Một nghề quanh năm chỉ “dậm chân tại chỗ” nhưng có mức lương cao tới 3,4 tỷ VNĐ/năm, tiềm năng rộng mở với người trẻ

‏Một clip được đăng tải trên nền tảng TikTok chia sẻ về nghề nghiệp của cô gái tên Sanaa Kelley đã thu hút hơn 20 triệu lượt xem và nhiều bình luận tò mò của cư dân mạng.‏

‏Trong video, Kelley xuất hiện cùng một chiếc màn hình TV cỡ lớn, không gian xung quanh cô toàn là đất đá, cỏ nhân tạo với một chiếc micro hướng thẳng vào chân cô. Mỗi khi nhân vật trên màn hình di chuyển, Kelley cũng chuyển động theo, cô "sao chép" từng bước chân của nhân vật và tạo ra những âm thanh rất chân thực.‏

‏Nhiều người đã để lại bình luận dưới clip rằng, họ chưa bao giờ biết được sự thật các âm thanh trong các trò chơi hay bộ phim truyền hình họ theo dõi được tạo ra bằng cách này.‏

‏Thực chất công việc này được gọi là ‏"Foley artist" (người tái tạo âm thanh), họ chính là những nghệ sĩ thầm lặng phía sau màn ảnh nhỏ. Với những đạo cụ khá đơn giản như pít tông để mô phỏng âm thanh của tiếng vó ngựa, cần tây mô phỏng tiếng gãy xương, hay dẫm chân lên cát mô phỏng việc đi trên con đường đầy tuyết..., họ đã giúp mỗi thước phim, mỗi khung hình trở nên chân thực và sống động nhất.‏

‏Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên trước công việc tuyệt vời của Kelley, một số còn bày tỏ mong muốn được theo đuổi công việc có vẻ dễ dàng này: "Tôi muốn kiếm sống bằng công việc này, hẳn sẽ rất thú vị khi thực hiện."‏

‏Nhưng những gì bạn thấy chưa phải là tất cả, để tạo nên tiếng bước chân, các nghệ sĩ phải đi đôi giày tương tự với diễn viên, bước trên một địa hình thích hợp, mang cùng tâm trạng của nhân vật để có điều chỉnh tốc độ, lực chân cho phù hợp. Công việc nhiều khi vất vả, lấm lem, nhưng khi thực hiện thành công một chuỗi các tiếng động bắt kịp với hình ảnh trên màn hình thì niềm vui sướng của người nghệ sĩ là không thể tả xiết.‏

‏Một cảnh tuốt kiếm được lồng tiếng bằng… xẻng chiên trứng

‏‏Sanaa Kelley đã theo đuổi công việc này trong nhiều năm và thành lập studio của riêng cô, nằm ở Costa Mesa, California và họ tạo ra âm thanh cho phim, các chương trình truyền hình, hoạt hình và trò chơi điện tử.‏

‏Nhiều dự án khác nhau do Kelley thực hiện bằng những dụng cụ hết sức đặc biệt, được cô đăng tải trên tài khoản TikTok‏

‏Dù Kelley không chia sẻ cụ thể cô kiếm được bao nhiêu từ công việc của mình, nhưng theo trang thông tin Indeed, mức lương tiêu chuẩn cho một nghệ sĩ Foley trung bình là khoảng 144.000 USD/năm (khoảng 3.4 tỷ VNĐ).‏

‏Bên cạnh đó, studio của Kelley từng hợp tác thực hiện các dự án lớn như "Ted Lasso" của Apple TV, "The Walking Dead" của AMC hay "The Right Stuff" của Disney+, và các dự án được thực hiện tại đây cũng từng nhận về 4 đề cử tại lễ trao giải Emmy (giải thưởng được ví như Oscar của thể loại truyền hình).‏