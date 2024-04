Một ngân hàng vừa sụp đổ ở Mỹ

Các cơ quan quản lý bang Pennsylvania đã đóng cửa ngân hàng Republic First Bank có trụ sở tại Philadelphia vào hôm thứ Sáu, đánh dấu vụ sụp đổ ngân hàng đầu tiên tại Mỹ trong năm nay.

“Republic First Bank đã bị Cơ quan Ngân hàng-Chứng khoán bang Pennsylvania đóng cửa. Quỹ Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) được chỉ định quản lý tài sản. Để bảo vệ người gửi tiền, Republic First Bank đã được FDIC bán cho Fulton Bank để tiếp quản toàn bộ tiền gửi và tài sản của ngân hàng này”, FDIC cho biết trong thông báo hôm 26/4.

Thông báo cũng cho biết 32 chi nhánh của Republic First Bancorp ở New Jersey, Pennsylvania và New York sẽ mở cửa trở lại từ ngày 27/4 với tư cách là chi nhánh của Fulton Bank. Tính đến cuối tháng 1, Republic First Bank có khoảng 4 tỷ USD tiền gửi và tài sản trị giá 6 tỷ USD.

Được thành lập vào năm 1988, Republic First Bank có quy mô nhỏ hơn một số ngân hàng cỡ vừa tại Mỹ sụp đổ vào năm ngoái, trong đó đáng chú ý nhất là Silicon Valley Bank (SVB). SVB – sở hữu 209 tỷ USD tài sản tính đến cuối năm 2022, bị đóng cửa tháng 3/2023 và trở thành vụ sụp đổ lớn thứ hai trong lịch sử ngành ngân hàng Mỹ.

FDIC cho biết, Republic First Bank là ngân hàng đầu tiên sụp đổ ở Mỹ kể từ sau vụ việc của Citizens Bank Iowa vào tháng 11/2023. Ngân hàng này tách ra từ First Republic Bank – một ngân hàng thương mại có trụ sở tại San Francisco đã đóng cửa vào tháng 5/2023.

Sự sụp đổ của Republic First Bank xảy ra trong bối cảnh vẫn còn những lo ngại về sức khỏe của các ngân hàng khu vực Mỹ trong thời kỳ lãi suất cao. Feddie Strickland, chuyên gia về ngân hàng tại Janney Montgomery Scott, cho rằng sự cố tại Republic First Bank có thể chỉ là cá biệt và ngành ngân hàng nói chung vẫn đang ổn định.

Sự cố SVB đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng trong ngành ngân hàng Mỹ, kéo theo vụ phá sản của ngân hàng Signature Bank và First Republic Bank. Theo FDIC, tổng cộng có 5 ngân hàng Mỹ sụp đổ vào năm 2023.

