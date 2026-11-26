Ngày 25/11, đại diện của Brad Pitt và Angelina Jolie xác nhận hai diễn viên đã đạt thỏa thuận dàn xếp ngoài tòa án liên quan đến tranh chấp nhà máy rượu vang Château Miraval ở Pháp. Đây là vụ kiện kéo dài từ năm 2022, sau khi Jolie bán cổ phần của mình tại cơ sở kinh doanh này.

Brad Pitt và Angelina Jolie khép lại cuộc chiến pháp lý dai dẳng nhiều năm bằng một tuyên bố chung. Ảnh: AP

Trong tuyên bố chung gửi truyền thông, hai ngôi sao cho biết: “Chúng tôi đã dàn xếp ngoài tòa án vì lợi ích tốt nhất của gia đình và sẽ không đưa ra bình luận thêm”.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh những bình luận trên truyền thông được dẫn từ các nguồn tin ẩn danh không xuất phát từ hai diễn viên hoặc những người thân cận với họ. Động thái này cho thấy cả hai muốn hạn chế những thông tin suy đoán xung quanh thỏa thuận.

Theo AP , hai bên không công bố các điều khoản dàn xếp. Việc giải quyết tranh chấp đánh dấu bước khép lại một trong những cuộc chiến pháp lý dai dẳng nhất giữa cặp sao kể từ khi chia tay.

Theo The Guardian , Brad Pitt và Angelina Jolie mua cổ phần chi phối tại Château Miraval năm 2008. Khu điền trang rộng khoảng 1.300 mẫu Anh (hơn 526 ha), nằm ở vùng Provence, miền Nam nước Pháp, không chỉ là nơi kinh doanh rượu vang mà còn gắn với nhiều dấu mốc trong mối quan hệ của hai diễn viên. Họ tổ chức hôn lễ tại đây năm 2014.

Năm 2016, Jolie đệ đơn ly hôn sau một chuyến bay riêng từ châu Âu về Mỹ. Hai người được tuyên bố độc thân hợp pháp năm 2019, nhưng các vấn đề tài chính và thủ tục liên quan đến ly hôn tiếp tục kéo dài đến năm 2024.

Năm 2021, Jolie bán cổ phần của mình tại Château Miraval cho công ty thuộc Stoli Group, tập đoàn kinh doanh đồ uống có liên quan đến tỷ phú Nga Yuri Shefler. Thương vụ này trở thành nguồn cơn của cuộc chiến pháp lý giữa hai người.

Tháng 2/2022, Brad Pitt khởi kiện vợ cũ, cho rằng Jolie đã vi phạm thỏa thuận giữa hai người khi tự ý bán cổ phần mà không có sự đồng ý của ông. Nam diễn viên khẳng định cả hai từng thống nhất không được chuyển nhượng phần sở hữu tại nhà máy rượu vang nếu thiếu sự chấp thuận của bên còn lại.

Jolie bác bỏ lập luận này, khẳng định không tồn tại thỏa thuận như Pitt đề cập. Nữ diễn viên cũng cho rằng chồng cũ có động thái gây sức ép sau khi bà quyết định rời khỏi hoạt động kinh doanh chung.

Vụ kiện liên quan đến Château Miraval do Brad Pitt khởi xướng vào năm 2022. Ảnh: IG

Tháng 10/2022, Jolie đệ đơn kiện ngược, khiến vụ tranh chấp tài sản chuyển thành cuộc đối đầu gay gắt hơn giữa hai ngôi sao.

Theo hồ sơ pháp lý được The Guardian dẫn lại, luật sư của Jolie cho rằng các cuộc thương lượng để nữ diễn viên bán lại cổ phần cho Pitt đổ vỡ vì nam diễn viên yêu cầu bà ký thỏa thuận bảo mật (NDA). Phía Jolie cáo buộc văn bản này nhằm ngăn bà công khai những thông tin liên quan đến hành vi bạo hành thể chất và tinh thần mà bà cho rằng Pitt đã gây ra đối với mình và các con.

Những cáo buộc tập trung vào sự việc xảy ra trên chuyến bay riêng hồi tháng 9/2016. Jolie cho rằng Pitt đã có hành vi bạo lực với bà và hai người con trong chuyến đi từ Pháp về Mỹ. Phía tài tử Fight Club phủ nhận các cáo buộc.

Theo AP , Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từng xem xét vụ việc nhưng không tiến hành điều tra thêm. Công tố viên liên bang cũng không đưa ra cáo buộc hình sự đối với Pitt. Những diễn biến này không đồng nghĩa các cáo buộc trong hồ sơ dân sự đã được tòa án xác nhận hay bác bỏ.

Việc hai diễn viên đạt thỏa thuận dàn xếp lần này khép lại cuộc tranh chấp pháp lý trực tiếp giữa họ liên quan đến Château Miraval, nhưng không có nghĩa những cáo buộc trong quá khứ đã được phân xử tại tòa.

Sau gần một thập kỷ kể từ khi chia tay, Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn là tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế mỗi khi xuất hiện diễn biến mới liên quan đến đời sống riêng tư. Cả hai hiện đều lựa chọn hạn chế phát ngôn về cuộc hôn nhân cũ và những bất đồng kéo dài.