Một ngành "lấy lại niềm tin" vào cuối năm nay, "cửa sáng" cho kinh tế Việt Nam

Tờ Maritime Fairtrade (Singapore) cho biết sau khi trải qua sự suy thoái vào năm 2023, nền kinh tế Việt Nam đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi vào đầu năm 2024. Trong khi xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước đang tăng trưởng chậm hơn. Xuất khẩu thực tế dự kiến sẽ tăng 3,5% vào năm 2024, phản ánh sự cải thiện dần dần của nhu cầu toàn cầu.



Ngoài ra, một sự thay đổi trong lĩnh vực bất động sản được dự đoán vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng lấy lại niềm tin. Tổng đầu tư thực tế và tiêu dùng tư nhân dự kiến sẽ tăng lần lượt 5,5% và 5% vào năm 2024.

Bài báo trích lời Giám đốc điều hành Kinh tế vĩ mô, Thương mại và Đầu tư của WB Đông Á và Thái Bình Dương Sebastian Eckardt cho biết đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng công không chỉ giới hạn ở các biện pháp kích thích kinh tế tức thời. Những nỗ lực tăng cường quản lý đầu tư công cũng sẽ giải quyết những lỗ hổng cơ sở hạ tầng quan trọng trong năng lượng, giao thông vận tải và hậu cần, vốn là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế dài hạn của Việt Nam.

Theo đó, WB khuyến nghị đẩy nhanh các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng được tài trợ bằng nguồn lực công. Điều này sẽ giúp kích thích nền kinh tế hơn nữa. Phần đặc biệt của báo cáo đưa ra các khuyến nghị để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp sáng tạo đóng góp vào tăng trưởng năng suất của Việt Nam.

Bất động sản được dự đoán có chuyển biến tích cực vào cuối năm nay và năm sau khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng lấy lại niềm tin.

Theo dự báo mới nhất của Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) có trụ sở tại Singapore, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý 2 năm 2024 sẽ tăng nhẹ lên 6% từ mức 5,66% trong quý 1. UOB duy trì dự báo trước đó là 6% cho cả năm do nhu cầu sản xuất chip ngày càng tăng, sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc và khu vực, cũng như sự thay đổi đang diễn ra trong chuỗi cung ứng, Tân Hoa Xã (Trung Quốc) nêu.

Lạm phát năm 2024 của Việt Nam dự kiến sẽ được kiểm soát ở mức 3,8%. Ngân hàng này kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng ở mức 6,4% vào năm 2025. Chính phủ Việt Nam đã đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 6-6,5% trong năm nay.

Việt Nam trong nhóm 6 nước ASEAN tăng trưởng tốt trong năm 2024-2025

Còn theo dự báo của Maybank Research Pte Ltd, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của sáu nước ASEAN - Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam - sẽ phục hồi lên 4,5% và 4,7% vào năm 2024 và 2025, tương ứng, từ mức 4% vào năm 2023.

Trong báo cáo 'ASEAN Frontiers: The New Trailblazers', các nhà nghiên cứu từ Maybank cho biết sự phục hồi tăng trưởng GDP sẽ được thúc đẩy bởi sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt là điện tử, vốn đang hỗ trợ cho sự phục hồi tăng trưởng khiêm tốn trong nửa đầu năm.

Maybank cũng cho biết trí tuệ nhân tạo (AI), sự bùng nổ của trung tâm dữ liệu và nhu cầu điện tử toàn cầu đang mở rộng đang làm sáng tỏ triển vọng thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Sự phục hồi tăng trưởng GDP trong nhóm 6 nước ASEAN (gồm Việt Nam) sẽ được thúc đẩy bởi sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt là điện tử.

Maybank cho biết mặc dù lãi suất tăng cao, các hoạt động kinh tế được củng cố đã dẫn đến tăng trưởng tín dụng tăng lên trên khắp ASEAN.

Bình luận về tỷ lệ lạm phát của ASEAN, Maybank cho biết tỷ lệ này đã giảm mạnh so với mức cao nhất vào năm 2023 do chuỗi cung ứng bị gián đoạn do cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine.

Tuy nhiên, các ngân hàng trung ương ASEAN bị hạn chế cắt giảm lãi suất chính sách vì nền kinh tế Hoa Kỳ phục hồi và lãi suất của Hoa Kỳ "cao hơn trong thời gian dài hơn" đã làm tăng áp lực lên các loại tiền tệ của thị trường mới nổi, theo Maybank.

Maybank cũng lưu ý rằng ASEAN đã nổi lên như một trong những điểm đến được ưa chuộng khi các công ty đa quốc gia (MNC) đa dạng hóa chuỗi cung ứng sản xuất của họ khỏi Trung Quốc.

Đầu tư tư nhân đã tăng cường trong quý đầu tiên của năm nay tại Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, cho thấy sự gia tăng gần đây trong các cam kết FDI đang thành hiện thực.