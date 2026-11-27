Vận động viên thể hình người Brazil Itemberg Nunes – người từng giành cúp tại giải đấu của Arnold Schwarzenegger trước sự chứng kiến của ngôi sao Hollywood – đã qua đời ở tuổi 31. Theo một nguồn tin thân cận với gia đình tiết lộ với trang Folha de S.Paulo rằng anh phải chống chọi với căn bệnh ung thư.

Nunes được cho là qua đời vì ung thư (Ảnh: IG)

Sinh ra tại São Luís (Brazil), Nunes bén duyên và gây tiếng vang ở hạng mục Men’s Physique tại nhiều giải đấu lớn trong nước lẫn quốc tế. Dấu ấn đáng nhớ nhất của anh là tại Arnold Brasil năm 2019, khi giành cúp ở hạng mục dành cho người mới bắt đầu ngay lúc huyền thoại điện ảnh kiêm cựu lực sĩ Arnold Schwarzenegger có mặt theo dõi. Hai năm sau cột mốc này, tức năm 2021, anh chính thức bước lên hàng ngũ chuyên nghiệp.

Sau khi góp mặt tại Musclecontest Brazil năm 2023, Nunes dần rút khỏi các hoạt động biểu diễn công khai và vắng bóng trên đấu trường quốc tế hơn một năm trước khi qua đời.

Trên mạng xã hội, Overcoming Suplementos đăng tải dòng tri ân đầy xúc động dành cho người đồng hành nhiều năm:

“Hôm nay, chúng tôi nói lời tạm biệt không chỉ với một vận động viên tuyệt vời, mà còn với một người bạn đã trở thành một phần lịch sử trong đại gia đình Overcoming của chúng tôi. Sự hiện diện của anh ấy, câu chuyện của anh ấy và những khoảnh khắc chúng tôi từng chia sẻ sẽ mãi được nhớ nhung sâu sắc”. Phía nhà tài trợ cũng ngợi ca Nunes là người được mọi người yêu mến, nể trọng vì sự nghiệp cũng như lòng tốt luôn dành cho những người xung quanh, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè anh trước “sự mất mát không thể bù đắp”.