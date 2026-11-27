Black Friday - đại hội mua sắm lớn nhất trong năm đã chính thức khởi động. Các local brand Việt cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi liên tục tung ra các deal giảm sâu hấp dẫn lên tới 70%. Đây cũng là dịp để hội chị em tranh thủ "F5" tủ đồ trước thềm các sự kiện, tiệc tùng cuối năm đó. Giữa một "rừng" deal Black Friday, nếu chưa biết nên ghé đâu trước thì chị em cứ nghía qua 10 local brand dưới đây. Biết đâu món đồ mình âm thầm "thả tim" bấy lâu nay cũng đang được sale sâu thì sao!

1. MAMAVIRUS: Giảm tới 70%

Không phải cô nàng nào cũng mê váy áo bánh bèo, và MAMAVIRUS chính là điểm đến cho hội chị em mê style cá tính, sexy và có chút nổi loạn. Các thiết kế của brand mang tinh thần thời trang hiện đại, đủ táo bạo để tạo dấu ấn riêng. Những nàng đang muốn thay mới phong cách hay đơn giản là muốn có thêm vài bộ cánh thật "cháy" cho mùa tiệc tùng cuối năm chắc chắn sẽ có nhiều thứ để ngắm nghía. Black Friday năm nay, MAMAVIRUS chơi lớn với đợt sale lớn nhất năm, mức giảm lên tới 70%. Những item trước đây còn khiến chị em lăn tăn về giá thì giờ đã dễ chốt hơn nhiều rồi!

2. MÉLI: Giảm tới 70%

Team bánh bèo, mê váy áo ngọt ngào chắc hẳn khó lòng lướt qua MÉLI mà không dừng lại vài giây. Các thiết kế của brand mang nét nữ tính, điệu đà, đặc biệt hợp với những cô nàng thích lên đồ theo mood nàng thơ. Nhìn loạt váy áo của MÉLI cũng dễ khiến chị em muốn lên ngay một chiếc lịch đi Đà Lạt để tha hồ diện đồ đẹp, chụp ảnh xinh. Dịp Black Friday này, MÉLI tung mức giảm tới 70% cùng giá đặc biệt cho loạt item được yêu thích. Nàng nào đang rục rịch chuẩn bị đồ cho chuyến du lịch cuối năm thì tranh thủ shopping thôi!

- Nơi mua: MÉLI

3. FLANE: Giảm tới 70%

Không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ cuốn hút là tinh thần thời trang mà FLANE theo đuổi. Váy áo của brand có nét nữ tính rất hiện đại, hợp với những cô nàng thích mặc đẹp theo kiểu tinh giản mà vẫn sang. Điểm cộng là các thiết kế không quá phụ thuộc vào xu hướng, mua về có thể diện đi diện lại, mỗi lần đổi một chút phụ kiện là đã có ngay outfit mới. FLANE cũng gia nhập đường đua Black Friday với ưu đãi lên tới 70%. Đây là cơ hội để chị em đầu tư thêm vài món đồ mặc được thật lâu mà không cần chi quá nhiều tiền.

- Nơi mua: FLANE

4. SEO STUDIO: Giảm tới 60%

Nhắc đến những local brand mang đậm mood tiểu thư, khó lòng bỏ qua SEO STUDIO. Váy áo của brand có độ điệu đà vừa vặn, đúng gu những cô nàng thích ăn diện, mê chụp ảnh và lúc nào cũng muốn outfit của mình thật nổi bật. Đặc biệt, những set đồ đồng bộ còn cực kỳ hợp với hội chị em lười nghĩ cách mix & match, cứ diện nguyên set là đã có ngay một bộ cánh ưng mắt. SEO STUDIO đang giảm tới 60%, chủ yếu áp dụng cho đồ hè và các set đồ.

- Nơi mua: Seo Studio

5. THER GAB: Giảm tới 60%, giá ưu đãi từ 299.000 đồng

Tủ đồ đã có đủ túi basic thì sao không thử đổi gió với những thiết kế vui mắt hơn từ THER GAB? Những chiếc túi của brand mang đậm tinh thần Gen Z, vừa cute, vừa có chút tinh nghịch và rất biết cách tạo điểm nhấn cho outfit. Đôi khi chỉ cần diện một bộ đồ đơn giản rồi khoác thêm chiếc túi đúng gu là tổng thể đã thú vị hơn hẳn. Black Friday tại THER GAB có mức giảm tới 60% trên toàn bộ sản phẩm, tùy từng mẫu, với giá ưu đãi chỉ từ 299.000 đồng. Loạt túi được yêu thích cũng góp mặt trong đợt sale này, hội mê phụ kiện lại có thêm lý do để tự thưởng cho mình rồi!

- Nơi mua: THER GAB

6. Secodee: Giảm tới 50%, mua nhiều có ưu đãi thêm

Hôm nay muốn làm cô nàng ngọt ngào, ngày mai lại thích lên đồ trẻ trung, năng động thì Secodee khá chiều lòng chị em. Các thiết kế của brand mang tinh thần tươi tắn, dễ mix & match, không cần đợi đến dịp đặc biệt mới có thể mặc đẹp. Đây cũng là kiểu váy áo mua về ít lo bị bỏ quên trong tủ vì có thể diện thường xuyên. Ngoài mức giảm tới 50%, Secodee còn tung thêm deal mua 3 giảm thêm 5%, mua 5 giảm thêm 10%. Chị em có thể rủ ngay cô bạn thân cùng săn sale, vừa có người góp ý chọn đồ, vừa có cơ hội tiết kiệm thêm một khoản đó!

- Nơi mua: Secodee

7. GIGI: Giảm tới 50%++

GIGI khá hợp gu những cô nàng thích phong cách nữ tính, sang chảnh nhưng không quá phô trương. Các thiết kế có đủ sự thanh lịch để diện đi làm, đồng thời vẫn có nét nổi bật cho những hôm muốn ăn diện hơn một chút. Đặc biệt, với mùa tiệc tùng cuối năm đang đến gần, chị em cũng có thể tìm được những bộ cánh vừa đẹp, vừa không quá khó để mặc lại sau này. GIGI đang triển khai chương trình Black Friday với mức giảm tới 50%++. Hội chị em muốn update tủ đồ công sở hay đang thiếu outfit cho những bữa tiệc cuối năm đều có thể tranh thủ dịp này.

- Nơi mua: GIGI

8. VEO’S: Giảm tới 50%

Vẫn là phong cách tiểu thư được nhiều cô gái yêu thích nhưng ở VEO’S, nét điệu đà được tiết chế để trông thanh lịch và trưởng thành hơn. Các thiết kế của brand không đòi hỏi chị em phải phối đồ quá cầu kỳ, chỉ cần thêm một chiếc túi nhỏ, đôi giày hợp tông là đã đủ xinh. Đây cũng là kiểu trang phục hợp với những nàng thích ăn diện nhưng không muốn trông quá bánh bèo. Trong đợt sale được giới thiệu là lớn nhất năm, VEO’S giảm tới 50% cho các item mùa hè. Với những thiết kế hợp gu đã ngắm nghía từ lâu, chị em có thể tranh thủ chốt đơn khi giá đang mềm hơn hẳn.

- Nơi mua: Veo's

9. LESAC: Giảm tới 50%

Nếu chỉ được chọn một chiếc túi để đeo gần như mỗi ngày, nhiều cô nàng có lẽ vẫn sẽ ưu tiên những thiết kế basic như của LESAC. Túi của brand dễ phối, không kén phong cách, từ outfit quần jeans, áo thun đơn giản đến những bộ váy nữ tính đều có thể kết hợp ngon lành. Cũng bởi vậy mà một chiếc túi LESAC rất dễ trở thành em túi "quốc dân" trong tủ đồ của chị em. Black Friday năm nay, LESAC tung mức giảm tới 50%, trong đó có cả những mẫu túi đeo vai basic. Nàng nào đang muốn sắm một chiếc túi mới để thay phiên với em túi đã đeo suốt cả năm thì đây là dịp khá lý tưởng.

- Nơi mua: LESAC

10. oula: Giảm tới 30%

Váy áo của oula mang nét nữ tính, mềm mại nhưng không quá ngọt ngào, rất hợp với những cô nàng thích sự lãng mạn mà vẫn muốn giữ nét thanh lịch. Cái hay trong phong cách của brand là chị em không cần lên đồ quá nhiều lớp hay thêm thắt phụ kiện cầu kỳ mà tổng thể vẫn có sức hút riêng. Các thiết kế cũng dễ phối lại, giúp nàng thỏa sức biến tấu theo mood mỗi ngày. Dịp Black Friday, oula giảm tới 30% cho các sản phẩm được lựa chọn trên hệ thống kênh bán, trong đó có nhiều item được yêu thích. Dù mức giảm không quá "khủng" so với những cái tên kể trên, đây vẫn là dịp để các cô nàng mê oula chốt những món mình đã thích từ lâu với giá dễ chịu hơn.

- Nơi mua: oula

Black Friday mỗi năm chỉ có một lần, nhưng chị em cũng đừng vì những con số giảm giá hấp dẫn mà vội vàng "chốt đơn" bất chấp. Cứ ưu tiên những món thật sự hợp gu, dễ phối với tủ đồ sẵn có và đã khiến mình mê mẩn từ lâu. Săn sale thành công nhất vẫn là khi vừa mua được đồ đẹp, vừa tiết kiệm được kha khá tiền mà chẳng phải tiếc nuối sau khi mở hàng!

02:02:10 query returned open=false 02:43:48 dblclick "Black Friday: 10 local brand sale tới 70%, từ đồ tiểu thư đến túi xách đều có deal đáng ngắm" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 02:44:11 dblclick "oạt local brand đồng loạt tung ưu đãi lớn, hội mê mặc đẹp tranh thủ kiểm tra ngay những món nằm trong wishlist." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 02:47:09 dblclick "# **Loạt local brand đồng loạt tung ưu đãi lớn, hội mê mặc đẹp tranh thủ kiểm tra ngay những món nằm trong wishlist.**" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 02:47:32 dblclick "được xếp theo mức giảm công bố từ cao xuống thấp" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 02:52:09 dblclick "# Black Friday: 10 local brand sale tới 70%, từ đồ tiểu thư đến túi xách đều có deal đáng ngắm **Loạt local brand đồng loạt tung ưu đãi lớn, hội mê mặc đẹp tranh thủ kiểm tra ngay những món nằm trong wishlist.**" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 02:52:14 dblclick "chính thức vào guồng, hội mê shopping lại được dịp rộn ràng trước loạt deal hấp dẫn từ các local brand Việt. 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