” có ngân sách dự kiến hơn 63,6 tỷ đồng, trong khi chương trình dành cho khách hàng mới có ngân sách hơn 15,49 tỷ đồng.

Khách hàng cũng cần lưu ý điều kiện tất toán. Với chương trình “Bạn Thân Tiết Kiệm”, khách hàng không được tất toán trước hạn khoản tiền gửi hợp lệ; trong khi chương trình dành cho khách hàng mới có quy định riêng về việc xử lý khoản tiền gửi khi tất toán trước hạn.