Trong cuộc đua cung cấp đội tàu mới cho hệ thống đường sắt Morocco, doanh nghiệp Trung Quốc từng tham gia cạnh tranh nhưng không lọt vào vòng lựa chọn cuối cùng. Thay vào đó, Hyundai Rotem của Hàn Quốc giành hợp đồng trị giá 2.200 tỷ won, tương đương khoảng 42.000 tỷ đồng, để cung cấp 110 đoàn tàu điện. Thương vụ còn mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia bảo trì trong 20 năm và phát triển hoạt động sản xuất tại quốc gia Bắc Phi này.

Năm 2025, Hyundai Rotem đã ký hợp đồng với Công ty Đường sắt quốc gia Morocco (ONCF), cung cấp tổng cộng 110 đoàn tàu điện hai tầng, tương đương 440 toa. Đây là hợp đồng đường sắt lớn nhất mà doanh nghiệp Hàn Quốc này từng giành được vào thời điểm đó, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Hyundai Rotem thâm nhập thị trường Morocco.

Đội tàu có tốc độ tối đa 160 km/h, gồm 60 đoàn tàu phục vụ các tuyến đường sắt khu vực và 50 đoàn tàu cho mạng lưới đường sắt đô thị. Các phương tiện dự kiến chủ yếu phục vụ Casablanca và những khu vực lân cận, góp phần tăng năng lực vận chuyển hành khách tại các đô thị lớn.

Trong chương trình hiện đại hóa đường sắt của Morocco, phần tàu cao tốc được trao cho Alstom của Pháp với 18 đoàn tàu, có tốc độ thiết kế 320 km/h. Trong khi đó, CAF của Tây Ban Nha cung cấp 40 đoàn tàu liên tỉnh. Hyundai Rotem đảm nhận phần đội tàu điện phục vụ vận tải đô thị và liên đô thị.

Theo các thông tin về quá trình đấu thầu, nhà sản xuất Trung Quốc CRRC Zhuzhou Locomotive từng tham gia cạnh tranh ở các hạng mục tàu đường sắt khu vực và tàu đô thị. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không đi tiếp vào giai đoạn lựa chọn cuối cùng. Cuộc đua ở nhóm tàu thông thường sau đó tập trung vào hai nhà sản xuất CAF và Hyundai Rotem, với kết quả nghiêng về doanh nghiệp Hàn Quốc ở gói cung cấp 110 đoàn tàu.

Giá trị hợp đồng cung cấp tàu khoảng 2.200 tỷ won, tương đương 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, cơ hội của Hyundai Rotem tại Morocco không dừng lại ở việc bàn giao phương tiện.

Tháng 6/2026, doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục giành hợp đồng trị giá khoảng 748,2 tỷ won, tương đương gần 487 triệu USD, để bảo trì toàn bộ 440 toa tàu trong thời hạn 20 năm. Phạm vi công việc bao gồm bảo dưỡng, quản lý phụ tùng thay thế và hỗ trợ kỹ thuật cho các đợt bảo trì lớn.

Hai hợp đồng cung cấp và bảo trì giúp tổng giá trị thương vụ tiến gần 2 tỷ USD. Việc tham gia trong suốt vòng đời khai thác đội tàu cũng tạo điều kiện để Hyundai Rotem duy trì sự hiện diện lâu dài tại thị trường Morocco, thay vì chỉ thực hiện một hợp đồng xuất khẩu thiết bị đơn thuần.

Theo kế hoạch, Hyundai Rotem sẽ phối hợp với ONCF thông qua một liên doanh để triển khai hoạt động bảo trì. Đây là một phần trong định hướng tăng cường hợp tác công nghiệp đường sắt giữa hai bên.

Đơn hàng 110 đoàn tàu nằm trong chương trình mua sắm tổng cộng 168 đoàn tàu mới của Morocco, với ngân sách khoảng 2,9 tỷ USD. Quốc gia Bắc Phi đang đẩy mạnh đầu tư đường sắt nhằm nâng cao năng lực vận tải, đặc biệt trước thời điểm đồng đăng cai World Cup 2030 cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Theo định hướng của ONCF, đến năm 2040, mạng lưới đường sắt dự kiến mở rộng số thành phố được phục vụ từ 23 lên 43, đồng thời tăng khả năng tiếp cận dịch vụ đường sắt tới khoảng 87% dân số.

Một điểm đáng chú ý trong chương trình này là Morocco không chỉ đặt mục tiêu nhập khẩu phương tiện mà còn muốn phát triển năng lực sản xuất trong nước. Các yêu cầu về bù đắp công nghiệp, chuyển giao công nghệ và xây dựng cơ sở sản xuất tàu được đặt ra nhằm hình thành chuỗi cung ứng nội địa, từng bước tham gia sâu hơn vào ngành đường sắt.

Hyundai Rotem từng đề xuất xây dựng nhà máy tại Morocco nếu giành được hợp đồng, qua đó mở rộng hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ. Đây là hướng đi phù hợp với mục tiêu của nước này trong việc phát triển ngành công nghiệp đường sắt, đồng thời tạo nền tảng để hướng tới thị trường xuất khẩu.

Thương vụ tại Morocco cho thấy cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp phương tiện đường sắt ngày càng vượt ra ngoài câu chuyện giá bán và số lượng đoàn tàu. Khả năng bảo trì dài hạn, chuyển giao công nghệ và cam kết phát triển công nghiệp tại nước sở tại cũng trở thành những yếu tố quan trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu.