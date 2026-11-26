Thay vì háo hức lập danh sách những món đồ nhất định phải mua trong các đợt giảm giá lớn, người trẻ Trung Quốc đang rủ nhau làm điều ngược lại: Liệt kê những thứ nhất quyết không mua dù có sale đậm đến đâu, từ mỹ phẩm, dầu gội, đồ dùng sinh hoạt cho đến đồ công nghệ,... tất cả đều có thể bị đưa vào danh sách này.

Đằng sau xu hướng tưởng chừng đơn giản ấy là sự thay đổi trong cách nhìn nhận về tiêu dùng. Người trẻ không còn mặc định rằng mua được hàng giảm giá đồng nghĩa với tiết kiệm. Thậm chí, họ sẵn sàng bỏ qua ưu đãi nếu món đồ không thực sự cần thiết.

Từ bỏ thói quen tích trữ, không ham chốt đơn chỉ vì "sẽ cần"

Trong đợt sale lớn gần nhất vào ngày 11/11 vừa qua, nhiều người đã chia sẻ trên MXH thành quả "không 1 đơn hàng". Họ rất tự hào vì bước qua đợt sale lớn cuối năm nhưng lại chẳng tốn đồng nào, đơn giản vì không mua gì.

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Một người kể những năm trước, cô thường mua 1 lần dùng cả năm với những vật dụng thiết yếu như giấy vệ sinh, giấy ướt, nước giặt và nước rửa bát,... Tuy nhiên năm nay mọi chuyện đã khác, vì diện tích căn hộ thuê khá nhỏ, không đủ chỗ chứa những món đồ mua số lượng lớn nên cô quyết định chẳng mua nữa. Bao giờ dùng hết thì mua, tính ra cũng chẳng đắt hơn bao nhiêu mà nhà cửa thoáng đãng gọn gàng hơn trông thấy.

Một người khác lại tiết lộ đã lập danh sách những món mỹ phẩm tuyệt đối không đụng phải, không phải bởi không thích hay không cần, mà chỉ đơn giản là những món mua từ mùa Black Friday năm 2025, đến giờ vẫn chưa dùng hết. Vì vậy không có lý do gì phải tiếp tục săn sale

Điểm chung trong những chia sẻ này là người tiêu dùng không còn muốn mua hàng chỉ vì thấy giá rẻ. Những món đồ từng được xem là thiết yếu trong các đợt săn sale nay lại bị cân nhắc kỹ hơn, đặc biệt khi số lượng sản phẩm đang có vẫn chưa sử dụng hết.

Với những người sống trong căn hộ thuê có diện tích hạn chế, việc mua hàng số lượng lớn còn đồng nghĩa với phải dành thêm không gian để cất giữ. Trong khi đó, các sản phẩm chăm sóc cá nhân có hạn sử dụng cũng dễ trở thành gánh nặng nếu mua quá nhiều nhưng không thể dùng hết trước khi hết hạn.

Thay vì tiết kiệm vài NDT (khoảng vài nghìn đồng) nhờ mua nhiều sản phẩm cùng lúc, họ chọn mua khi thực sự cần. Thậm chí, một số người cho rằng việc xuống cửa hàng gần nhà để mua từng món đồ còn giúp họ có cơ hội đi dạo, vận động và giải tỏa căng thẳng.

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Có lẽ xu hướng lập "danh sách không mua" không đơn thuần là biểu hiện của việc thắt chặt chi tiêu. Đằng sau đó còn là mong muốn có một cuộc sống chất lượng hơn: Nhà cửa gọn gàng, không phải lo xử lý hàng tồn kho, không lãng phí sản phẩm và không phải tiêu tốn thời gian lẫn tiền bạc cho những món đồ vốn chưa cần đến.

Nói cách khác, người tiêu dùng đang thay đổi cách định nghĩa về tính đáng tiền. Một món hàng có giá thấp chưa chắc đã là lựa chọn tiết kiệm nếu người mua không sử dụng đến. Ngược lại, việc không mua một sản phẩm đang được giảm giá cũng có thể là cách giữ lại tiền bạc, không gian sống và cả sự thoải mái của bản thân.

Tỉnh táo hơn trước những thông tin giảm giá: 46% người tiêu dùng không tin giá sale thực sự hời

Xu hướng cân nhắc kỹ trước khi mua sắm cũng xuất hiện trong bối cảnh niềm tin của người tiêu dùng đối với các chương trình giảm giá đang có dấu hiệu suy giảm.

Theo khảo sát thường niên lần thứ 6 về hành vi mua sắm dịp Black Friday do Boston Consulting Group (BCG) thực hiện và công bố vào ngày 4/11 vừa qua: 54% người tiêu dùng tin rằng mức giá được quảng cáo trong dịp Black Friday thực sự thấp hơn giá bán thông thường, 46% còn lại vẫn bán tín bán nghi về việc giá sale có thực sự hời hay không.

Đáng chú ý, cứ 5 người tiêu dùng thì có 1 người hoàn toàn không tin vào mức giảm giá được quảng cáo.

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Không chỉ hoài nghi về mức giá, người tiêu dùng còn có dấu hiệu mệt mỏi với những chương trình khuyến mãi diễn ra liên tục. Có 22% người tham gia khảo sát cho biết dự định chi tiêu ít hơn hoặc bỏ qua các sự kiện mua sắm cuối năm, bởi họ cho rằng ưu đãi giảm giá xuất hiện quanh năm chứ không riêng những dịp đặc biệt.

Trong khi đó, mức giảm giá tối thiểu mà người tiêu dùng kỳ vọng để xem một món hàng là ưu đãi tốt đã giảm xuống khoảng 30%, thấp hơn mức 32% của năm 2025. Điều này cho thấy họ không nhất thiết đòi hỏi mức giảm sâu hơn, nhưng cần có cơ sở để tin rằng mức giá được đưa ra thực sự hấp dẫn.

Khảo sát của BCG cũng chỉ ra những yếu tố giúp củng cố niềm tin khi mua hàng. Uy tín của nhà bán lẻ và chính sách hoàn tiền cùng đạt điểm tin cậy 65%. Đánh giá từ người đã mua hàng đạt 59%, trong khi việc so sánh rõ ràng giữa giá thông thường và giá ưu đãi đạt 58%. Ngược lại, những thông điệp tạo cảm giác khan hiếm như sản phẩm sắp hết hàng chỉ đạt 8%.

Một thay đổi khác là MXH đang dần mất đi vị trí quan trọng trong việc tạo động lực mua sắm. Tỷ lệ người sử dụng MXH làm nguồn tham khảo giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn chung, từ trào lưu lập danh sách không mua của người trẻ Trung Quốc đến kết quả khảo sát của BCG, có thể thấy một sự thay đổi đáng chú ý trong tâm lý tiêu dùng: Người mua không còn muốn chạy theo mọi chương trình giảm giá chỉ vì sợ bỏ lỡ cơ hội. Một món đồ thực sự đáng mua không chỉ cần có giá tốt, mà còn phải phù hợp với nhu cầu và khả năng sử dụng của mình ngay lúc này.

(Nguồn: Sina, BCG Global)