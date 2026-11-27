Kỹ sư nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) hiện là một trong những vị trí có mức lương tuyển dụng cao trong nhóm ngành kỹ thuật, với thu nhập có thể lên tới 40 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, các vị trí dành cho nhân sự mới bắt đầu trong lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất và kinh doanh có mức lương phổ biến từ 9 triệu đồng/tháng.

Khoảng cách thu nhập giữa các vị trí phần nào phản ánh sự khác biệt về yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm và trách nhiệm công việc trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và công nghệ.

Theo thông tin tuyển dụng tại Ngày hội kết nối nghề nghiệp và doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc 2026 do Trường Đại học Đại Nam tổ chức với hơn 40 doanh nghiệp tham gia, mang đến hơn 200 cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên. Các vị trí tuyển dụng trải rộng trên nhiều lĩnh vực như công nghệ, điện tử, tự động hóa, sản xuất công nghiệp, kinh doanh và logistics.

Nhóm ngành kỹ thuật hiện là một trong những nhóm có nhu cầu tuyển dụng nhân lực đa dạng ở nhiều vị trí khác nhau

Đáng chú ý, kỹ sư nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) là một trong những vị trí có mức lương tuyển dụng cao nhất, dao động từ 30-40 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn tuyển dụng ở nhiều vị trí khác nhau, từ thực tập sinh, trợ lý kỹ sư, kỹ thuật viên đến cán bộ nguồn, tạo thêm lựa chọn cho sinh viên ở nhiều chuyên ngành và trình độ khác nhau.

Kỹ sư R&D có mức lương cao nhất trong nhóm tuyển dụng

R&D là viết tắt của Research and Development, nghĩa là nghiên cứu và phát triển. Trong doanh nghiệp, bộ phận này thường tham gia nghiên cứu sản phẩm, cải tiến công nghệ, thử nghiệm và phát triển các giải pháp phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Khác với những công việc tập trung vào vận hành hoặc thực hiện quy trình có sẵn, nhân sự R&D thường phải giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm, công nghệ và hiệu quả hoạt động. Đây là nhóm công việc đòi hỏi kiến thức chuyên môn, khả năng nghiên cứu và tư duy giải quyết vấn đề.

Kỹ sư R&D gây chú ý với mức thu nhập hấp dẫn trong nhóm ngành kỹ thuật

Mức lương từ 30 đến 40 triệu đồng/tháng dành cho kỹ sư R&D là con số đáng chú ý trong danh sách tuyển dụng. Tuy nhiên, để đạt được mức thu nhập này, ứng viên cần đáp ứng yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp về chuyên môn và kinh nghiệm.

Ở cùng nhóm kỹ thuật, cơ khí và tự động hóa, vị trí cán bộ nguồn R&D có mức lương từ 10 đến 14 triệu đồng/tháng. Nhân sự Quản lý chất lượng (QC/QA) có mức lương từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng.

Nhóm Sản xuất - Gia công phổ biến ở mức 12-15 triệu đồng/tháng. Riêng vị trí ca trưởng mạ điện có thể đạt tối đa 30 triệu đồng/tháng.

Đối với các vị trí quản lý như chủ quản, phó trưởng bộ phận và trưởng bộ phận, mức lương dao động từ 15 đến 35 triệu đồng/tháng theo lộ trình thăng tiến tại một số doanh nghiệp.

Sự chênh lệch giữa các mức thu nhập cho thấy người lao động không chỉ cần lựa chọn ngành nghề mà còn phải xác định hướng phát triển chuyên môn.

Trong cùng một lĩnh vực, mức lương có thể khác nhau đáng kể tùy thuộc vào vị trí, kinh nghiệm và trách nhiệm công việc.

Doanh nghiệp tìm nhân sự trẻ ở nhiều nhóm ngành

Bên cạnh các vị trí kỹ thuật chuyên sâu, nhiều doanh nghiệp dành cơ hội cho sinh viên mới tốt nghiệp hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm thông qua các vị trí thực tập sinh, nhân sự tập sự, trợ lý kỹ sư, kỹ thuật viên, cán bộ nguồn và nhân sự mới ra trường.

Trong nhóm Ngôn ngữ Trung - Phiên dịch và Hành chính - Kinh tế - Logistics - Xuất nhập khẩu, mức lương khoảng 9 triệu đồng/tháng được áp dụng trong giai đoạn đào tạo, thực tập. Khi làm việc chính thức, mức lương dao động từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng.

Sinh viên nhóm ngành ngôn ngữ cũng có nhiều lựa chọn việc làm, từ phiên dịch, hành chính đến kinh doanh, logistics và xuất nhập khẩu

Các vị trí này mở ra lựa chọn cho sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành, đặc biệt là người có năng lực ngoại ngữ và định hướng làm việc trong môi trường sản xuất, kinh doanh hoặc hợp tác quốc tế.

Những công việc yêu cầu tiếng Trung xuất hiện ở nhiều nhóm ngành khác nhau, từ kỹ thuật, sản xuất đến kinh doanh và xuất nhập khẩu. Điều này cho thấy năng lực ngoại ngữ có thể trở thành một lợi thế nghề nghiệp đối với người lao động trong các doanh nghiệp có hoạt động gắn với thị trường Trung Quốc.

Trong bối cảnh doanh nghiệp công nghệ và sản xuất ngày càng chú trọng ứng dụng công nghệ, tự động hóa và tối ưu quy trình, nhu cầu nhân lực cũng mở rộng sang nhiều nhóm công việc, từ kỹ thuật chuyên sâu đến vận hành và quản lý.