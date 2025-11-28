Một ngân hàng phát cảnh báo gấp đến khách hàng cả nước về nguy cơ mất tiền trong tài khoản

Ngân hàng Woori Bank Việt Nam mới đây đã phát đi thông báo khẩn, cảnh báo người dân và ứng viên đang tìm việc làm về tình trạng các đối tượng lừa đảo mạo danh ngân hàng tuyển dụng nhân sự online nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Woori Bank, thời gian gần đây, nhiều trường hợp đã trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo thông qua các thông báo tuyển dụng giả mạo trên mạng xã hội và email. Các đối tượng thường tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc lập website, fanpage tuyển dụng "nhái" tên và hình ảnh thương hiệu ngân hàng để tạo sự tin tưởng.

Woori Bank cho biết, các đối tượng lừa đảo thường triển khai chiêu trò theo một kịch bản khá bài bản. Ban đầu, chúng đăng thông tin tuyển dụng giả trên các nền tảng mạng xã hội hoặc các website việc làm, mời gọi ứng viên đăng ký nộp hồ sơ.

Sau đó, đối tượng sẽ chủ động liên hệ với ứng viên qua email, tin nhắn hoặc mạng xã hội, yêu cầu tham gia phỏng vấn online, làm bài kiểm tra năng lực và dẫn dắt để tạo cảm giác "trúng tuyển".

Khi đã lấy được lòng tin, kẻ gian tiếp tục giới thiệu các chương trình "dự án" hoặc "quỹ nội bộ" của ngân hàng và yêu cầu ứng viên chuyển tiền với lý do đặt cọc, ký quỹ, phí tham gia dự án hoặc phí kích hoạt tài khoản. Các đối tượng cam kết hoàn tiền sau khi hoàn tất thủ tục hoặc khi ứng viên chính thức đi làm.

Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển tiền, hệ thống lập tức báo lỗi hoặc bị khóa rút tiền, và số tiền đã chuyển không thể thu hồi.

Trước tình trạng trên, nhà băng này khẳng định: Ngân hàng không yêu cầu ứng viên nộp bất kỳ khoản tiền nào trong suốt quá trình tuyển dụng, thuộc bất kỳ hình thức nào, bao gồm đặt cọc, ký quỹ hay phí tham gia dự án.

Ngoài ra, ngân hàng cũng nhấn mạnh không yêu cầu ứng viên đăng ký tài khoản trong suốt quá trình phỏng vấn, xét tuyển.

Nhà băng này cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho các lời mời tuyển dụng online khi chưa kiểm chứng rõ nguồn thông tin. Trước khi nộp hồ sơ, ứng viên cần tra cứu và xác thực thông tin tuyển dụng thông qua các kênh chính thức của ngân hàng.

Ngân hàng này khẳng định, toàn bộ thông tin tuyển dụng chính thức chỉ được công bố qua các kênh sau như website và fanpage chính thức của nhà băng này.

Ngân hàng khuyến cáo ứng viên không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ nguồn không xác thực ngoài các kênh trên.

Ngân hàng cũng đề nghị người dân khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo cần nhanh chóng báo cáo với cơ quan Công an địa phương để kịp thời xác minh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm. Trong bối cảnh tuyển dụng trực tuyến ngày càng phổ biến, người dân được khuyến nghị cần kiểm tra kỹ nguồn gốc thông tin, không cung cấp dữ liệu cá nhân hay chuyển tiền cho các đối tượng tự xưng là ngân hàng khi chưa xác thực rõ ràng.