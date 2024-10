Một ngân hàng phát hành gần 28.000 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu đợt 3 lần 2 năm 2024.

Theo đó, ACB đã phát hành thành công lô trái phiếu có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng vào ngày 25/9/2024. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào năm 2026 và lãi suất 4,9%/năm.

Tính từ đầu năm đến nay, ACB đã phát hành tổng cộng 12 lô trái phiếu ra thị trường với tổng giá trị 27.840 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn từ 2-5 năm, lãi suất dao động từ 4,5-6,1%/năm.

Trước đó, ngân hàng này đã phát hành tổng cộng 18.900 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2023 – theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Về kết quả kinh doanh của ACB, trong 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận ngân hàng đạt 10.500 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận quý 2 đạt 5.600 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với quý trước và tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao kỷ lục của ACB.

ACB ghi nhận tăng trưởng tín dụng 12,4%, cao hơn mức trung bình toàn hệ thống (6%), với cho vay cá nhân tăng 12,3%, cho vay SME tăng 7,2%, và cho vay doanh nghiệp tăng 37,6%.

Về tiền gửi, ACB tăng trưởng 6,2%, vượt mức trung bình toàn hệ thống (2%), và tỷ lệ CASA giữ ở 22,3%. Tỷ lệ cho vay/huy động đạt 82,2%, cao hơn mức trung bình ngành (78,7%).