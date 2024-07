Một người tử vong cạnh cột điện khi 'trở trời': Nơi này từng thiệt hại 141.000 tỉ vì thời tiết tương tự

Mưa lớn khiến Trịnh Châu chìm trong biển nước, một người đàn ông tử vong nghi do điện giật

Vào ngày 22/7/2024, Trịnh Châu một lần nữa chìm trong biển nước chỉ sau một cơn mưa lớn, nhiều khu vực nội thành bị ngập úng. Một người đàn ông được cho là đã tử vong do chạm vào cột điện.



Theo báo cáo, trận mưa lớn ngày 22/7 tại Trịnh Châu đã khiến lượng mưa ở hầu hết các khu vực nội thành vượt quá 50 mm, một số nơi trên 100 mm.

Vào tối xảy ra sự việc, những người có mặt tại hiện trường đã kêu gọi giúp đỡ khi phát hiện một người đàn ông mặc áo phông trắng, quần dài đen nằm bất tỉnh bên cạnh cột điện ở ngã tư đường. Tình hình rất nguy cấp.



Hình ảnh hiện trường vụ việc. Ảnh: 163

Người dân xung quanh đã thay phiên nhau thực hiện hô hấp nhân tạo cho đến khi nhân viên cấp cứu đến. Ngay khi có mặt, nhân viên cấp cứu đã tiến hành các biện pháp cấp cứu cần thiết.

Điều đáng tiếc là người đàn ông này đã không qua khỏi. Cơ quan chức năng cho biết họ được thông báo rằng người đàn ông này đã bị ngã xe ở ngã tư, còn việc có phải tử vong do điện giật hay không cần điều tra thêm.



Tuy nhiên, dựa vào vị trí nạn nhân nằm và các biện pháp cấp cứu được thực hiện, có khả năng cao nạn nhân đã bị điện giật sau khi tiếp xúc với cột điện bị rò rỉ trong nước. Nhiều người sống tại Trịnh Châu cũng cho biết họ đã nhận được thông báo "cột điện bị rò rỉ" ở một số tuyến đường.

Trước đó 3 năm, vào ngày 20/7/2021, một đợt mưa lớn lịch sử đã tấn công Trịnh Châu, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Thành phố Trịnh Châu khi đó có tới 380 người thương vong, chiếm 95% tổng số người thương vong của toàn tỉnh Hà Nam. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 40,6 tỷ NDT (tương đương 141 nghìn tỷ đồng)!

Những nơi trú ẩn an toàn khi trời mưa, lụt

Những cơn mưa lớn kéo theo nguy cơ ngập lụt cao. Việc tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trong những tình huống này trở nên cấp thiết. Khi trời mưa to, mọi người thường cảm thấy bất an và lo sợ. Trong tình huống này, nếu đang ở ngoài đường, bạn hãy đến những nơi sau để tránh mưa:



1. Trung tâm thương mại/quán cà phê

Nếu bạn đang ở gần các khu thương mại, việc tìm kiếm nơi trú ẩn tại các cửa hàng, quán cà phê sẽ không chỉ giúp bạn tránh được mưa mà còn cung cấp một không gian thoải mái để nghỉ ngơi. Tại đây, bạn có thể thưởng thức một tách cà phê nóng, một ly trà hoặc một bữa ăn nhẹ trong khi chờ đợi.

2. Nhà dân hoặc tòa nhà công cộng



Khi bạn ở gần khu dân cư, hãy tìm đến nhà dân hoặc các tòa nhà công cộng. Đây thường là những nơi chắc chắn và an toàn để trú mưa. Bạn có thể hỏi xin phép trú ẩn tạm thời cho đến khi thời tiết khá hơn.

Cuối cùng, nếu bạn đang đi xe máy hoặc xe đạp, hãy đảm bảo tìm một nơi để đỗ xe một cách an toàn trước khi tìm nơi trú ẩn. Điều này giúp bạn tránh được tình trạng xe bị ướt, hỏng hóc và đảm bảo an toàn cho chính bạn và phương tiện.



3. Trạm xăng

Trạm xăng cũng là một lựa chọn an toàn khác nếu nó ở gần bạn và những lựa chọn bên trên không khả thi. Với mái che rộng rãi, nó cung cấp một nơi trú ẩn tạm thời tốt cho cả người đi bộ và các phương tiện. Trạm xăng thường xuyên mở cửa và có thể cung cấp thêm dịch vụ như nước uống và nhà vệ sinh.

Trong mọi trường hợp, việc giữ bình tĩnh và tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn là quan trọng nhất. Đừng quên theo dõi các cập nhật thời tiết và thông tin từ các cơ quan chức năng để có kế hoạch hành động kịp thời. An toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu.

Vào mùa mưa bão, bạn nên thường nghe dự báo thời tiết để sắp xếp thời gian, tránh ra đường vào thời điểm theo dự báo là có mưa giông, sấm chớp. Nếu như đang ở nhà, thấy ngoài trời đang đổ mưa giông, bạn nên không ra ngoài đường khi không thực sự quá cần thiết.



Tổng hợp