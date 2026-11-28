Thời điểm này, nông dân tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng đang bước vào vụ thu hoạch cà phê - mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một vụ mùa giá cao, giá cà phê liên tục giảm sâu, khiến niềm vui thu hoạch của người trồng vơi đi đáng kể.

Sáng 28/11, giá cà phê tại một số vùng trọng điểm Tây Nguyên đảo chiều tăng trở lại sau nhiều phiên giảm liên tiếp. Cụ thể, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá thu mua khoảng 70.400 đồng/kg; Lâm Đồng khoảng 69.800 đồng/kg và Đắk Nông (cũ) khoảng 70.500 đồng/kg.

Dù có dấu hiệu phục hồi, mức giá hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm cà phê từng vượt mốc 100.000 đồng/kg trong vụ trước.

Bà Nguyễn Thị Nhung (thôn 1, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) cho biết năng suất cà phê năm nay khá hơn năm ngoái. Bình quân khoảng 4 cây cà phê cho một bao cà phê tươi.

Bà Nguyễn Thị Nhung thu hoạch cà phê.

Tuy nhiên, điều khiến bà Nguyễn Thị Nhung chưa thực sự vui là giá cà phê không còn ở mức cao như trước. Hiện giá cà phê nhân dao động quanh ngưỡng hơn 70.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với thời điểm giá tăng mạnh trước đó.

Theo bà Nhung, dù sản lượng có phần cải thiện, thu nhập của gia đình vẫn không bằng những năm giá cà phê ở mức cao. “Năng suất năm nay khá hơn năm ngoái, sản lượng cũng có, nhưng giá thấp nên không lời bằng mấy năm trước. Giá hiện tại cũng tạm được, nhưng người trồng cà phê vẫn tiếc”, bà Nhung chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng, ông Hoàng Văn Sửu (thôn Hợp Hòa, xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk) cho biết giá cà phê giảm khiến người trồng gặp nhiều áp lực. Trong khi năm ngoái, giá cà phê có thời điểm vượt 100.000 đồng/kg thì hiện nay chỉ dao động quanh mức 70.000 đồng/kg.

Không chỉ chịu thiệt vì giá bán giảm, người trồng cà phê còn đối mặt với chi phí thu hoạch tăng. Theo ông Sửu, tiền công hái cà phê hiện khoảng 400.000 đồng/người/ngày, cao hơn năm ngoái, khiến chi phí sản xuất tăng thêm.

Ông Hoàng Văn Sửu cho biết giá cà phê giảm, ảnh hưởng đến thu nhập người trồng.

Riêng khu vực vườn cà phê của gia đình ông Sửu, năm nay cây cũng không được nhiều trái. Theo ông, nguồn nước không ổn định, thời tiết lạnh hơn mọi năm là những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây cà phê.

Nguồn cung phục hồi, giá chịu áp lực giảm

Lý giải thị trường cà phê, đại diện khối kinh doanh cà phê của Tổng Công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk cho biết việc giá cà phê giảm đã nằm trong dự báo của giới xuất khẩu. Tuy nhiên, tốc độ giảm nhanh và liên tiếp trong 13-14 phiên, với mức giảm khoảng 500-600 USD/tấn là diễn biến ngoài dự kiến.

Theo đại diện doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu đến từ nguồn cung phục hồi khi Việt Nam, Brazil và nhiều quốc gia sản xuất cà phê lớn được mùa. Sau giai đoạn giá cao, nông dân tăng đầu tư, mở rộng sản xuất, khiến sản lượng toàn cầu tăng trong khi nhu cầu tiêu thụ không tăng tương ứng. Cán cân cung - cầu chuyển sang trạng thái dư cung, tạo áp lực giảm giá.

Sau thời kỳ tăng mạnh do thiếu hụt nguồn cung, thị trường cà phê đang dần trở lại mặt bằng giá thấp hơn. Đại diện doanh nghiệp nhận định, mức giá khoảng 69.000-70.000 đồng/kg hiện vẫn giúp nông dân duy trì sản xuất và có lãi. Tuy nhiên, lợi nhuận không còn cao như trước bởi chi phí phân bón, xăng dầu và nhân công đều tăng.

Cung - cầu thị trường thế giới biến động, tạo áp lực lên giá cà phê trong nước. Ảnh: Simexco.

Với đặc thù phần lớn hộ trồng cà phê có quy mô nhỏ, chủ yếu lấy công lao động gia đình làm lãi, giá cà phê giảm sâu sẽ tác động trực tiếp đến thu nhập. Nếu giá tiếp tục xuống khoảng 60.000 đồng/kg, người trồng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc duy trì sản xuất và tái đầu tư vườn cây. Do đó, điều nông dân mong muốn lúc này là giá cà phê ổn định, hạn chế giảm sâu để bảo đảm thu nhập và duy trì sản xuất trong những niên vụ tiếp theo.

Nâng chất lượng để giảm phụ thuộc giá thị trường

Ông Trịnh Đức Minh - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột - cho rằng giá cà phê giảm chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có cung - cầu, biến động tỷ giá và tình hình kinh tế thế giới. Đặc biệt, vào mùa thu hoạch, nông dân và các nước sản xuất thường đẩy mạnh bán hàng, tạo áp lực lên giá. Bên cạnh đó, việc đồng nội tệ Brazil mất giá khiến nước này tăng bán cà phê để thu về ngoại tệ, góp phần gia tăng nguồn cung trên thị trường.

Trước diễn biến này, ông Trịnh Đức Minh khuyến nghị nông dân không nên chỉ chạy theo sản lượng mà cần chú trọng nâng cao chất lượng, thu hái cà phê chín, phát triển cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản.

Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột cho rằng, cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp, nhà rang xay và các chuỗi quán cà phê để xây dựng đầu ra ổn định, duy trì quan hệ mua bán lâu dài. Đây là hướng đi giúp nâng cao giá trị sản phẩm, giảm phụ thuộc vào biến động giá cà phê thương mại trên thị trường thế giới.