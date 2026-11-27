Ngày 25/11, tại một trạm cứu hỏa ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, một chú chó robot đặc biệt đã được đưa vào khu vực có ngọn lửa lớn để kiểm tra khả năng hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cực cao.

Theo thông tin do Viện Nghiên cứu Tô Châu thuộc Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân (Harbin Institute of Technology) công bố, thiết bị có thể hoạt động liên tục trong 10 phút ở môi trường nhiệt độ lên tới 1.000°C, thực hiện các nhiệm vụ nhận diện, khảo sát, xác định vị trí và truyền dữ liệu về trung tâm điều khiển.

Trong thử nghiệm, chú chó robot mặc bộ đồ bảo vệ màu bạc trắng, tiến vào khu vực có lửa, thực hiện các thao tác di chuyển, đổi hướng và dừng lại trước khi rời khỏi hiện trường sau 10 phút. Thiết bị vẫn duy trì khả năng vận hành ổn định.

Đây được giới thiệu là một trong những bước tiến mới của Trung Quốc trong phát triển robot chuyên dụng cho hoạt động cứu hộ, cứu nạn tại những môi trường nguy hiểm mà con người khó tiếp cận.

Áo chống cháy làm từ vật liệu từng sử dụng trong công nghệ tên lửa

Điểm đặc biệt của thiết bị không nằm ở khả năng chịu nhiệt tự thân của robot, mà ở bộ đồ bảo vệ được phát triển riêng cho nó.

Theo nhóm nghiên cứu, bộ đồ sử dụng cấu trúc vật liệu composite nhiều lớp, kết hợp các vật liệu bảo vệ nhiệt trong ngành hàng không vũ trụ. Tổng độ dày của lớp bảo vệ chỉ khoảng 5-6 mm, nhưng có khả năng chống cháy, cách nhiệt, hấp thụ và phản xạ nhiệt.

Đáng chú ý, các vật liệu thành phần từng được sử dụng trong quá trình phát triển và phóng tên lửa Trường Chinh 5 của Trung Quốc. Nhóm nghiên cứu đã điều chỉnh và kết hợp các vật liệu này để phù hợp với cấu trúc của robot bốn chân.

Ông Quách Soái, Phó nghiên cứu viên thuộc Viện Nghiên cứu Tô Châu, cho biết việc ứng dụng tổ hợp vật liệu bảo vệ nhiệt hàng không vũ trụ vào thiết bị robot là một hướng phát triển mới.

Thử nghiệm cũng cho thấy nhóm nghiên cứu phải giải quyết một vấn đề không nhỏ ở phần chân robot. Trong những lần thử nghiệm ban đầu, lớp áo bảo vệ có thể che chắn thân máy nhưng phần chân cao su vẫn bị cháy khi tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Sau đó, nhóm đã điều chỉnh công thức vật liệu cao su, bổ sung các thành phần chống cháy, chịu nhiệt và phản xạ nhiệt để tăng khả năng bảo vệ các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.

Sau 10 phút thử nghiệm, nhiệt độ tại khoang pin lithium được ghi nhận khoảng 43°C, trong khi động cơ khớp nối ở mức khoảng 70°C. Theo nhóm nghiên cứu, lớp bảo vệ giúp duy trì nhiệt độ của các bộ phận quan trọng bên trong robot ở mức không quá 80°C.

Tích hợp AI, camera hồng ngoại, có thể trinh sát trong nhà cao tầng

Ngoài khả năng chịu nhiệt, chó robot còn được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ trinh sát tại những khu vực có nhiều khói, nhiệt độ cao và tầm nhìn hạn chế.

Thiết bị sử dụng công nghệ tạo ảnh laser-gated, cho phép hỗ trợ quan sát xuyên qua lớp khói dày, kết hợp camera ánh sáng khả kiến, hình ảnh nhiệt hồng ngoại và thuật toán AI để thu thập thông tin, nhận diện mục tiêu.

Hệ thống truyền dữ liệu được thiết kế với hai đường truyền dự phòng gồm truyền hình ảnh từ xa và 5G. Theo nhóm phát triển, thiết bị có thể duy trì khả năng điều khiển ổn định và truyền hình ảnh độ nét cao ngay cả trong các tòa nhà cao hơn 30 tầng.

Trong các bài kiểm tra trinh sát nhà cao tầng, robot được đánh giá khả năng leo cầu thang, xác định vị trí nguồn lửa, tìm kiếm và nhận diện người mắc kẹt, đồng thời truyền hình ảnh về trung tâm điều khiển.

Mục tiêu của thiết bị là có thể đi trước lực lượng cứu hỏa vào những khu vực nguy hiểm, cung cấp thông tin về tình hình bên trong đám cháy, qua đó giúp lực lượng chức năng đưa ra phương án ứng cứu phù hợp và giảm thời gian phải tiếp cận trực tiếp môi trường nguy hiểm.

Dự án do nhóm nghiên cứu hệ thống không người lái và thiết bị thông minh thuộc Viện Nghiên cứu Tô Châu, Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân phối hợp với Công ty Công nghệ vật liệu hàng không vũ trụ Long Giáp Tứ Xuyên phát triển.

Nhóm nghiên cứu cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thiết bị, hướng tới triển khai chó robot trinh sát tại các hiện trường cháy thực tế, đồng thời nghiên cứu khả năng phối hợp nhiều robot cùng lúc. Vật liệu chống cháy cũng được kỳ vọng có thể ứng dụng vào trang phục bảo hộ dành cho lính cứu hỏa trong tương lai.

Theo SCMP