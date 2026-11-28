Sau khi mạng 2G chính thức dừng phát sóng trên toàn quốc, người dùng cần chuyển sang các thiết bị hỗ trợ 4G/5G để tiếp tục duy trì kết nối di động. Trong đó, công nghệ VoLTE cho phép thực hiện cuộc gọi thoại trên nền mạng 4G, góp phần duy trì chất lượng liên lạc và khả năng kết nối trong quá trình sử dụng.

Nhằm hỗ trợ người dùng chuyển đổi thiết bị, FPT Shop triển khai chương trình trợ giá lên đến 1,1 triệu đồng đối với một số dòng điện thoại hỗ trợ 4G/5G khi mua kèm SIM FPT F99. Chương trình áp dụng đến hết ngày 31/12/2026 cho các sản phẩm có giá niêm yết dưới 5 triệu đồng thuộc danh sách ưu đãi.

Các mẫu điện thoại được áp dụng gồm Nubia V80 Design, Tecno Spark 50, Honor Play 20 New Model, Xiaomi Redmi A7 và Xiaomi Redmi A7 Pro.

Cụ thể, Honor Play 20 New Model và Tecno Spark 50 phiên bản 4GB/128GB cùng có giá niêm yết 4,99 triệu đồng. Nubia V80 Design có ba phiên bản, gồm 4GB/128GB giá 3,69 triệu đồng, 8GB/128GB giá 4,49 triệu đồng và 8GB/256GB giá 4,79 triệu đồng.

Trong khi đó, Xiaomi Redmi A7 phiên bản 3GB/64GB có giá 3,89 triệu đồng, còn Redmi A7 Pro phiên bản 4GB/128GB được niêm yết ở mức 4,99 triệu đồng.

Theo chính sách ưu đãi, khách hàng mua các thiết bị trên kèm SIM FPT F99 và đăng ký gói cước với kỳ hạn 12 tháng sẽ được giảm trực tiếp vào giá bán điện thoại. Mức giảm là 1,1 triệu đồng đối với thuê bao trả sau và 600.000 đồng đối với thuê bao trả trước.

Như vậy, với mức trợ giá cao nhất, một số mẫu điện thoại trong danh sách có giá sau ưu đãi từ 2,59 triệu đồng.

Bên cạnh ưu đãi về thiết bị, gói cước F99 có giá 99.000 đồng/tháng, cung cấp 2GB data tốc độ cao mỗi ngày. Gói cước cũng bao gồm 500 phút gọi thoại mỗi tháng tới thuê bao FPT và MobiFone, cùng 60 phút gọi mỗi tháng tới các thuê bao ngoại mạng khác.

Với chính sách kết hợp giữa trợ giá điện thoại và gói cước viễn thông, chương trình hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu nâng cấp thiết bị nhưng vẫn muốn kiểm soát chi phí, đặc biệt là những người đang sử dụng điện thoại đời cũ và cần chuyển sang thiết bị hỗ trợ 4G/5G.



