Black Friday hay còn gọi là "Thứ Sáu đen tối", được coi là ngày hội giảm giá lớn nhất trong năm có nguồn gốc từ Mỹ và dần trở thành trào lưu được hàng triệu người trên khắp thế giới mong chờ. Tại Việt Nam, Black Friday tạo nên cơn sốt mua sắm, săn hàng tốt giá rẻ trong những năm gần đây. Tuy nhiên không phải ở đâu cũng tấp nập.