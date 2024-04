Một ngân hàng tăng mạnh thu nhập bình quân nhân viên lên 70 triệu đồng/tháng, gấp đôi nhân viên Vietcombank

Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính tóm tắt cho năm 2023.

Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 6.514 tỷ đồng, tăng 40,6% so với năm 2022, cũng là mức lợi nhuận kỷ lục của HSBC Việt Nam. Động lực tăng trưởng chính đến từ thu nhập lãi thuần với mức tăng trưởng tới 59%, đạt 7.965 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ cũng tăng trưởng 8% đạt 916 tỷ.

Trong khi đó, lãi từ kinh doanh ngoại hối kém khả quan hơn khi sụt giảm 39% xuống 775 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác đạt 108 tỷ, giảm 43%.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động của HSBC Việt Nam trong năm 2023 là 9.777 tỷ đồng, tăng 33%. Chi phí hoạt động tăng 13% lên 3.052 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh, gấp 21 lần cùng lên 212 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản HSBC Việt Nam ở mức 164.100 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cuối năm 2022. Nguyên nhân giảm chủ yếu do Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác giảm mạnh hơn hơn 35.400 tỷ đồng, tương đương giảm 32,5% xuống 73.384 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay khách hàng tại HSBC Việt Nam tăng 5,4% trong năm 2023 lên 66.513 tỷ đồng. Huy động tiền gửi khách hàng giảm 22,6% xuống 135.877 tỷ đồng.

BCTC cũng cho biết, nợ xấu của ngân hàng cuối năm 2023 là 386 tỷ đồng, tăng 78,7% so với năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ tăng từ 0,13% lên 0,28%. Tỷ lệ an toàn vốn cải thiện từ 15,22% lên 18,38%.

Tổng số cán bộ, công nhân viên năm 2023 là 1.317 người, tăng thêm 33 người so với năm 2022. Tổng quỹ lương và thu nhập khác cho cán bộ nhân viên là 1.111 tỷ đồng, tăng 104 tỷ so với năm trước. Theo đó, thu nhập bình quân nhân viên là 844 triệu đồng/năm, tương đương hơn 70 triệu đồng/tháng, tăng đáng kể so với mức 65 triệu đồng/tháng của năm 2023.

Theo các báo cáo được công bố, hiện HSBC Việt Nam là ngân hàng có thu nhập bình quân nhân viên cao nhất. Các ngân hàng top đầu trong nước như Techcombank có thu nhập bình quân là 45 triệu đồng/tháng, trong khi MB là 40 triệu đồng/tháng, ACB là 36,5 triệu đồng/tháng, Vietcombank là 36 triệu đồng/tháng,...