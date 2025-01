Một ngân hàng vừa tăng mạnh lãi suất tiết kiệm: Gửi 6 tháng được hưởng lãi suất 5,9%/năm

Ảnh minh hoạ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thông báo áp dụng biểu lãi suất huy động tiền gửi mới từ ngày 20/1. Theo đó, ngân hàng này điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn với mức tăng 0,1 - 0,4%/năm. Trước đó, ngân hàng số này cũng tăng lãi suất huy động trong tháng 12/2024.

Trong lần điều chỉnh mới này, kỳ hạn gửi 1 tháng tại Cake by VPBank có lãi suất huy động giữ nguyên ở mức 4,3%/năm;

Kỳ hạn 2 – 3 tháng có lãi suất là 4,5%/năm, tăng 0,1%/năm so với trước đó; kỳ hạn 4 – 5 tháng giữ nguyên ở mức 4,5%/năm;

Cake by VPBank tăng lãi suất huy động kỳ hạn 6 - 11 tháng thêm 0,4%/năm lên mức cao mới là 5,9%/năm;

Các kỳ hạn gửi 12 – 18 tháng được Cake by VPBank áp dụng lãi suất 6,0%/năm, tăng 0,1%/năm so với tháng 12. Trong khi lãi suất kỳ hạn 24 -36 tháng tăng thêm 0,2%/năm lên mức 6,3%/năm.

Sau khi điều chỉnh, lãi suất huy động các kỳ hạn 6 - 11 tháng của Cake by VPBank tiếp tục ở mức cao nhất thị trường, khi cao hơn 0,05 - 3,0%/năm so với các ngân hàng truyền thống. Lãi suất huy động các kỳ khác của Cake by VPBank cũng nằm trong nhóm dẫn đầu.

Ngoài hình thức nhận lãi cuối kỳ, Cake by VPBank cũng triển khai ba hình thức trả lãi khác là nhận lãi đầu kỳ, nhận lãi theo tháng và nhận lãi theo quý.

Đối với hình thức nhận lãi đầu kỳ, Cake by VPBank áp dụng khung lãi suất dao động trong khoảng 4,28 – 5,68%/năm.

Đối với hình thức nhận lãi hàng tháng, Cake by VPBank chỉ áp dụng cho tiền gửi từ 3 tháng trở lên và có lãi suất dao động trong khoảng 4,48 – 5,89%/năm

Đối với hình thức nhận lãi hàng quý, Cake by VPBank chỉ áp dụng cho tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và có lãi suất dao động trong khoảng 5,73 – 5,92%/năm.

Bên cạnh đó, ngân hàng số này cũng tiếp tục triển khai sản phẩm "Tiền gửi có kỳ hạn tích lũy". Theo đó, khách hàng có thể gửi góp nhiều lần vào 1 sổ tiết kiệm để nhận lãi cuối kỳ với sản phẩm "tiền gửi có kỳ hạn tích lũy". Lãi suất huy động áp dụng cho sản phẩm này dao động từ 3,5 - 5,5%/năm.

Bên cạnh mức lãi suất cực kỳ hấp dẫn dành cho khách hàng gửi tiết kiệm dịp Tết Nguyên Đán, từ ngày 13/1/2025 đến 14/2/2025, Cake by VPBank triển khai chương trình khuyến mãi độc đáo “Lì xì Ất Tỵ – Lộc đỏ ngất ngây” cùng hàng triệu bao lì xì may mắn giá trị từ 888 đồng đến 888.000 đồng dành riêng cho khách hàng thực hiện giao dịch trong mùa Tết.

Để tham gia, người dùng đăng nhập vào ứng dụng Cake, chọn biểu tượng “Thử thách” tại màn hình chính rồi chọn “Danh sách nhiệm vụ” và thực hiện để nhận lượt rút lì xì. Mỗi lượt tham gia, người dùng sẽ được rút ngẫu nhiên một trong 8 bao lì xì trên màn hình với phần quà tài lộc hấp dẫn. Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân đã hoàn tất xác thực sinh trắc học, đảm bảo an toàn và minh bạch trong quá trình tham gia.

Ngoài những ưu đãi hấp dẫn, Cake by VPBank cũng giới thiệu tính năng mới “Gửi lì xì kèm lời chúc” . Trong phần “Chuyển tiền trong Cake”, khách hàng có thể tùy chọn các lời chúc đã được soạn sẵn, hoặc tự chọn thiệp cho lời chúc của riêng mình. Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng, khách hàng có thể gửi những phong bao lì xì may mắn kèm lời chúc ý nghĩa đến người thân và bạn bè ở bất cứ đâu để lan tỏa niềm vui ngày Tết một cách dễ dàng, nhanh chóng trong thời đại số.

Khép lại năm cũ đã qua và chuẩn bị chào đón năm mới, người dùng còn có thể sử dụng tính năng “Nhìn lại tài chính cá nhân năm 2024” ngay trên ứng dụng Cake. Tính năng này giúp tổng hợp và hiển thị toàn bộ hành trình tài chính cá nhân, bao gồm thu nhập, chi tiêu và tiết kiệm trong năm qua. Nhờ đó, khách hàng có thể đánh giá hiệu quả tài chính của mình và lên kế hoạch tối ưu hơn cho năm 2025.

Cake by VPBank là một trong những ngân hàng thuần số tại Việt Nam, lấy nền tảng công nghệ và trí tuệ nhân tạo làm cốt lõi.

Ngân hàng số này hiện không có bất kỳ chi nhánh vật lý nào nhưng vẫn có thể cung cấp những dịch vụ cơ bản của một ngân hàng truyền thống như mở tài khoản thanh toán, chuyển/nhận tiền, phát hành thẻ ATM. Khách hàng của Cake đa phần là giới trẻ thuộc thế hệ Y và Z theo phong cách hiện đại, tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.