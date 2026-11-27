Từ ngày 2 đến 6/12/2026, giải đua Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 – Trường Sơn Rally sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị. Đây là giải Rally Sprint thuộc hệ thống XCR của Nhật Bản lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam.

Giải đấu do Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Truyền thông Liên Minh (LienminhLME) tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Nội dung thi đấu được chia thành hai nhóm chính là ô tô và mô tô.

Xe bán tải Mitsubishi tham gia chạy thử trên cung đường địa hình chuẩn bị cho giải Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 – Trường Sơn Rally. Ảnh: BTC

Theo thông tin được công bố tại buổi họp báo, tính đến thời điểm này, nội dung ô tô đã có 16 đội đăng ký tham gia, trong đó gồm 11 đội quốc tế và 5 đội đến từ Việt Nam. Ở nội dung mô tô, số lượng đăng ký đạt 50 đội. Đây là số liệu đăng ký tại thời điểm họp báo, chưa phải danh sách tham dự chính thức cuối cùng.

Khác với các giải đua trên đường nhựa hoặc đường đua khép kín, Rally Sprint tính thành tích dựa trên thời gian hoàn thành các chặng đặc biệt (Special Stages – SS). Các vận động viên phải di chuyển qua những cung đường địa hình, trong đó khả năng điều khiển phương tiện và phối hợp giữa các thành viên trong đội ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.

Đại diện Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 trong buổi workshop Kỹ năng lái phụ - Điều hướng trong bộ môn Rally. Ảnh: BTC

Ở nội dung ô tô, các đội sử dụng xe SUV hoặc bán tải dẫn động 4 bánh, mỗi đội gồm một lái chính và một lái phụ. Hạng mục này có hai phân hạng XC1 (Open) và XC2 (Production).

Các đội sẽ thi đấu qua 9 chặng đặc biệt, với tổng cự ly gần 60 km, chia thành 3 phân đoạn. Phần thi ô tô diễn ra trong hai ngày 5 và 6/12.

Đối với nội dung mô tô, giải có hai phân hạng Big Adventure dành cho xe từ 900cc trở lên và Mid Adventure dành cho xe từ 450cc đến 800cc. Mỗi phân hạng giới hạn tối đa 25 vận động viên.

Các tay đua mô tô xuất phát lần lượt, cách nhau từ 2 đến 5 phút. Giải không sử dụng Route Book, thành tích được tính theo tổng thời gian hoàn thành các chặng để xác định thứ hạng chung cuộc.

Trường Sơn Rally 2026 tổ chức các chặng SS1 đến SS9 trong hai ngày 5 và 6/12 tại Quảng Trị. Ảnh: BTC

Về điều kiện tham dự, lái chính và lái phụ ở nội dung ô tô phải có giấy phép thi đấu tối thiểu hạng D-R do FIA cấp. Trang bị bảo hộ cá nhân gồm mũ bảo hiểm, quần áo đua, găng tay và giày chuyên dụng phải đáp ứng tiêu chuẩn FIA còn hiệu lực.

Các phương tiện cũng phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với những trang bị an toàn như khung chống lật, ghế đua và dây đai an toàn 6 điểm. Những bộ phận này cần có chứng nhận kiểm định đạt chuẩn và còn thời hạn sử dụng.

Theo lịch trình, ngày 2/12 là thời điểm các đoàn đua quốc tế làm thủ tục thông quan. Ngày 3/12 dành cho việc tập kết xe và chuẩn bị hậu cần. Sang ngày 4/12, ban tổ chức tiến hành kiểm tra kỹ thuật phương tiện, khảo sát đường đua và phổ biến quy định an toàn.

Ban tổ chức chia sẻ về Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 – Trường Sơn Rally với báo chí. Ảnh: BTC

Hai ngày 5 và 6/12 là thời gian thi đấu chính thức. Ngày đầu tiên gồm các chặng SS1 đến SS6 tại khu vực Cụm dự án điện gió BT - Đường tránh lũ Lệ Thủy. Ngày 6/12, các vận động viên tiếp tục thi đấu từ SS7 đến SS9, trước khi diễn ra lễ trao giải.

Các chặng đua dự kiến được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội. Ban tổ chức cũng bố trí khu vực khán đài và màn hình LED để phục vụ khán giả theo dõi diễn biến cuộc đua.





Thông tin về danh sách vận động viên, đội đua và các cập nhật liên quan sẽ được ban tổ chức công bố trên website và các kênh thông tin chính thức của giải.