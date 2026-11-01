Một người 28 tuổi sở hữu 4 căn nhà, tổng tài sản 51,3 tỷ đồng

AJ Clores - Chàng trai 28 tuổi sống tại Sydney (Australia), gần đây đã khiến cộng đồng mạng xôn xao vì sở hữu khối tài sản lớn trước 30 tuổi. Sau một cuộc phỏng vấn chia sẻ về hành trình đầu tư, làm giàu của bản thân, AJ được nhiều người nhắc đến như một tấm gương sự kiên trì và quan trọng nhất là kỷ luật đầu tư.

AJ cho biết tổng tài sản của anh khoảng 2 triệu AUD (51,3 tỷ đồng). Trong đó có 4 căn nhà mà AJ đang sở hữu tại 4 bang khác nhau của Australia, danh mục cổ phiếu trị giá hơn 534.000 AUD (khoảng 12,8 tỷ đồng) cùng khoảng 100.000 AUD (2,57 tỷ đồng) tiền mặt dự phòng.

Việc đầu tiên làm khi kiếm được tiền: Đầu tư chứng khoán

10 năm trước, AJ có ước mơ trở thành một YouTuber nổi tiếng, thậm chí đặt mục tiêu trở thành một MrBeast tiếp theo. Tuy nhiên, kế hoạch này không thành công như mong đợi. Thay vào đó, AJ tìm được hướng đi khác để tự chủ tài chính: Nhận công việc chỉnh sửa video cho các nhà sáng tạo nội dung trên YouTube.

Trong thời gian theo học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Công nghệ Sydney, AJ vẫn duy trì công việc tự do này. Đến năm 2020, sau khi tốt nghiệp đại học, anh quyết định tập trung toàn lực phát triển hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ chỉnh sửa video. Đây cũng là thời điểm dịch Covid-19 khiến nhu cầu sản xuất nội dung trực tuyến tăng mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của AJ.

Nhờ đó, AJ đạt được mức doanh thu 200.000 AUD (5,13 tỷ đồng). Thay vì sử dụng khoản tiền này để nâng cao mức sống hay mua sắm những món đồ đắt đỏ, chàng trai trẻ quyết định đưa gần như toàn bộ số tiền vào thị trường chứng khoán.

AJ Clores

Quyết định đầu tư chứng khoán xuất phát từ việc AJ nhận thấy thị trường đang trải qua một đợt sụt giảm mạnh. Anh cho rằng đây là cơ hội để mua cổ phiếu với mức giá thấp hơn, dù bản thân thừa nhận lựa chọn khi ấy khá mạo hiểm. AJ chia sẻ rằng trong thời gian giãn cách vì dịch Covid-19, anh cũng không có nhiều cơ hội tiêu tiền vào những hoạt động khác nên quyết định dùng số tiền tích lũy được để đầu tư.

Kết quả vượt xa kỳ vọng ban đầu. Giá trị danh mục cổ phiếu của AJ tăng hơn gấp đôi, từ khoản vốn khoảng 200.000 AUD lên hơn 500.000 AUD (12,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, khi tài sản trên thị trường chứng khoán tăng nhanh, anh lại đứng trước câu hỏi nên làm gì tiếp theo với khoản tiền này.

Trong quá trình tìm hiểu về đầu tư thông qua các kênh YouTube chuyên về tài chính, AJ nhận ra việc chỉ tập trung vào một loại tài sản có thể khiến danh mục đầu tư thiếu đa dạng. Vì vậy, anh quyết định phân bổ một phần lợi nhuận từ chứng khoán sang BĐS.

Cuối năm 2022, AJ thực hiện thương vụ mua bất động sản đầu tiên tại Townsville, bang Queensland, với giá 515.000 AUD (khoảng 13,2 tỷ đồng). Đây là cột mốc mở đầu cho chiến lược đầu tư bất động sản mà anh duy trì trong những năm tiếp theo.

Đáng chú ý, AJ không sử dụng toàn bộ tiền mặt để mua tài sản mới mà có một nguyên tắc phân bổ vốn riêng. Khi danh mục chứng khoán đạt đến một ngưỡng nhất định, anh sẽ rút một phần tiền để chuyển sang kênh đầu tư khác. Theo cách này, khoản tiền trong danh mục cổ phiếu vẫn có cơ hội tiếp tục tăng trưởng, đồng thời anh có thêm nguồn vốn để mở rộng tài sản.

Danh mục chứng khoán của AJ chủ yếu được xây dựng thông qua quỹ ETF iShares Global 100, bên cạnh các khoản đầu tư vào doanh nghiệp Mỹ. Anh cho rằng những công ty tại thị trường này thường mang đến cơ hội tăng trưởng cao hơn, phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân.

Sau thương vụ đầu tiên tại Queensland, AJ tiếp tục mua thêm 3 bất động sản trong vòng 4 năm. Cụ thể, anh sở hữu một căn nhà tại Perth với giá 640.000 AUD (khoảng 16,4 tỷ đồng), một bất động sản tại Darwin trị giá 730.000 AUD (18,7 tỷ đồng) và tài sản gần nhất tại Melbourne. Căn nhà ở Melbourne được xây dựng mới hoàn toàn, hiện có khoản vay 580.000 AUD (khoảng 14,9 tỷ đồng).

Như vậy, ở tuổi 28, AJ đã xây dựng được danh mục gồm 4 bất động sản tại 4 bang khác nhau, bên cạnh hàng trăm nghìn AUD đầu tư trên thị trường chứng khoán. Anh cho biết các bất động sản và danh mục cổ phiếu hiện đã trở thành nguồn tạo thu nhập chính, thay vì công việc chỉnh sửa video từng giúp anh kiếm được khoản tiền đầu tiên.

Tài sản của AJ trên thị trường chứng khoán

Về hiệu quả đầu tư, AJ tiết lộ anh thường đặt mục tiêu lợi nhuận khoảng 15-20% mỗi năm đối với danh mục chứng khoán. Trong điều kiện thị trường diễn biến bình thường, mức sinh lời này có thể tương đương khoản tăng thêm 75.000-100.000 AUD (1,92-2,57 tỷ đồng). Dĩ nhiên, anh cũng thừa nhận kết quả có thể khác biệt đáng kể nếu thị trường xuất hiện những đợt lao dốc mạnh.

Điều quan trọng: Đầu tư nhưng không được quên quỹ dự phòng

Bên cạnh số tiền đang được đầu tư, chàng trai 28 tuổi còn giữ khoảng 100.000 AUD (2,57 tỷ đồng) tiền mặt. AJ muốn duy trì khoản dự phòng này để có thể tận dụng những đợt điều chỉnh của thị trường, thay vì phải bán các khoản đầu tư dài hạn đang nắm giữ. Nếu xuất hiện cơ hội phù hợp, anh dự định sử dụng một phần tiền mặt cho những giao dịch và khoản đầu tư ngắn hạn.

Dù đã đạt được thành quả đáng kể với bất động sản, AJ cho biết anh không có kế hoạch tiếp tục mua thêm nhà đất trong thời gian tới. Thay vào đó, chàng trai trẻ muốn quay lại tập trung nhiều hơn vào thị trường chứng khoán và điều chỉnh cách phân bổ vốn để phù hợp với mục tiêu tài chính dài hạn.

AJ Clores nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng sau khi chia sẻ lại hành trình đầu tư của mình

Chia sẻ về kinh nghiệm tích lũy tài sản, AJ cho rằng không có một công thức đầu tư chung phù hợp với tất cả mọi người. Việc lựa chọn cổ phiếu, ETF hay BĐS cần dựa trên mục tiêu tài chính, lối sống và khả năng chấp nhận rủi ro của từng cá nhân. Anh cũng khuyến nghị những người trẻ nên thận trọng trước các lời khuyên đầu tư trên MXH đặc biệt khi người đưa ra lời khuyên có thể đang quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ vì lợi ích riêng.

Theo AJ, điều quan trọng không phải là chạy theo một kênh đầu tư đang được nhiều người nhắc đến, mà là tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân và kiên trì thực hiện. Đồng thời, AJ cũng nhấn mạnh trong quá trình đầu tư, mỗi người cần tự chừa đường lui cho mình bằng 1 khoản dự phòng phù hợp với bản thân. Bởi nếu đầu tư theo hướng “tất tay” và thị trường diễn biến theo hướng không thuận lợi, rủi ro không chỉ là lỗ vốn mà còn phải vay nợ để trang trải cuộc sống. Với AJ, đó là điều tối kỵ.

(Nguồn: Yahoo!Finance)